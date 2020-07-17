75% населения считают, что кризис Covid-19 сплотил общество

Согласно проведенному мобильным оператором BITE "Измерению солидарности общественности" 75% жителей Латвии считают, что кризис, вызванный Covid-19, еще больше сплотил общество. Важно, что почти половина респондентов во время кризиса почувствовали больше желания помогать другим, посвящая этому свое время, знания и финансы. Благотворительная организация "Dr. Klauns" и Ассоциация детских деревень SOS признают, что для них сегодня как никогда жизненно важна общественная поддержка, поскольку от этого будет зависеть дальнейшая деятельность и даже само существование этих организаций.

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Хотя большая часть населения и согласились с тем, что кризис в области здоровья сплотил людей, и они охотно поддерживали службы оперативной помощи (врачей, сотрудников полиции и др.), а также тех, кто во время чрезвычайной ситуации оказался в более тяжелом положении, однако 55% респондентов признались, что в первую очередь они думали о себе, потому что происходящее вокруг было совсем неясным.

"Благотворительные организации выполняют важную работу, заботясь о семьях и детях. В этом опросе мы хотели выяснить, как кризис повлиял на солидарность общественности в помощи тем, кому пришлось хуже всего. Абсолютно понятно, что во многие Латвийские семьи кризис принес свои проблемы, поэтому в первую очередь часть людей сосредоточились на их решении. Но также нас очень порадовало то, что в это нелегкое время 47% респондентов почувствовали большое желание помочь другим. Одна из ценностей BITE — это забота о людях, поэтому в дополнение к совершенным ранее пожертвованиям мобильных устройств мы стали повышать осведомленность общественности о важности работы благотворительных организаций, существование которых зависит зачастую только от поддержки со стороны самих людей", — говорит Диана Шмите, руководитель отдела маркетинга BITE.

Большинство людей, которые выразили желание помочь другим во время кризиса, относятся к самой молодой возрастной группе респондентов — от 18 до 29 лет. Д. Шмите также добавила, что во время опроса каждый десятый житель Латвии самоотверженно признал, что готов посвящать свое время, финансы и знания помощи другим, даже если придется отказаться от каких-либо "экстр" в своей повседневной жизни. Почти 40% готовы помогать другим, если это не повлияет на их собственный комфорт и уровень жизни.

"Исчерпывающая информация и всестороннее объяснение проблемы стимулирует желание людей помогать. В свою очередь, чтобы оказание помощи другим людям стало неотъемлемой частью нашей жизни, об этом нужно рассказывать с самого детства, постепенно формируя способность общества проявлять солидарность уже в самом молодом поколении. В настоящий момент мы видим, что в это тревожное время осведомленность общества о работе благотворительных организаций была достаточно высокой, поэтому относительно большое количество людей внесли пожертвования в нашу организацию", — рассказывает Илзе Палея, директор Латвийской Ассоциации детских деревень SOS.

И. Палея отметила, что Covid-19 привел к увеличению материальных пожертвований от именно от компаний, что стало важным источником помощи для семей с детьми. И наоборот, руководитель организации "Dr. Klauns" Марианна Миловска подчеркнула, что, хотя во время пандемии финансовые пожертвования резко сократились, общественный резонанс и моральная поддержка только возросли.

"Почувствовав свою уязвимость, люди стали обращать больше внимания на проблемы других людей и предлагать им не столько финансовую помощь, сколько помощь другого плана, например, моральную поддержку. И это тоже очень важно! Наш мир — это дом для всех нас. Чтобы в нем было приятно жить, нужно быть внимательнее друг к другу и стараться не игнорировать чужие проблемы. Ведь они не чужие, а общие. Изменив отношение людей, мы сможем изменить среду, в которой мы живем", — добавила М. Миловска.

*Опрос BITE "Измерение общественной солидарности" был проведен в июле 2020 года в сотрудничестве с исследовательским агентством "Norstat". В нем приняли участие более 1000 респондентов.

О BITE

BITE — стремительно развивающаяся компания информационных и коммуникационных технологий, которая в Латвии уже более десяти лет предоставляет соответствующие желаниям и потребностям клиентов современные и инновационные услуги мобильной и фиксированной связи, платформу видео контента "Go3" и интегрированные IKT решения для бизнес-клиентов. В развитие услуг и инфраструктуры сети компания ежегодно инвестирует около 10% от своего оборота. Мощный интернет сети BITE 4G доступен уже 99% жителей страны.