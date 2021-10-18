Слушай Delfi. Вечерние новости за 18 октября

Полиция задержала ещё одну группу, подозреваемую в подделке ковид-сертификатов, латвийцы сообщают о росте счетов за электричество и готовятся к росту счетов за отопление, а блуждающих медведей из окрестностей Валки увезли подальше от населенных пунктов — об этих и других темах в вечерних аудионовостях Delfi за 18 октября.

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За минувшие сутки в Латвии выявлено 1253 новых случая Covid-19, скончались семь пациентов, сообщает Центр профилактики и контроля заболеваний (ЦПКЗ). Все скончавшиеся были старше 60 лет.

Из всех выявленных за сутки случаев 986 зараженных не были привиты или не завершили курс вакцинации, а 267 человек были вакцинированы.

Двухнедельный кумулятивный показатель заболеваемости Covid-19 вырос до 1307,2 случаев на 100 000 населения. В воскресенье в Латвии сделано 8365 тестов на Covid-19, доля положительных результатов составила 15%.

Количество пациентов с Covid-19 в больницах выросло до 1114 человек. В воскресенье госпитализирован 121 пациент с коронавирусом, выписано 16. В настоящее время в больницах находится 981 пациент, из них состояние 133 человек — тяжелое.

Полиция задержала еще троих подозреваемых в выдаче поддельных ковид-сертификатов. Двое из задержанных являются сотрудниками медицинских учреждений, сообщили стражи порядка.

Некоторое время назад Госполиция получила информацию о том, что в Цесисе некто выдает людям фиктивные сертификаты о вакцинации. В воскресенье, 17 октября, полицейские задержали двух женщин — 1958 и 1966 года рождения. Одна из них является сотрудницей медучреждения.

Также в результате обысков мест жительства подозреваемых были изъяты наличные деньги — несколько тысяч евро, которые могли быть получены преступным путем. В ходе расследования выяснилось, что цена за один сертификат колеблется от 250 до 300 евро.

В минувший понедельник, 12 октября, в полицию поступило заявление из рижского медицинского учреждения. В больницу попал заразившийся Covid-19 человек, который сначала предъявил действующий ковид-сертификат. Однако по мере того как болезнь прогрессировала и его здоровье ухудшалось, пациент признал, что сертификат был фиктивным.

В связи со случившимся немедленно начат уголовный процесс. В ходе следствия выяснилось, что и госпитализированный мужчина, и его супруга имеют фиктивные сертификаты о вакцинации. Мужчина также рассказал стражам порядка, где была проведена фиктивная вакцинация и кто еще был вовлечен в процесс.

Во вторник, 13 октября, стражи порядка в Алуксне задержали женщину 1976 года рождения — она также является сотрудницей медучреждения. Во время обысков дома у подозреваемой и на ее рабочем месте были изъяты носители данных, разные документы и календарь с записями, которые могут быть полезны следствию.

На данный момент к женщине применены меры пресечения, не связанные с заключением под стражу — надзор полиции и запрет занимать конкретную должность. По обоим уголовным делам ведутся расследования, и в настоящее время выясняется круг лиц, которые могли получить поддельные ковид-сертификаты.

В связи с возможной фиктивной вакцинацией в Латвии на данный момент возбуждено 14 уголовных дел, а также начато несколько ведомственных проверок.

Для части жителей, кто выбрал не фиксированный ежемесячный платеж, а плату за электроэнергию по биржевым ценам, счета увеличились вдвое, сообщает со ссылкой на Латвийское радио портал Lsm.lv. Кроме того, значительно сократился объем государственной поддержки для части многодетных семей.

Двое многодетных отцов рассказали радио, что их счета за электричество выросли вдвое, а государственная поддержка с 30 евро в месяц сократилась до 10 евро. Такое сокращение может больно ударить по карману семей, особенно одиноких родителей.

Как пишет Lsm.lv, одновременно с высылкой счетов за электроэнергию, правительство утвердило поддержку в размере 20 евро в месяц для вакцинированных пожилых людей. Директор по маркетингу и работе с клиентами Latvenergo Солвита Линде призналась, что эта поддержка вызывает большой интерес.

