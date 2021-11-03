10 ноября 2021 года состоится онлайн-мероприятие "День Латгалии"

10 ноября, с 15:00 до 18:00, Латгальский регион планирования (ЛРП) устраивает мероприятие "День Латгалии", которое будет транслироваться из Латгальского посольства ГОРС с ретрансляцией на странице DELFI Live и на официальной странице ЛРП в социальной сети Фейсбук.

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"День Латгалии" — мероприятие, посвященное активизации и развитию предпринимательской деятельности в Латгальском регионе, популяризации Латгалии как конечной цели туристических поездок.

10 ноября "День Латгалии" в виртуальном пространстве с юмором проведут известный латгальский инфлюэнсер Лаурис Заланс и и Руководитель Латгальского посольства ГОРС Диана Зирниня, с помощью видеопрезентаций они расскажут о более чем 40 местных предпринимателях, домашних производителях и ремесленниках, а также о возможностях особых экономических зон в развитии бизнеса. Во время мероприятия пройдут также показательные бизнес-демонстрации, мастер-классы и зрители смогут принять участие в различных мероприятиях и выиграть "Деревенские лакомства", которие будет предоставлени ​​при поддержке Министерства сельского хозяйства.

Мероприятие завершится чествованием победителей конкурса "Награда года предпринимателей Латгальского региона 2021", организованного Латгальским центром предпринимательства.

Посетите Латгалию виртуально — откройте для себя уникальные места отдыха, особые деревенские лакомства и оздоровительные предложения, изучите возможности для роста бизнеса и спланируйте незабываемые приключения в Латгалии с семьей!

Мероприятие будет организовано в соответствии с действующими мерами эпидемиологической безопасности по ограничению распространения инфекции Covid-19.

Мероприятие проходит в рамках проекта "Меры поддержки бизнеса в Латгальском регионе планирования", поддерживаемого программой финансовых инструментов Европейской экономической зоны "Местное развитие, уменьшение бедности и культурное сотрудничество" на 2014-2021 г. Работаем вместе ради конкурентоспособной Европы!