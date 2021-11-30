Слушай Delfi. В Риге началась встреча НАТО, снегопад все никак не прекращается, правительство договорилось о новых ковид-правилах

В Латвии 931 новый случай коронавируса, в Риге стартовала встреча НАТО, а снегопад все никак не прекращается - об этих и других темах в вечерних аудионовостях Delfi за 30 ноября.

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В понедельник в Латвии выявлен 931 новый случай Covid-19, от коронавируса умерли двадцать четыре человека. Все умершие были старше 40 лет, большинство входили в возрастную группу 80–89 лет (девять человек). 19 умерших пациентов были не вакцинированы от Covid-19 или не завершили курс вакцинации, пятеро были полностью вакцинированы. Кумулятивный показатель заболеваемости на 100 000 жителей снизился с 632 до 624 случаев. С начала пандемии Covid-19 лабораторно подтвержден у 253 659 жителей Латвии.

Правительство снова изменило "ковидные" правила. Министр здравоохранения Даниэль Павлютс настаивал, чтобы при въезде в Латвию всем нужно было предъявлять негативный результат ПЦР теста, но многие были с ним несогласны. В итоге Кабинет министров принял решение, что все, кто прибывает в страну через аэропорт "Рига", смогут добровольно и бесплатно сделать ПЦР-тест прямо на территории аэропорта.

Работодатели также смогут тестировать всех сотрудников прямо на рабочем месте на Covid-19. В случае положительного результата теста сотрудника отстранят от работы, а тех, кто находился в тесном контакте с этим человеком в течение последних 3 дней, будут считаться контактными лицами. Им придется проходить ежедневное тестирование или соблюдать домашний карантин.

Тесты проводятся за счет работодателя, но ожидается, что их стоимость будет возмещена из государственного бюджета. Правда, методологии оплаты добровольных тестов у государства пока нет.

Рождественские базарчики откроются в "зеленом режиме". Вход будет разрешен всем, кто сможет предъявить сертификат Covid-19, подтверждающий вакцинацию или уже перенесенную болезнь.

Как сообщалось ранее, на Домской площади Рождественского базара не будет. Кабинет министров принял решение слишком поздно, подготовка к организации такого базарчика занимает два-три месяца. На Агенскалнском рынке и в Калнциемском квартале Рождественские базарчики, скорее всего, откроются.

Сегодня в Риге стартовала встреча министров иностранных дел стран НАТО. Цель собрания — обсудить актуальные проблемы безопасности и сотрудничество с партнерами и Европейским союзом, а также приступить к обсуждению новой стратегической концепции Североатлантического альянса.

По этому случаю в Латвию прибыл госсекретарь США Энтони Блинкен. Политик уже встретился с премьер-министром Латвии Кришьянисом Кариньшем, президентом Эгилом Левитсом и министром иностранных дел Эдгаром Ринкевичем.

Одна из основных площадок собрания Североатлантического альянса — ATTA Centrs на улице Краста. Поэтому в окрестностях городской магистрали действуют ограничения движения. Встреча министров иностранных дел НАТО в Латвии планировалась с 2019 года и пройдет в условиях строгих мер эпидемиологической безопасности.

В Латвии продолжаются снегопады. В России наблюдается сильный циклон, западный край которого определяет погоду в Латвии, и в некоторых регионах толщина снега уже достигает 15 сантиметров. Это осложняет движение транспорта, задействована вся снегоуборочная техника — в Риге снег убирают на 1737 улицах.

Жителей призывают оценить необходимость куда-то ехать с утра на личном транспорте, по возможности работать удаленно, а в случае необходимости — желательно пользоваться общественным транспортом.

Из-за погодных условий в понедельник произошло более 200 ДТП, а к утру вторника было зарегистрировано уже 89 новых аварий.

Суд вынес первые решения по делам об обязательной вакцинации. К прошлой пятнице в Административный районный суд поступило 174 заявления, которые оспаривают норму об обязательной вакцинации от Covid-19 для всех работников общественной сферы.

Некоторые сотрудники государственных учреждений и органов самоуправлений несогласны с наложенной правительством обязанностью и обращаются в суд. По двум из рассмотренных дел суд вынес решение, что определенное постановлением правительства требование обязательной вакцинации против Covid-19 должно быть приостановлено

Оба случая связаны с аспектами здоровья — семейные врачи указали, что вакцинацию следует отложить, но в обоих случаях еще не было получено заключение медицинского консилиума. Если консилиум врачей решит, что конкретное лицо нельзя прививать, то в правовой защите больше не будет необходимости, объяснила председатель суда.

Есть и часть заявителей, которые не имеют медицинских показаний для отмены вакцинации. Эти заявления суд рассмотрел и счел необоснованными.