По ее словам, привитые пенсионеры чаще связываются с Latvenergo, чтобы выяснить, как получить эту поддержку. Линде указала, что эта помощь будет оказана автоматически. Торговцы электроэнергией в Латвии признают, что потребители недовольны ростом цен, однако в целом о повышении цен было довольно много информации в публичном пространстве. Однако не вся эта информация дошла до клиентов, добавила Линде. По ее словам, достаточно много русскоязычных клиентов обращается в службу поддержки Latvenergo — они не всегда понимают информацию, которая предоставляется на госязыке.

По мнению многодетных родителей, следующим болезненным ударом будет рост цен на отопление. Рижская дума подсчитала, что самые большие расходы в этом сезоне ожидаются на отопление — тариф может даже увеличиться вдвое. И очень вероятно, что число семей, которые будут нуждаться в поддержке, увеличится, заявил председатель комитета по социальным вопросам Рижской думы Виестурс Клейнбергс.

Счета за отопление станут тяжелым бременем не только для многодетных семей, но и для пенсионеров и людей с ограниченными возможностями — они составляют 90% от общего числа малообеспеченных в столице.

В Рижской думе отметили, что жители, которые уже имеют право на получение жилищного пособия, не почувствуют этого повышения цен, так как самоуправление будет оказывать поддержку в оплате счетов.

Медведей, которые бродили возле населенных пунктов округа Валки, отловили. Пару разлучили и доставили в разные леса.

Чтобы переместить медведей, пришлось прибегнуть к снотворному. Это самая опасная часть спецоперации, так как медведи могли повести себя агрессивно. Это могло навредить как людям, так и животным. Директор Департамента охраны природы Гита Строде объяснила, что из-за того, что медведи жили на воле, специалисты не знали их точный вес и возраст. Эти данные необходимы, чтобы точно рассчитать необходимую дозу снотворного.

Сначала при помощи угощения медведей заманили в специальные клетки. Затем специалисты по усыплению крупных животных выстрелили в них снотворным. Все происходило под наблюдением ветеринаров.

Процесс прошел успешно. На уши обоим животным установили датчики, чтобы наблюдать за перемещениями медведей. Если после разлучения они продолжат приближаться к населенным пунктам, специалисты будут искать иное решение.

Полиция разыскивает жертв возможного педофила. Правоохранительные органы Вентспилса возбудили против мужчины уголовное дело по статье о насильственных действиях сексуального характера, направленных против несовершеннолетних. Подозреваемый заключен под стражу.

Как сообщает полиция, есть основания полагать, что этот человек совершал и другие преступления сексуального характера в отношении несовершеннолетних. Он интересовался детьми в социальных сетях. Полиция допускает, что мужчина мог вести преступную деятельность на всей территории Латвии.

Всех, кто пострадал от действий задержанного мужчины, полиция просит обращаться в Вентспилсский участок Курземского регионального управления Государственной полиции по адресу Остас 33 или звонить по номеру один один ноль.

Автостоянка одного из крупнейших торговых центров Риги Akropole впредь будет закрыта с часа ночи до шести часов утра. Руководство торгового центра решило сделать это, чтобы искоренить несанкционированные "автомобильные свидания". От них вот уже два года страдают как местные жители, так и сотрудники торгового центра, сообщает портал jauns.lv.

"Автохулиганы" начали пользоваться стоянкой Akropole более двух лет назад. В 2019 году раз в неделю в Кенгарагсе на стоянке Akropole после окончания работы торгового центра стали собираться энтузиасты. Число автомобилей могло превышать тысячу.

Рев двигателей не понравился жителям близлежащих домов. Но тогда руководство торгового центра отнеслось к уличным гонкам терпимо, заявив, что закона, запрещающего оставлять машину на стоянке в определенное время суток, не существует, а раз технически никакой закон не нарушен, то у руководства Akropole нет возможности влиять на ход мероприятия.

Возможно, у руководства Akropole лопнуло терпение после событий позапрошлого лета, когда любители стрит-рейсинга собрались на стоянке торгового центра после полуночи, проигнорировав все действовавшие в стране ограничения из-за пандемии Covid-19.

Эти новости озвучил робот.