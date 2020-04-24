Academy Vitality: побег на природу или изоляция с пользой для ума и тела

Каждое время приносит с собой знаковые слова, и 2020-ый мы запомним, как год, в котором слова "социальное дистанцирование" и "самоизоляция" звучали из каждого утюга. Как правило, изоляция ассоциируется у нас с чем-то негативным, принудительным. Но есть в Латвии такие места, которым удалось сделать изоляцию своей "фишкой" — люди стремятся попасть туда, потому что там с ними происходит фантастическое преображение. Речь идет о центре отдыха Академия Vitality, который своим гостям предлагает программы по релаксации, снижению стресса и коррекции веса.

Чуть больше двух часов езды на машине от Риги и чуть меньше часа езды от Лиепаи, и вы попадаете в совершенно уникальное место, в котором есть все, чтобы отключиться от реальности и перезагрузиться. Академия Vitality специализируется на том, что теперь модно называть "велнесс" — то есть хорошим самочувствием, и сейчас проживание в центре и участие в любой из программ можно приобрести со скидкой до 50%.

Даже в условиях распространения коронавируса центр продолжает работать, потому что тут соблюдаются абсолютно все предписания властей, связанные с профилактикой заболевания. Например, перед приездом в "Академия Vitality" все гости в обязательном порядке проходят тестирование на наличие Covid-19, что исключает возможность принести "заразу в дом". Весь персонал прошел тестирование. Проживание в номерах и рассадка за одним столом позволена только членам семьи, проживающих вместе в обычной жизни. То же относится к любым физическим активностям — например, все гости центра занимаются аквааэробикой, соблюдая дистанцию в 2 метра.

Таким образом, поскольку обо всех мерах предосторожности, включая ежедневное измерение температуры, позаботился персонал центра, у гостей есть возможность полностью отключиться от повседневных тревог и переживаний. Этому способствуют не только приятные для тела процедуры, но и бесконечно красивая природа. Живописные озера, лес, поля, на которых свободно гуляют лошади и олени, 12 километров прогулочных тропинок для скандинавской ходьбы — все это как будто нарочно вылепили для того, чтобы посредине раскинулся центр отдыха "Академия Vitality".

Почему так важна изоляция

Возвращаясь к тому, что изоляция — это не наказание, а уникальная возможность спрятаться от стресса, который ежедневно атакует нашу психику, надо отметить, что все зависит от ситуации. Если вы смотрите на изоляцию, как на заточение в четырех стенах, где надо сражаться со своей тревогой, с потоком новостей, со школьными заданиями детей, то в таких условиях действительно несложно увеличить уровень стресса до небес. С другой стороны, добровольная изоляция на природе, вдали от шума большого города, помогает подзарядить батарейку и набраться сил, моральных и физических.

В "Академия Vitality" с изоляции начинается все — пребывая в центр вы подписываете бумагу о том, что обязуетесь не покидать территорию в 180 га и быть под строгим наблюдением специалистов. Специалисты всеми силами постараются вас изолировать не только от внешнего мира, но и от "врагов", действующих на организм изнутри, — от сахара, соли, большого количества углеводов и алкоголя. Центр предлагает 4 типа меню: диетическое — для тех, кто приехал в центр, чтобы скорректировать вес, веганское, вегетарианское и релаксационное. Вы не сможете выбрать блюда, но сможете выбрать меню, и, таким образом, центр гарантирует сбалансированное питание, которое подходит именно вам и вашим целям.

Впрочем, под изоляцией не стоит понимать тотальную изоляцию. В центр можно приехать с семьей и даже взять с собой детей старше 10 лет. По вопросам размещения с детьми сначала нужно проконсультироваться с администрацией центра, чтобы учесть все особенности ребенка.

Что внутри, то и снаружи

Многие гости центра в своих отзывах отмечают, что они приезжали в академию для того, чтобы скинуть вес, а в итоге уезжали с полностью "переформатированным сознанием". Это не значит, что менялись их политические или социальные взгляды. Речь идет о том, что даже за несколько дней концентрации на себе и своем теле можно научиться лучше понимать свои потребности и свои желания. Этому всячески способствуют прогулки на свежем воздухе в одиночестве, рыбалка (здесь можно взять лодку), разнообразные массажи, обертывания и водные процедуры.

Кроме этого, на территории центра есть своя ферма, где выращиваются и производятся продукты, которые потом используются на кухне для приготовления еды. Местные овощи, фрукты, ягоды, яйца, молоко, кефир, сыворотка, сметана, творог и рыба местного улова — это прекрасная основа для сбалансированного питания. Спешим успокоить тех, кто сейчас напрягся, потому что не было упомянуто мясо — мясом здесь тоже накормят, и оно будет приготовлено максимально вкусно и полезно.

Что происходит потом

Сорваться после жесткой диеты или любых других ограничений — проще простого. Чтобы морально поддержать своих гостей после возвращения в мир больших соблазнов, центр выдает каждому специальную памятку. В ней собрано: диета на 30 дней (с рецептами их приготовления), флешка с утренней зарядкой и интересные лайфхаки для жизни после программы.

Примечательно, что более 60% гостей возвращаются в "Академия Vitality" снова и снова — явно не потому, что они набрали лишние килограммы, а потому что хочется вернуться и забыть обо всем. Когда ты нашел свое место силы, то периодическое его посещение становится необходимым ритуалом для того, чтобы находиться в балансе и в гармонии… с собой и миром.