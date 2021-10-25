Слушай Delfi. Вечерние новости за 25 октября

Айнарс Шлесерс и его однопартиец заболели Covid-19, пьяный мужчина пытался поджечь двери Кабинета министров, а Delfi подсчитали, в каком из районов Риги быстрее всего распространяется коронавирус — об этих и других темах в вечерних аудионовостях Delfi за 25 октября.

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В воскресенье в Латвии выявлено 887 новых случаев Covid-19, скончался двадцать один пациент, сообщает Центр профилактики и контроля заболеваний (ЦПКЗ). Среди умерших один пациент в возрасте от 40 до 49 лет, остальные старше 60 лет.

Вчера в Латвии сделано 7279 тестов на Covid-19, доля положительных результатов составила 12,2%. Двухнедельный кумулятивный показатель заболеваемости Covid-19 составляет 1647 случаев на 100 000 населения.

Из всех выявленных за сутки случаев 628 зараженных не были привиты или не завершили курс вакцинации, а 259 человек были вакцинированы.

Лидер партии "Латвия на первом месте" Айнарс Шлесерс заболел Covid-19. Об этом политик сообщил в социальных сетях.

Сейчас Шлесерс находится в Дубае (Объединенные Арабские Эмираты), где ему необходимо соблюдать десятидневный карантин.

Политик сообщил, что утром в пятницу, 22 октября, у него началась легкая головная боль, поднялась температура. Анализ на коронавирус показал позитивный результат.

В течение следующих двух дней у Шлесерса была повышенная температура — 37,5-38 градусов. Сейчас температура нормализовалась, а самочувствие у политика хорошее. Он написал, что ощущает небольшую усталость, но, по всей видимости, состояние здоровья улучшается.

Айнарс Шлесерс подчеркнул, что не вакцинировался от Covid-19, и у него не было ковид-сертификата.

Напомним, что "Латвия на первом месте" выступает против обязательной вакцинации, партия провела несколько акций протеста на эту тему.

Одновременно, по данным портала Rus.LSM.lv, заболел также предприниматель, председатель общества "За ответственность" Арнольд Бабрис. Он признал, что его результат теста был положителен. "Самочувствие хорошее, но сильная слабость", — сообщил он порталу.

Ранее Бабрис неоднократно критиковал действия правительства во время пандемии Covid-19, а также участвовал в ряде мероприятий сторонников "добровольной вакцинации", в том числе пикетах, "за добровольность вакцинации", организованных Айнаром Шлесерсом и его единомышленниками.

"Никаких ограничений, обусловленных борьбой с распространением Covid-19 в Латвии, в авиационной отрасли вводить не планируется", - заявил в интервью на телеканале TV3 министр сообщения Талис Линкайтс.

Министр отметил, что на данный момент в Европе нет такой страны, где эпидемиологическая ситуация была бы хуже, чем в Латвии.

Он указал, что жители Латвии охотно используют возможность путешествовать в другие страны. Те, кто может себе позволить, отправляется "перезимовать" это время, работая удаленно из других стран.

Одновременно министр признал, что наблюдаются изменения в пассажирском потоке. "Многие иностранные гости, которые хотели приехать к нам , изменили свое решение и отменяют поездки в Латвию", - отметил Линкайтс, признав, что это окажет негативно влияние на компанию "airBaltic".

Пока еще рано говорить о необходимости дополнительной поддержки "airBaltic". Нынешние данные показывают, что доходы авиакомпании на 10 млн евро меньше, чем указано в бизнес-плане. Как ранее сообщалось, в августе правительство приняло решение увеличить основной капитал компании на сумму до 90 млн евро, решение должна еще утвердить Еврокомиссия.

Нетрезвый мужчина хотел поджечь дверь Кабмина. Он в субботу около 19 часов пришел к зданию Кабинета министров, взяв с собой канистру с легковоспламеняющейся жидкостью, облил дверь, желая ее поджечь. Сотрудники полиции задержали нарушителя, сообщил в интервью Латвийскому радио (ЛР) начальник главного управления полиции порядка Государственной полиции Андрис Зеллис.

