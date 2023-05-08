16 миллионов цветов в домашнем саду!

Регулируемое, энергосберегающее и комфортное наружное освещение!

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Технология LEDVANCE SMART+ WiFi позволяет персонализировать наружное освещение дома, сохраняя при этом расходы на электроэнергию под контролем. Технология SMART+ WiFi проста в использовании. Вы можете в любое время и в любом месте контролировать, регулировать яркость и персонализировать свои светильники с помощью бесплатного приложения LEDVANCE SMART+ WiFi в своем смартфоне или с помощью Google Home и Amazon Alexa, которые также позволяют управлять освещением с помощью голоса. В одно приложение LEDVANCE для смартфона можно интегрировать несколько продуктов LEDVANCE: умные розетки, которые помогают в режиме реального времени отслеживать энергопотребление конкретного электроприбора, записывая историю его потребления, умные лампочки, которые меняют свет в зависимости от вашего желания, или камера видеонаблюдения, которая записывает все происходящее в округе и через которую можно даже разговаривать с людьми в саду. И все это с помощью Wi-Fi и одного смартфона, даже если вы находитесь вдали от дома.

Все, что вам нужно — домашний Wi-Fi и смартфон.

С решениями SMART+ WiFi вы можете легко создать индивидуальную атмосферу освещения в своем саду и подчеркнуть детали. Использование освещения с технологией SMART+ WiFi также позволяет вам контролировать энергопотребление освещения — вы можете включать и выключать освещение, даже когда находитесь вдали от дома. Вы можете включить свет прямо перед своим приходом домой, а, находясь дома, изменить его цвета и другие настройки по настроению. Все, что вам нужно, это домашний Wi-Fi и смартфон. Вы сами решаете, как сделать свое освещение умным. Среди множества вариантов LEDVANCE вы найдете правильное решение. Вы можете постоянно следить за потреблением электроэнергии и постоянно менять цветовую гамму в своем саду. Вы теперь дизайнер освещения!

Светильник, камера наблюдения и домофон — три в одном!

SMART+ WiFi позволяет сделать ваш дом безопаснее, используя комбинацию наружного освещения и камеры слежения. Камера следит за вашим жильем и при необходимости записывает происходящее на приусадебном участке. При необходимости вы можете включать и выключать мощный, но экономичный прожектор — и все это с помощью своего мобильного телефона. Встроенный микрофон и динамик позволяют вам приветствовать своих гостей, а они могут разговаривать с вами. Однако, если в саду появятся незваные гости, вы сможете попросить их уйти с помощью динамика камеры и приложения LEDVANCE на смартфоне, даже если сами вы находитесь за тысячи километров. Наружные светильники с камерой видеонаблюдения SMART+ WiFi — это интеллектуальные многофункциональные устройства для освещения входов в дома или участков под открытым небом.

Новый захватывающий век света!

Пришло время вступить в новую эру — эру, когда мы контролируем, какой свет и в какое время нам подходит. Освещение — это гораздо большее, чем просто включение или выключение. Светильник SMART+ WiFi можно настроить так, чтобы он следовал распорядку дня человека: регулировал свет при засыпании и пробуждении, во время концентрации и расслаблении, при выполнении повседневных дел. Автоматические последовательности освещения позволяют использовать таймер и установить точное время, когда светильник должен включиться. Неважно, какую атмосферу вы хотите создать или подчеркнуть — возможности безграничны, и между теплым и холодным белым светом существует 16 миллионов оттенков, которыми теперь можно осветить ваш домашний сад.

Для получения дополнительной информации по решениям LEDVANCE SMART+ посетите сайт www.ledvance.com/lv