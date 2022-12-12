Приближаются всеми нами любимые зимние праздники и как водится у всех нас одна и та же проблема — это выбор наилучшего подарка близким, друзьям, знакомым. Компания Ugears существует для того, чтобы помочь вам в этом нелегком деле, а так же хотим рассказать немного о себе и о своей продукции.

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Услышав слова "деревянный конструктор", "3D пазл", многие, наверное, представляют себе этакий Lego, но все куда интереснее. Впрочем, возможно, вы уже слышали про Ugears — конструкторы из дерева, которые превращаются в невероятные механизмы. Это подарок не только для детей, но и для взрослых. И, как показывает наша практика, особенно для взрослых!

И так, мы собрали топ 5 причин подарить 3D конструктор Ugears на Рождество и на Новый Год!

1 Причина — "ОРИГИНАЛЬНОСТЬ". Все мы прекрасно знаем, что выбрать классный, запоминающийся и самое главное оригинальный подарок всегда сложно. Хочется, чтобы он понравился, не оказался бесполезным и подарил много ярких эмоций. Именно для таких случаев придумали деревянные механические модели UGEARS. Каждый конструктор Ugears — это произведение искусства, где каждая шестеренка, каждый рычаг, да и весь механизм в целом продуманы до мельчайших деталей.

2 Причина — "ПОДВИЖНОСТЬ". Изюминка конструкторов Ugears в том, что их интересно использовать и после сборки. Если в других конструкторах увлекателен только сам процесс, то здесь результат не менее важен. Ведь собираемые модели "оживают": все модельки подвижны!

3 Причина — "ЭКОЛОГИЧНОСТЬ". Конструкторы UGEARS собираются без использования клея и микросхем, делая их абсолютно ЭКОлогичными и безвредными. В каждом наборе есть инструкция и пронумерованные детальки. Сами детали крепятся друг к другу по принципу мозаики, а зубочистки и резинки используются для построения пусковых элементов.

4 Причина — "КАЧЕСТВО". Как вы уже поняли, изготавливаются конструкторы из натурального материала — настоящего дерева. Вы явно почувствуете его аромат, когда откроете коробку с новеньким конструктором, это необыкновенное чувство ни с чем не сравнить. Готовый конструктор красиво смотрится в любом интерьере и всегда радует глаз, напоминая о подарившем его человеке.

5 Причина — "УНИКАЛЬНОСТЬ". Конструктор можно оставить в "чистом" виде, а можно раскрасить акриловыми красками, таким образом он идеально подходит для всех любителей раскрасить не только свою жизнь в яркие краски, но и данный конструктор. Собранные модели идеально подойдут для тех, кто стремится окружить себя уникальными вещами и создать собственный стиль.

В нашем каталоге много моделей разного уровня сложности — как для "ПРОдвинутых инженеров", так и для "начинающих мастеров". Выбор остается за вами! Какой сделаете подарок вы?

Заказы принимаются онлайн через наш интернет-магазин:

https://ugears.lv/catalog/