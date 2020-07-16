7-дневный вызов. Янис раскрывает секрет, как любой может достичь красивого тела легко и быстро

"Eще недавно я посмотрел на себя в зеркало и увидел большое бревно. Тогда мой друг убедил меня попробовать в течение 3 дней программу похудения MonacoFit.com. Я начал без особой веры в успех, но уже через 3 месяца сбросил 15 кг, и вот — посмотрите на меня", — вдохновляет читателей rus.delfi.lv Янис из Кекавы.Читайте дальше, чтобы узнать, как Янис удалось это сделать.

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Янис, что изменилось после того, как ты решил попробовать эту программу?

Лучше всего то, что я начал худеть уже в первую же неделю. При этом энергии у меня прибавлялось. Объем талии с каж дым днем уменьшался, и вскоре начали просматриваться мышцы.

В общей сложности я сбросил около 15 килограммов и не собираюсь на этом останавливаться, потому что моя мечта о шести кубиках теперь кажется мне реалистичной! Я сменил весь свой гардероб! Вместо прежнего XL теперь ношу одежду размера М. Наконец-то я могу выбирать одежду, которая мне нравится и которая подчеркивает мое тело. Сейчас я чувствую себя настоящим мужчиной (смеется)!

В чем была ваша главная ошибка до того, как вы попробовали MonacoFit.com?

Я с 16 лет занимаюсь тяжелой атлетикой и периодически хожу в спортзал. По сути, я всегда был довольно спортивным, но при этом любил жирную пищу. До того, как воспользоваться MonacoFit.com, я считал, что можно похудеть, только мучая себя голодом. Я не имел никакого представления о правильном питании. Теперь я понимаю, что главный секрет хорошей фигуры — это питательное (и вкусное) меню, а не спорт.

Чем данная программа отличается от других способов похудения?

Ее главное отличие — в индивидуальном подходе и плане здорового питания, который приносит быстрый и реальный результат. И, конечно же, во вкусных рецептах, которые даже близко не напоминают те, что я когда-то пробовал.

Когда я начал придерживаться MonacoFit.com, то поразился, насколько это продуманная и простая программа. Я быстро адаптировался к ней, и мой организм начал работать, как часы, — он знает, когда и что есть. Все буквально преподносилось на блюдечке; мне оставалось лишь выполнять. Максимально приятный процесс и быстрый результат убедили меня в том, что MonacoFit.com — та самая программа, которая приведет меня к цели.

Что бы вы порекомендовали тем, кто хочет сбросить весь, но никак не может начать?

Будьте честны с собой. Вам нравится, как вы выглядите в зеркале и на фотографиях?! Если нет, попробуйте MonacoFit.com хотя бы в течение нескольких дней! Самое сложное — начать. Но сделайте это для себя и своих близких! Когда, если не сейчас?! Сделайте это вопреки лени и отговоркам типа "о, нет, позже" или "не сейчас". Вы сохраните эти формы еще на год или, наконец, похудеете?! Выбор — за вами. Решайте прямо сейчас!

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