10 практических и полезных советов от фармацевта, которые помогут защититься от вирусных заболеваний

Сейчас, в сезон вирусов, очень важно заблаговременно позаботиться о своей окружающей среде, чтобы предотвратить возможность заболевания. В основе всего этого лежит простая, но важная забота об окружающей среде, в которой мы живем, и о нашем рационе.

1. ГИГИЕНА. Рекомендуется тщательно и часто мыть руки с мылом или дезинфицировать их антисептическими средствами. Мойте руки перед едой, после контакта с животными и пациентами, после гигиенических процедур, до и после приготовления пищи и во время приготовления пищи.

2. ДЕЗИНФЕКЦИЯ ПОМЕЩЕНИЙ. Эфирные масла, особенно чайное дерево, обладают антисептическими свойствами. Добавьте несколько капель масла чайного дерева в испаритель и продезинфицируйте воздух в помещении. То же самое можно применять в офисах и рабочих помещениях;

3. ДЫХАНИЕ. Слизистая оболочка носа задерживает бактерии и вирусы, поэтому нос стоит промывать морской водой, например, после посещения общественных мест. Слизистая оболочка полости рта не выполняет такую функцию, поэтому лучше дышать через нос;

4. МЕНЬШЕ СТРЕССА. Стресс ослабляет нашу иммунную систему. Желательно уделять больше времени отдыху, спокойствию и хорошему самочувствию и, конечно же, уделять достаточное количество времени здоровому сну;

5. ЕДА. Ешьте больше чеснока и имбиря. Их используют в народе и они популярны как антисептики;

6. ВЕНТИЛЯЦИЯ ПОМЕЩЕНИЙ. Обязательно проветривайте помещения, в которых регулярно проводите время. В холодное или зимнее время года окна должны открываться минимум на 10–15 минут или больше (конечно, все зависит от размера помещения). Можно сделать так называемую "сквозную" вентиляцию, полностью открыв окно на несколько минут;

7. ФИЗИЧЕСКАЯ НАГРУЗКА. Не переусердствуйте во время упражнений. Придерживайтесь нормального режима тренировок и не выполняйте упражнения, которые требуют перенапряжения и потери сил;

8. СВЕЖИЙ ВОЗДУХ. Регулярные прогулки на свежем воздухе, которые положительно влияют на иммунную систему, могут помочь преодолеть стресс, усталость и укрепить психическое здоровье и физическое состояние.

9. ВОДА. Пейте много воды. Это необходимо не только для лечения, но и для профилактики вирусных заболеваний.

10. УКРЕПЛЕНИЕ ИММУНИТЕТА. Соблюдайте здоровую и сбалансированную диету, в сезон вирусов дополняйте ее биологически активными добавками, такими как витамины С, D, рыбий жир или эхинацея.

Иммунитет — это не автомобиль, который то едет, то стоит на месте. Он должен работать непрерывно, поэтому вышеупомянутые шаги и действия следует выполнять в течение всего года, а не только во время активного вирусного сезона. Соблюдая их ежедневно, как ритуал, мы будем поддерживать работу иммунной системы, тем самым снижая риск заболевания. Ешьте здоровую пищу, принимайте витамины, дышите свежим воздухом и двигайтесь от души!