Известно, что мужчина 1978 года рождения находился в состоянии алкогольного опьянения. При нем были три пятилитровых бутылки с жидкостью желтоватого цвета с запахом горючего и зажигалка. Мужчина заявил, что так он хотел выразить протест против введенных в стране ограничений.

Полиция начала уголовный процесс об умышленном повреждении чужого имущества путем поджога или другим опасным способом. За такое преступление виновный может быть наказан лишением свободы сроком до десяти лет.

На этой неделе в Латвию прибыл новый посол России Михаил Ванин. Он назначен на эту должность в конце сентября указом президента Российской Федерации Владимира Путина.

Как отмечают в российском посольстве, Ванин "настроен на активную работу по развитию взаимовыгодного сотрудничества во всех областях", в которых латвийские соседи будут к этому готовы.

Как уже ранее писал портал Delfi, Михаил Ванин родился 1 августа 1960 года. C 2004 по 2009 год Ванин был дипломатическим представителем России в Словении. С 2012 по 2018 годы занимал должность посла РФ в Дании.

Прежде российское дипломатическое представительство в Латвии возглавлял Евгений Лукьянов (с 2016 по 2021 годы). В марте Лукъянов был назначен послом РФ в Беларуси.

На этой неделе в Латвии ожидается потепление. Во вторник и в среду температура воздуха после обеда достигнет плюс семи — плюс двенадцати градусов, будет облачно и местами пройдет дождь.

Во второй половине недели дождь возможен только в четверг в некоторых регионах. Неделя завершится без осадков, будет солнечно.

Блуждающего вблизи домов медведя, возможно, придется ликвидировать. Об этом заявил в понедельник утром в интервью Латвийскому радио руководитель Видземской региональной администрации Управления по защите природы Роландс Аузиньш.

Медведю, которого много раз видели рядом с жилыми домами и которого уже дважды перемещали, третьего шанса не дадут. "Если животное не изменит свое поведение, его придется ликвидировать", - отметил Аузиньш.

Специалист призвал общество с пониманием отнестись к данному решению, так как сложившаяся ситуация ставит под угрозу жизнь людей. "Медведь должен находиться в лесу, он не должен быть рядом с людьми", - сказал Аузиньш, добавив, что никто из экспертов, работавших с медведями, не дает гарантию, что разлученное или получившее снотворное животное изменит свое поведение. По словам Аузиньша, коллега из Эстонии выразил предположение, что один медведь-подстрекатель, а второй - ведется. И попытки не дать медведям приближаться к домам показали, что один из них усвоил урок, а второй продолжает вести себя, как прежде.

Управление по защите природы также рассмотрело возможности содержания медведя в неволе и пришло к выводу, что дикие бурые медведи никому не нужны ни в Латвии, ни в Европе. "Если диких медведей поместить в вольер, то они долго там не живут", - отметил эксперт.

Cреди всех районов Риги самый высокий риск подхватить вирус Covid-19 в сентябре был зафиксирован в Земгальском предместье, свидетельствуют подсчеты портала DELFI на основе данных, полученных от Центра профилактики контроля и заболеваний (SPKC).

Портал DELFI, используя сведения о численности населения в каждом административном округе, вычислил кумулятивные показатели на 100 тысяч человек. В распоряжении DELFI есть данные за август и сентябрь, что позволяет наблюдать некоторую динамику.

Быстрее всего в сентябре вирус распространялся в Земгальском предместье, куда входят такие районы, как Агенскалнс, Зиепниеккалнс, Золитуде и другие. Общий кумулятивный показатель составил 770 случаев на 100 тысяч жителей, что на 10% выше, чем в среднем по Риге.

На втором месте оказалось Латгальское предместье, объединяющее такие районы, как Кенгарагс, Плявниеки, Московский форштадт. Кумулятивный показатель составил 737 случая на 100 тысяч жителей.

На третьем месте "топа" расположились Центральный район (Центр и Старая Рига) и Зиемельский район (Вецмилгравис, Саркандаугава, Чиекуркалнс и т.д.) — SPKC рассматривает оба округа как единую статистическую единицу. Общий показатель для всей территории — 702 случая на 100 тысяч жителей.

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