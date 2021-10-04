220.lv торговец: “Мы узнали привычки покупателей, продавая на 220.lv”

Платформа маркетплейс лидера балтийской электронной коммерции PHH Group, в которую также входит 220.lv, приобретает все большую популярность и интерес со стороны торговцев в Латвии, обеспечивая продажи более чем 4000 продавцов со всей Балтии. Самым большим преимуществом платформы для покупателей является очень широкий и разнообразный ассортимент по конкурентоспособным ценам, а для продавцов — дополнительный бизнес-канал, в эффективности которого убежден член правления SIA "FHM" и руководитель компании Игорь Томилов.

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Открытие бизнеса в начале пандемии

SIA "FHM" — новая компания, которая начала свою деятельность совсем недавно — в марте 2020 года, в то время, когда весь мир потрясла неожиданная новость о пандемии. На тот момент глава компании Игорь Томилов еще не знал, какие вызовы последуют. Однако одно было ясно — целью будет электронная коммерция. Поскольку компания предлагает, в основном, технологичную одежду, оборудование для рыболовов и других любителей активного спорта, обычно покупающих товары в обычных магазинах, было решено параллельно открыть "шоу-рум". Вскоре после этого началась деятельность на 220.lv.

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Томилов продолжает о том, как началась торговля на 220.lv: "Мы начали продавать сразу на балтийском уровне, что было одной из целей нашего бизнеса с самого начала — быть доступными во всем регионе. Не прошло и недели, когда нас уже заметили благодаря первому в Балтии уникальному продукту — полуавтоматическим палаткам. В то же время команда маркетплейс совершила позитивный прорыв, помогая повысить нашу узнаваемость с помощью рекламной и маркетинговой деятельностью ".

Томилов признает, что, несмотря на успешный запуск торговли в Прибалтике, компания не планирует останавливаться на достигнутом и уже готовится к большому событию следующего года — открытию финского рынка, который будет иметь огромное значение как для продавцов, привлекая требовательных финских потребителей своими уникальными продуктами, так и для покупателей, которым будет предоставлен более широкий ассортимент.

"Финский рынок не простой, однако, принимая во внимание наш опыт и поддержку 220.lv, я убежден, что мы сможем в полной мере использовать возможности финского рынка. Кроме того, с учетом наших высококачественных продуктов, хорошо продуманных описаний продуктов и фотографий, я не сомневаюсь, что мы сможем достичь и удовлетворить финских потребителей ", — считает Игорь Томилов.

220.lv как дополнительный канал продаж оказался наиболее успешным

Говоря об опыте работы с другими онлайн-платформами, Томилов отмечает, что до сих пор испробовано сотрудничество с Amazon в Англии и Германии, и с другой площадкой — в Польше. Представитель компании продолжает: "Надо признать, что платформа 220.lv маркетплейс является относительно более успешным решением, потому что она проста в использовании, понятна и, самое главное, партнерство с 220.lv гарантирует поддержку, которую мы получаем всякий раз, когда нам это нужно. Мы ценим, что команда маркетплейс регулярно консультирует нас и оказывает поддержку в нашем росте и развитии. Платформы глобального рынка не предоставляют такой услуги, по крайней мере, не такой персонализированной ".

Мы узнали привычки покупателей, продавая на 220.lv

Поскольку у SIA "FHM" первым каналом электронной коммерции был 220.lv, мы узнали и поняли привычки покупателей именно тогда.

"Первым важным уроком было быстрое реагирование в критических ситуациях, ведь бывают случаи, когда товар заказывают, но оказывается, что его нет в наличии. Мы пришли к выводу, что нужно найти решение — автоматизация процессов. А именно способ улучшить предложение и оборот своих товаров, ведь покупатель видит только изображение и описание. В результате, когда объем заказов увеличился, мы начали искать автоматизированные складские услуги, чтобы облегчить повседневную работу и сократить время доставки продукции клиенту. 220.lv помогли реализовать это решение, предложив услугу fulfillment склада. Это решение позволило нам стать более автоматизированными и быстрее доставлять нашу продукцию клиентам, что, в свою очередь, повысило ценность нашего бренда ", — резюмировал Игорь Томилов.

PHH Group, в которую также входит 220.lv, помогает создать растущую экосистему электронной коммерции, которая способствует удобству клиентов и безопасным покупкам.

PHH Group в цифрах:

• 14 000 заказов в день;

• 4840 выбранных заказов в день в наших магазинах / пунктах выдачи;

• 145 миллионов сеансов в год в интернет-магазинах "Pigu Grupa" — 220.lv, Pigu.lt и Kaup24.ee;

• В 2020 году было размещено 3,2 млн заказов.