Ацидоз — причина болезней и онкологии! Надо больше пить

Первые симптомы обезвоживания: общее недомогание, сонливость, сильная жажда, мышечная слабость, быстрая физическая и психоэмоциональная утомляемость. А при потере организмом более 10% воды от общего количества уже возникают признаки нарушения работы всех внутренних органов и систем. Ваш организм впадает в состояние АЦИДОЗА.

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Ацидоз — от латинского слова Acidus, то есть кислый — это смещение кислотно-щелочного баланса вашего организма в сторону увеличения кислотности и уменьшению рН вашей крови!

""Если вы испытываете: головные боли, недомогание, сонливость, одышку, кашель, аритмию, учащенное сердцебиение, слабо-сть и судороги — или у Вас отложение солей или сахарный диабет?…""

Тогда возможно причиной этих и еще множества дегенеративных болезней является малое употребление качественной легкоусвояемой и полезной воды! Наиболее важными органами, участвующими в поддержании должного уровня pH крови, а значит здоровья и долголетия, являются легкие и почки. Практически все органы в нашем организме слабощелочные и в основной своей массе состоят из воды.

Именно поэтому очень важно для поддержания жизни и здоровья ежедневно соблюдать рекомендуемый питьевой режим — 30 мл. на килограмм веса!

Для того что бы ежедневно, быстро и эффективно бороться с ацидозом и обезвоживанием, мы предлагаем взять на тестовый период новый, уникальный, запатентованный и очень эффективный прибор AkvaLIFE SpaAqua!

Это качественный многофункциональный ионизатор, очиститель воды премиум-класса 2021 года выпуска!

Ионизатор очиститель AkvaLIFE SPAAQUA готовит 4 вида воды:

1. ВКУСНЕЙШАЯ ИОНИЗИРОВАННАЯ ЩЕЛОЧНАЯ ВОДА, ПРИГОТОВЛЕННАЯ В ИОНИЗАТОРЕ ВОДЫ AKVALIFE SPAAQUA, ОЖИВЛЯЕТ ОРГАНИЗМ И ИЗБАВЛЯЕТ ОТ ОБЕЗВОЖИВАНИЯ И АЦИДОЗА!

Такая вода уже с первых дней применения улучшает самочувствие и придает силы, стимулирует регенерацию клеток и замедляет процессы старения, нормализует кровяное давление, заживляет различные раны, язву желудка и двенадцатиперстной кишки, регулирует количество кальция в крови, оказывает антиоксидантное воздействие и выводит токсины.

Помогает лечить аденому предстательной железы, сахарный диабет, запоры, отложение солей в суставах и многие другие болезни! Щелочная вода помогает предупредить более 100 болезней!

Также она способствует росту растений, прорастанию семян, улучшает цветение растений, оживляет увядшие цветы и овощи.

2. ИОНИЗИРОВАННАЯ КИСЛОТНАЯ ВОДА (ОНА ЖЕ МЕРТВАЯ), КИСЛОВАТАЯ НА ВКУС И СО СЛАБЫМ ЗАПАХОМ ХЛОРА — НЕ ПРЕДНАЗНАЧЕНА ДЛЯ ЕЖЕДНЕВНОГО УПОТРЕБЛЕНИЯ.

Кислотная вода, получаемая в процессе электролиза — это зеленка, йод и перекись водорода в одном флаконе! Мертвой ее называют потому, что в ней не живет ни одна бактерия (естественный бактерицид). Мертвая вода замедляет биологические процессы, снижает повышенное кровяное давление, успокаивает нервы, улучшает сон, постепенно растворяет камни на зубах, быстро лечит насморк, диарею и отравления. Организм пополняется необходимыми положительными ионами водорода.

Кислотная вода мягко очищает кожу и придает ей тонус, упругость и свежесть. А волосы, вымытые такой водой, оживают, разглаживаются и наполняются здоровым блеском. Кислотная вода — отличный натуральный дезинфектор. Такая вода уничтожает мелких вредителей, микробы, бактерии, грибок. Хорошо дезинфицирует почву, тару, свежие овощи, фрукты и многое другое… Кислотная вода это то, что необходимо каждой семье в наше ковидное и вирусное время!

3. ТАК ЖЕ ИОНИЗАТОР ОЧИСТИТЕЛЬ ВОДЫ AKVALIFE SPAAQUA ГОТОВИТ БОЛЕЕ 200 ВИДОВ СЕРЕБРЯНОЙ ВОДЫ ДЛЯ ВНЕШНЕГО И ВНУТРЕННЕГО УПОТРЕБЛЕНИЯ.

Ионы серебра уничтожают не только бактерии, но и вирусы (антибиотики на вирусы не действуют).

Серебряная вода слабой концентрации стимулирует биопроцессы организма, более сильной концентрации — действует как бактерицид. Такая вода настоящий эликсир здоровья!

Серебряная вода — это целебное и профилактическое средство, известное еще до нашей эры, которое популярно и сегодня, является наиболее эффективной, безопасной и доступной формой самостоятельного лечения.

