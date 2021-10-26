Слушай Delfi. Вечерние новости за 26 октября

Непривитые болеют Covid-19 более чем в два с половиной раза чаще, чем привитые, в поликлиниках и больницах вводят обязательное тестирование перед посещением, школа для детей противников вакцинации осталась без лицензии, а Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией призывает дать возможность приостановить подозрительные сертификаты о вакцинации — об этих и других темах в вечерних аудионовостях Delfi за 26 октября.

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

В понедельник в Латвии выявлено 2117 новых случаев Covid-19, скончались двадцать семь пациентов, сообщает Центр профилактики и контроля заболеваний (ЦПКЗ).

Среди умерших один пациент в возрасте от 30 до 39 лет, два — 40 до 49 лет, остальные старше 50 лет.

Из всех выявленных за сутки случаев 1521 зараженный не был привит или не завершил курс вакцинации, а 596 человек были вакцинированы.

Вчера в Латвии сделано 23 089 тестов на Covid-19, доля положительных результатов составила 9,2%. Двухнедельный кумулятивный показатель заболеваемости Covid-19 составляет 1686,2 случаев на 100 000 населения.

В сентябре большая часть госпитализированных с Covid-19 не была привита, свидетельствуют данные Национальной службы здоровья. Из 375 госпитализированных почти 90% не были вакцинированы от Covid-19 или не завершили курс вакцинации, а 43 пациента были полностью вакцинированы.

Из 139 умерших от Covid-19 в сентябре, 124 не были вакцинированы от Covid-19 или не завершили курс вакцинации, а 15 человек были вакцинированы. Трое — в возрастной группе до 60 лет, двое — 60-70 лет, пятеро — 70-80 лет, пятеро — 80-90 лет, у всех было одно или несколько сопутствующих заболеваний.

По статистике, у невакцинированных инфекцию констатировали в более чем два с половиной раза чаще, чем у тех, кто полностью привился. Чаще всего заболевшие въезжают в Латвию из Турции, России, Беларуси, Украины и Италии.



С 1 ноября перед посещением медучреждений нужно будет сдавать экспресс-тест на Covid-19.

Эта система будет действовать до окончания чрезвычайной ситуации.

Как указывает Минздрав, высокая заболеваемость Covid-19 в ближайшее время затронет и лечебные учреждения, что может еще больше ограничить получение медицинских услуг. Министерство считает, что нужно как можно быстрее начать проверять всех посетителей на Covid-19.

Также планируется, что тест на Covid-19 будет выполняться во время вызовов бригадами Службы неотложной медицинской помощи, чтобы немедленно обеспечить необходимые меры безопасности в случае госпитализации.

Государство не будет субсидировать зарплаты непривитым самозанятым и предпринимателям. На прошлой неделе Минэкономики представило план, что конкретная поддержка может быть выплачена только тем лицам, которые начали курс вакцинации от коронавируса.

Минэкономики отмечает, что на компенсацию субсидированных зарплат в целом необходимо 64 миллиона евро или 32 миллиона евро в месяц.

Согласно подготовленным ведомством поправкам, для получения поддержки работодатель подтверждает, что без нее сотрудники будут уволены и из-за вспышки коронавируса будет прекращена или ограничена хозяйственная деятельность. В то же время работодатель обязуется не прекращать трудовые отношения с сотрудниками в течение, по крайней мере, одного месяца после выделения средств. Самозанятые и патентоплательщики должны подтвердить, что в течение получения поддержки хозяйственная деятельность не будет прекращена.

Предусмотрено, что поддержка будет доступна за период с 1 октября до 30 ноября.

Минэкономики поясняет, что субсидированная зарплата соответствует компенсации зарплаты в октябре и ноябре, когда в стране невозможно выполнять свои рабочие обязанности в полном объеме.

14 октября Государственная служба контроля образования отказалась выдать лицензию "Вселатвийской средней школе дистанционного обучения", в которой могли бы учиться дети без прививки от Covid-19, рассказала агентству LETA представитель службы Яна Вейнберга.

Школе отказали в лицензии, так как информация, которую учебное заведение ввело в Государственную информационную систему образования, не соответствовала требованиям нормативных актов. Например, не хватало информации о педагогах и технических специалистах, а также об учебной среде и наличии материалов и технических ресурсах школы.

Служба попросила учебное заведение отправить недостающую информацию, необходимую для получения лицензии, но не получила ее.

Ранее LETA сообщала, что еще до получения лицензии представители "Вселатвийской средней школы дистанционного обучения" призывали желающих подавать заявки на обучение в учреждении, где могли бы обучаться "дети, не вакцинированные от Covid-19".

Латвия на снижение последствий от пандемии Covid-19 получит из Фонда солидарности ЕС 1,18 млн евро. Это в шесть раз меньше суммы, которую страна планировала получить из этого фонда, сообщается в подготовленном для заседания правительства докладе Министерства здравоохранения.

Фонд солидарности ЕС был создан по инициативе Еврокомисии в 2002 году, он помогает странам-участникам и странам кандидатам при восстановлении инфраструктуры и служб в случае серьезных природных бедствий. С апреля 2020 года сфера деятельности фонда была расширена. С этого момента он может оказывать странам финансовую поддержку при крупных чрезвычайных ситуациях, связанных со здоровьем людей.

Латвия обратилась в фонд за помощью, поскольку страна направила значительные средства из госбюджета на устранение последствий коронавируса. Летом 2020 года Минздрав направил Еврокомиссии заявку на получение средств из фонда, общая указанная в заявке сумма расходов составила 178,63 млн евро. С учетом формул, которые используются для предоставления средств из Фонда солидарности, ожидалось, что Латвия получит 7,7 млн евро.

В Еврокомиссии посчитали, что часть расходов, указанных Латвией в заявке, не имеет прямой связи со сферой здравоохранения. Министерство здравоохранения Латвии считает, что финансирование ЕС необходимо направить на покрытие расходов сферы здравоохранения.

Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией (KNAB) призывает позволить приостанавливать действие подозрительных сертификатов. Предложение поступило в связи с расследованиями о незаконно полученных сертификатах Covid-19.

"В производстве бюро есть уголовный процесс, в ходе расследования которого появились подозрения относительно сотни человек, которые могли получить сертификат о вакцинации без самой прививки. В случае возникновения таких подозрений у нас связаны руки — невозможно немедленно проверить действительность сертификатов и предотвратить возможные угрозы здоровью населения", — рассказал представитель KNAB Екабс Страуме.

Он считает, что у ответственных структур должна быть возможность проверить, действительно ли подозрительный сертификат получен после вакцинации. Например, направить человека на лабораторный тест, оплаченный государством, а в случае отказа — приостановить действие сертификата, сказал Страуме.

В рамках уголовного процесса бюро одна медицинская работница и два физических лица получили право на защиту. Еще у трех человек сертификаты были аннулированы. Бюро призывает жителей, которые получили сертификаты незаконным способом, добровольно обратиться в полицию.

Эти новости озвучил робот.