Слушай Delfi. Вечерние новости за 27 октября

Полицейские на выходных поздно вечером перевезли роженицу в роддом, государство готово помочь со счетами за отопление, а Центральное статистическое управление опубликовало данные, согласно которым нелатыши прививаются крайне неактивно — об этих и других темах в вечерних аудионовостях Delfi за 27 октября.

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Латвия поставила новый "ковидный" антирекорд. За сутки выявлено 3206 новых случаев Covid-19, скончались 33 человека. Все скончавшиеся были старше 40 лет. Из общего числа зараженных, 2314 человек не был вакцинирован или не прошел полный курс вакцинации, а 892 были вакцинированы. Всего было проведено 27 089 тестов, доля положительных результатов составила 11,8%. Двухнедельный кумулятивный показатель заболеваемости вырос с 1686,2 до 1737,4 случая на 100 000 жителей.



Полицейские во время комендантского часа доставили роженицу в больницу. Это произошло в воскресенье, 24 октября. Стражи порядка поделились комментарием Юлии, дочери которой они помогли. По словам Юлии, в воскресенье поздно вечером ей позвонила беременная дочь, которая вот-вот должна была родить четвертого ребенка. У роженицы начал сильно болеть живот.

Юлия подготовила все документы для выхода из дома, недалеко от своего места жительства она заметила экипаж Госполиции. Женщина поинтересовалась, может ли она отвезти дочь в больницу. Полицейские проводили Юлию к дому дочери, позвонили в медучреждение, а когда беременная женщина вышла из дома, стражи порядка отвезли ее в родильное отделение больницы.

Юлия публично поблагодарила полицейских, а Госполиция не оставила комментарий без внимания и в ответ отблагодарила Юлию. Представители полиции сказали, что такие истории вдохновляют. Полицейские также выразили благодарность своим коллегам и отметили их профессионализм.



После завершения локдауна ограничения в той или иной форме останутся для жителей, которые не привиты от Covid-19. Такой сценарий допустил в интервью передаче "Утренняя панорама" на Латвийском телевидении (ЛТВ, LTV) премьер-министр Кришьянис Кариньш.

Он отметил, что пока рано говорить, можно ли будет с середины ноября отказаться от строгих ограничений.

По словам Кариньша, сейчас актуален вопрос о том, в каком виде после локдауна будет восстановлен так называемый зеленый режим — полностью, как до локдауна, или будут изменения.

Премьер подчеркнул, что нельзя "вечно сидеть в ограничениях", так как это препятствует развитию экономики и вынуждает брать в долг финансовые средства, которые позже придется отдавать, поэтому он вновь призвал всех прививаться от Covid-19.



Государство планирует оказать помощь отдельным группам жителей в связи с резким повышением тарифов на тепло в нескольких самоуправлениях, сообщил газете Diena министр экономики Янис Витенбергс.

Он пояснил, что, в отличие от рынка электроэнергии, где централизованные решения государственной поддержки населения возможны и уже реализованы, на рынке тепла ситуация более сложная, поскольку быстрый рост затронул лишь конкретные самоуправления. Хуже всего дела обстоят в самоуправлениях, где для отопления используется газ, и это в основном крупные города — Рига, Юрмала, Даугавпилс.

По словам министра, многие самоуправления уже помогают своим гражданам в этой области, но эта помощь не распространяется на всех людей, которые в ней нуждаются в настоящий момент.

Министерство экономики нашло способ определить, какие муниципалитеты в настоящее время испытывают наибольшие трудности.

По сообщению министра, в ближайшие недели совместно с Министерством благосостояния будут разработаны соответствующие нормативные акты и будет рассчитана необходимая сумма поддержки. По его словам, финансирование будет либо запрошено из средств на непредвиденные расходы, либо предоставлено в виде займа соответствующим муниципалитетам.



Национальный совет по электронными СМИ фактически закрыл канал на латышском языке, заявила креативный директор "ПБК Латвия" Жаклина Циновска. Совет ранее отозвал лицензию на вещание канала "Первый балтийский канал Латвия".

Как указала Циновска, совет фактически закрывает канал, вещающий на латышском языке, поскольку принятое решение связано с прошлым ПБК — каналом с совершенно другим содержанием.

"NEPLP наказал новую команду канала, которая только недавно начала работу над улучшением канала, укрепляя латышское информационное пространство, полностью исключив любые возможные нарушения, которые NEPLP видел до сих пор", — подчеркнула директор "ПБК Латвия".

По словам Циновски, она ознакомилась с констатированными NEPLP нарушениями, когда заняла пост креативного директора. Ей не показалось серьезным, что причина закрытия канала — заявление о приписывании волшебства сельди.

Циновска подчеркнула, что ранее с учетом ситуации на рынке телевидения в Латвии, владельцы "ПБК" решил адаптировать канал для латышской аудитории. Все содержание было озвучено на госязыке и дополнительно началось создание локального контента для канала.



Здание бывшего развлекательного центра Go Planet выставлено на аукцион за долги. Оно находится в Риге по адресу ул. Гунара Астрас, 2b. Стартовая цена здания — 4,9 млн евро.

Площадь помещений в выставленном на продажу здании — 15 025 квадратных метров, площадь земельного участка под зданием — 1,6 гектара.

Владелец объектов недвижимости — фирма Ladeko. Аукцион проводится в пользу кредитора — фирмы Devor.

Аукцион начнется 28 октября в 13:00 и завершится 29 ноября в 13:00. Шаг аукциона — 50 тысяч евро.



Центральное статистическое управление в среду опубликовало расширенный набор данных по охвату вакцинации в Латвии. Карта позволяет оценить, как прививаются жители Латвии в разных возрастных группах, а также то, как отличается доля вакцинированных среди латышей и представителей других национальностей. Данные подтверждают то, о чем давно говорили эксперты и — на неофициальном уровне — врачи: нелатыши прививаются значительно менее активно.

На конец октября в Риге охват вакцинации от Covid-19 составляет 51%. Среди латышей привились 59%, а среди представителей остальных национальностей — 44%.

Среди рижан-латышей старше 60 лет доля привитых составляет 66%, среди представителей других национальностей — 44%.

Самый низкий охват вакцинации наблюдается среди нелатышей старше 70 лет: привито всего 38%. Затем идут подростки нелатышской национальности (12-19 лет) с охватом в 39%. На возрастную группу 12-19 лет приходится и самый низкий показатель охвата вакцинации среди латышей: 62%.

Самый высокий охват вакцинации среди нелатышей — в возрасте от 20 до 29 лет (57%).

Эти новости озвучил робот.