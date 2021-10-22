Слушай Delfi. Вечерние новости за 22 октября

Латвия продолжает бить рекорды заболеваемости Covid-19, дорожает отопление, а торговая сеть Depo планирует пожертвовать продукты питания на сумму четыреста тысяч евро — об этих и других темах в вечерних аудионовостях Delfi за 22 октября.

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В Латвии новый суточный рекорд заболеваемости — в четверг выявлено 3133 новых случая Covid-19, скончались двадцать пять пациентов, сообщает Центр профилактики и контроля заболеваний (ЦПКЗ).

Среди умерших два пациента в возрасте от 40 до 49 лет, остальные старше 50 лет.

Из всех выявленных за сутки случаев 2398 зараженных не были привиты или не завершили курс вакцинации, а 735 человек были вакцинированы.

Вчера в Латвии сделано 21 566 тестов на Covid-19, доля положительных результатов составила 14,5%. Двухнедельный кумулятивный показатель заболеваемости Covid-19 составляет 1539,2 случаев на 100 000 населения.

Каждую неделю Национальная лаборатория микробиологии получает около 10 подозрительных образцов крови. Такие образцы говорят о том, что вакцинированный пациент, возможно, подделал сертификат. Об этом пишет портал lsm.lv.

Подозрительным образец могут посчитать по нескольким причинам — это как отсутствие антител, так и тот факт, что вакцинированный пациент попал в больницу с тяжелым течением болезни Covid-19.

При этом обе причины — не повод делать вывод, что сертификат поддельный, заявляет руководитель лаборатории Сергей Никитин. В редких случаях антитела могут не выработаться и после вакцинации, например, если вакцину получил человек с тяжелой степенью диабета или лишним весом.

Проблема в том, что человека с фальшивым сертификатом в больнице лечат как привитого пациента, и это может быть менее эффективным, сказал Никишин. Он также добавил, что антитела, которые вырабатываются после вакцины, отличаются от тех, которые возникают у переболевших.

С ноября в Риге второй раз за осень дорожает отопление. В пятницу Комиссия по регулированию общественных услуг утвердила новый тариф на теплоэнергию Rīgas siltums. С 1 ноября тариф составит 66,76 EUR/MWh вместо нынешних 57,31 EUR/Mwh.

На повышение тарифов на тепло повлияло увеличение стоимости покупной теплоэнергии. В свою очередь, теплоэнергия подорожала из-за взлета цен на природный газ во второй половине этого года.

В октябре этого года цена на природный газ на мировом рынке на бирже TTF примерно в 6 раз выше, чем в октябре прошлого года. Повышение цен на природный газ влияет на все европейские страны, включая Латвию.

Утвержденные тарифы Rīgas siltums в себя включают повышение стоимости закупаемой теплоэнергии на 22,7%. Такую теплоэнергию предприятие покупает у шести производителей. На правом берегу Даугавы, где работают независимые производители тепла, закупки проводятся на регулярных аукционах. Для большинства производителей тепла, в том числе крупнейших установлен регулируемый тариф производства теплоэнергии.

С учетом повышения цен Комиссия по регулированию общественных услуг призывает уделять особое внимание снижению неэффективного потребления тепла в течение этого отопительного сезона. А также призывает Rīgas siltums активно сотрудничать с управляющим недвижимостью, чтобы найти наиболее подходящее решение для снижения затрат на отопление каждого дома.

Малообеспеченные и нуждающиеся люди имеют возможность получить финансовую поддержку от Рижской Социальной службы для покрытия расходов на услуги по теплоснабжению.

Первая после долгого перерыва ночь с комендантским часом прошла относительно спокойно. Об этом в интервью программе "900 секунд" на телеканале TV3 заявил начальник Госполиции Армандс Рукс.

По его словам, в период с 20.00 до 05.00 на улицах было остановлено 692 человека, у которых не было заполненного бланка о причине их нахождения вне дома. По 228 случаям начаты административные процессы. Госполиция начала 170 административных делопроизводств, с остальными случаями разбиралась муниципальная полиция.

Что касается Риги и Рижского региона, за минувшую ночь здесь было начато 95 административных делопроизводств. Рукс отметил, что минувшая ночь оказалась спокойной, за девять часов действующего комендантского часа не констатировано ни одной частной вечеринки и скопления людей.

Из-за введенного локдауна в сети магазинов Depo, где в основном продаются товары для дома, сада и ремонта, не раскуплены продукты питания, цветы и корм для животных. В связи с этим Depo будут нанесены убытки в размере 900 000 евро. В ближайшие три дня придется списать еду на сумму 42 000 евро. Поэтому, чтобы не выкидывать продукты, торговая сеть хочет их пожертвовать.

Depo призывает общественные благотворительные организации подать заявку на получение продуктов быстрой реализации.

На данный момент, согласно расчетам Depo, до конца локдауна, если он закончится 14 ноября, в целом придется списать и утилизировать продукты питания на сумму в 400 000 евро, а также цветы, растения, цветочные луковицы на сумму 400 000 евро и корм для животных на сумму в 100 000 евро. Однако прямые и косвенные убытки могут составить по крайней мере пять миллионов евро.

Depo ожидает, что правительство ответит на вопрос, почему одним можно торговать продуктами, товарами гигиены, цветами, кормами для животных и автошинами, а Depo — нет. Предприятие подчеркивает, что сеть не представляет только магазины стройматериалов, там продаются предметы для дома, сада и ремонта. А под категорию "дом" попадают также продукты питания, товары гигиены, корм для животных, цветы и топливо — все то, чем остальные магазины в красном режиме могут торговать.

Между тем TV3 сообщает, что у магазинов Depo стоят покупатели, в том числе строители, электрики и сантехники, и выражают недовольство решением правительства — не все вещи можно купить удаленно. Некоторые товары необходимо увидеть в живую. Жители, кто столкнулся с такими бытовыми проблемами, как лопнувшая труба и, у кого попросту нет денег на вызов мастера, пострадают от последствий закрытия магазинов.

После 15 ноября в сфере пассажирских перевозок может наступить острая нехватка водителей. Водители, которые отказываются от вакцинации, ищут другие возможности работы, в том числе за границей. Об этом вчера в программе ReTV Aklā zone заявили представители отрасли.

Доля вакцинированных водителей сейчас — от 35 до 85%, и есть риск, что водителей, которые соответствуют всем требования и имеют сертификат, не хватит. В таком случае количество рейсов будет ограничено, заявил Кристианс Годиньш, председатель правления Автотранспортной дирекции.

В некоторых предприятиях доля вакцинированных водителей близка к максимуму, где-то привилась только половина водителей. Многие руководители признают, что не желающие вакцинироваться готовы уйти с работы, если их заставят привиться.

Предприниматели не могут заставить работников привиться, и о реальной ситуации можно будет судить только после 15 ноября, сказал Иво Ошениекс, президент Латвийской ассоциации пассажирских перевозчиков.

Известно, что некоторые водители уже договорились о работе в Германии, где будут работать в городском общественном транспорте за 15-16 евро в час. Об этом рассказал Юрис Калныньш, председатель Латвийского профсоюза работников общественных услуг и транспорта.

Эти новости озвучил робот.