Серебряная вода, получаемая методом электролиза, обладает большим бактерицидным эффектом, чем вода, полученная методом контактирования с посеребренными поверхностями или растворением солей серебра. Не любое серебро полезно для здоровья. Природное серебро всегда имеет в своем составе такие ядовитые металлы, как кадмий и свинец. Украшения и посуду часто изготавливают из серебра не самой высокой пробы, поэтому в них могут содержаться канцерогенные примеси. В отличие от этого, серебряная вода, полученная путем электролиза в Ионизаторе очистителе воды AkvaLIFE SPAAQUA, не содержит добавок, стабилизаторов, красителей и консервантов — вних нет необходимости. Все эти функции выполняет серебро с гарантией высочайшей пробы. При профилактическом использовании серебряная вода укрепляет иммунную систему. Серебро не токсично, оно ускоряет заживление поврежденных тканей, также благотворно действует на кости. Ионизированная серебряная вода отличается и ярко выраженным эффектом уничтожения более 700 видов микробов, бактерий и вирусов!

4. ТАК ЖЕ НОВЫЙ ИОНИЗАТОР ОЧИСТИТЕЛЬ ВОДЫ AKVALIFE SPAAQUA ГОТОВИТ ВОДОРОДНУЮ ВОДУ!

Водородная вода — это вода, обогащенная молекулярным водородом. Польза водородной воды заключается в способности останавливать окислительные процессы. При попадании в наш организм водородная вода замедляет и устраняет реакции окисления в клетках. Растворенный в жидкости свободный водород связывается с окисляющими нас свободными радикалами и препятствует нарушению процесса клеточного развития.

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SOEKS ECOVISOR F4 (НИТРАТ-ТЕСТЕР + АНАЛИЗАТОР ВОДЫ + ИНДИКАТОР ЭМ-ПОЛЯ + ДОЗИМЕТР).

SOEKS ECOVISOR F4 — ВКЛЮЧАЕТ В СЕБЯ СРАЗУ 4 ФУНКЦИИ В ОДНОМ ПРИБОРЕ! Сегодня на помощь приходят современные технологии, оберегать здоровье свое и близких становится просто и интересно. Эковизор F4 совмещает в себе все самые передовые технологии компании SOEKS. Сенсорный экран значительно упрощает управление и делает интерфейс более наглядным. С Эковизором Соэкс справится любой, даже неподготовленный пользователь. В Эковизоре F4 установлены аккумуляторы, а в комплекте поставляется шнур для подключения к компьютеру и фирменное зарядное устройство. Отличный современный дизайн и прекрасная эргономика позволяют без лишней скромности признать, что это наша лучшая разработка среди своих аналогов.

1. ИЗМЕРЕНИЕ УРОВНЯ НИТРАТОВ В ОВОЩАХ И ФРУКТАХ (НИТРАТ-ТЕСТЕР).

Эковизор позволяет легко и быстро определять качество продуктов питания. Достаточно выбрать продукт из расширенного списка. В нем вы найдете даже самые экзотические фрукты и овощи. Все нормы по содержанию нитратов уже внесены в память Эковизора Соэкс. Не нужно запоминать сложные формулы, Эковизор сам выдаст предупреждение в цифровом и графическом виде, если норма превышена. Например, для опасных продуктов — "Значительное превышение нормы", а для безопасных — "Содержание нитратов в норме".

Измерение происходит сразу в нескольких точках плода, что повышает точность. Эковизор F4 имеет встроенный датчик термокомпенсации результата, что также плодотворно влияет на точность и позволяет измерять даже охлажденные продукты.

2. ДОЗИМЕТР. ИЗМЕРЕНИЕ УРОВНЯ РАДИАЦИОННОГО ФОНА . ИЗМЕРЕНИЕ УРОВНЯ РАДИАЦИОННОГО ФОНА ОТ ЛЮБЫХ ПРЕДМЕТОВ И ПРИБОРОВ

Эковизор F4 поможет проверить радиационный фон продуктов питания, воды и любых предметов. После включения Эковизор Соэкс непрерывно измеряет радиацию и контролирует накопленную дозу. Если вы часто летаете самолетом, подвергаетесь облучению в больнице или как-то контактируете с радиоактивными предметами, то встроенный дозиметр станет незаменимой функцией. Если накопленная за месяц дозы радиации превысит норму, Эковизор F4 предупредит Вас об опасности для здоровья.

3. ОПРЕДЕЛЕНИЕ КАЧЕСТВА ВОДЫ. МОЖНО ОЦЕНИТЬ КАЧЕСТВО ПИТЬЕВОЙ ВОДЫ, ВОДЫ ИЗ-ПОД КРАНА И ОЦЕНИТЬ РАБОТОСПОСОБНОСТЬ ФИЛЬТРОВ.

Вода дает жизнь, но лишь тогда, когда сама не является источником опасности. С помощью Эковизора Соэкс вы сможете определить жесткость водопроводной воды, проверить работоспособность фильтра и качество воды из скважины.

4. ПОИСК ЗОН С ПОВЫШЕННЫМ ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫМ ИЗЛУЧЕНИЕМ. ОЦЕНКА УРОВНЯ ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫХ ПОЛЕЙ В ДОМЕ, ЖИЛОЙ ЗОНЕ И ПРИДОМОВОЙ ТЕРРИТОРИИ.

Мы окружены электроприборами и постоянно находимся в зоне воздействия электромагнитного излучения. Концентрация электроприборов создает зоны с повышенным ЭМ излучением абсолютно в любом доме или квартире. В Эковизор Соэкс встроены датчики электрических и магнитных полей. С помощью Эковизора Вы легко определите зоны с повышенным излучением. Порой перемещение детской кровати или дивана на 50-60 см. в сторону помогает избежать многих проблем со здоровьем в будущем.

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Доктор медицинских наук Геннадий Пономаренко о приборе

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