Слушай Delfi. За 10 лет увеличилась процентная доля латышей, в Иркутске на дом упал военный самолет

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- Количество латышей за 10 лет сократилось, но увеличилась их процентная доля;
- de facto: ожидания быстрого перехода на щепу в теплоснабжении не оправдались;
- В "черный список" СГБ попал гражданин РФ Ахмедов - президент Латвийской федерации профбокса;
- Латвия в 2023 году потратит свыше 200 млн евро на поддержку украинских беженцев;
- Военный самолет Су-30 упал на дом в Иркутске: летчики погибли;
- В Киеве назвали "опасной ложью" слова Шойгу о "грязной бомбе";
- В Германии - массовые протесты с требованиями компенсировать рост цен на энергию.
Об этих темах в утренних аудионовостях Delfi за 24 октября.
Эти новости озвучил робот.
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