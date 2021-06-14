Anna Panna: Путь к свободе от очков

Привет! Меня зовут Анна Панна или Анна Бирмане. Я занимаюсь кулинарией, приготовлением еды, видеосъемкой, фотографией – всем, что связано с приготовлением еды по кулинарным рецептам.

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Жизнь до

Плохое зрение у меня было еще со школы. Зрение с небольшим минусом (– 1,5), но этого достаточно, чтобы без очков чувствовать себя неудобно — они нужны мне каждый день. Надо признать, очки всегда мне мешали в самых разных и вроде бы обычных делах.

Во время приготовления еды на кухне, когда снимаешь крышку с кастрюли, очки запотевают. Я такой человек, который умеет посмеяться над собой, и зачастую именно эти кадры в видео становятся курьезными, но, конечно, это некомфортно, и в какой-то момент очень надоедает. Когда я в очках, мне очень некомфортно заниматься спортом. Будь то йога или какие-то более интенсивные тренировки — очки падают.

Сейчас, когда все время приходится носить маску, также довольно трудно — когда надеваешь маску, очки запотевают, и я вообще ничего не вижу. Контактные линзы я не ношу, попробовала много разных версий, но они мне не подходят, потому что испытываю сильный дискомфорт в глазах.

Я смогу просто видеть, и мне не будет мешать оправа очков

Мысль о лазерной коррекции зрения появилась у меня уже очень давно, но раньше это казалось чем-то недостижимым, потому что молодым людям кажется невозможным позволить себе такую операцию. Однако сейчас, когда постоянно приходится носить очки или солнечные очки с оптическими стеклами, поняла, что за год собирается достаточно большая сумма за их покупку, и, если посчитать, то лазерная коррекция зрения окупается уже за пару лет.

Это одна из причин, по которой я рассматривала такую возможность. Несколько раз уже записывалась к врачу, но не пошла, потому что у меня были неверные представления о лазерной коррекции зрения — думала, что восстановление будет слишком долгим, а сам процесс — болезненным и мучительным.

Конечно, когда смотришь по телевизору разные шоу преображений, в которых проводится лазерная коррекция зрения, то сцены, когда в глазу выполняют процедуры с помощью лазера, выглядят достаточно пугающими. Кроме того, я считала, что на реабилитацию потребуется несколько месяцев. Вся эта информация раньше удерживала от решения в пользу лазерной коррекции зрения.

Но в конце концов я собралась и записалась на консультацию. Прежде чем выбрать клинику, важно провести исследование и найти самую подходящую для себя. Меня больше привлекают новые технологии и самые знающие, опытные врачи, поэтому я выбрала Глазной центр Др. Соломатина.

После консультации с врачом, когда были пройдены все проверки, и врач ознакомил с ходом лазерной коррекции зрения, все мои стереотипы разрушились. Например, я узнала, что период восстановления после процедуры, подходящей для моих глаз, составляет одни сутки, и уже на следующий день я смогу вести полноценную жизнь.

Даже управлять машиной. С этого момента я не могла дождаться, когда же я смогу просто видеть, и мне не будет мешать оправа очков. Надо признать, что иногда они очень мешают, и мне доводилось натыкаться на стены, двери или другие объекты. Особенно когда я надевала очки в черной оправе, закрывающей обзор.

Подготовка к операции

До операции надо было пройти различные проверки, что в целом заняло примерно два часа. За это время провели разные обследования глаз, чтобы подобрать вид операции, больше всего соответствующий именно моему состоянию зрения. После этого можно было записываться на саму операцию. Время, проведенное в операционном зале, примерно 8 минут — за столь короткое время даже не успеваешь испугаться! Перед операцией не требовалось никакой специальной подготовки, потому что я не носила контактные линзы. Людям, которые ими пользуются, следует считаться с тем, что две недели до операции можно ходить только в очках.

Я ожидала от операции, что у меня будет зрение как у орла! Надеялась, что смогу все видеть, и очки мне какое-то время не понадобятся. И что в любом магазине я смогу выбрать любые солнечные очки, какие пожелаю! Разве мне не хватает очков? Кто знает. Сначала, наверное, сработает привычка, и захочется что-нибудь надеть на глаза, и я пообещала себе, что обязательно куплю оправу с простыми стеклами, потому что мне кажется, что очки — это символ моего имиджа. Но, с другой стороны — измениться можно в любой момент, когда пожелаешь, и сейчас отличный период для того, чтобы сделать это!

В день операции

Перед операцией я испытывала приятное волнение. Мне кажется, что нервозность — автоматическая реакция, когда готовишься к чему-то столь важному. Утром в день операции, перед выходом из дома, я сказала мужу, что наконец смогу его как следует рассмотреть, ведь я не знаю, как это — видеть без очков, когда у тебя отличное зрение. Поэтому я сказала, что вернусь домой и разгляжу, наконец, по-настоящему — лицо, щетину, то, что он 2 месяца не был в парикмахерской.

По пути в операционный зал волновалась, ведь, хотя я знала, что все будет в порядке, разумом сознавала, что отправляюсь на операцию, где будут проводить манипуляции с моими глазами. Когда ложилась на операционный стол, мне было страшно, что руки будут дергаться или голова вдруг повернется, но врачи замечательно обо всем рассказывали — что они делают, что происходит, какие будут ощущения, поэтому ни одно мгновение не было особого страха или непонимания того, что происходит.

О каждом совершаемом действии рассказывали, поэтому я понимала — это нормально, что сейчас я не вижу, или же в тот момент, когда врачи спрашивают — чувствуешь сейчас то или это — ты понимаешь, да, все в порядке. В Глазном центре Др. Соломатина высочайший уровень профессионализма. Я чувствовала себя в безопасности.

Во время процесса я не ощущала никакой боли, потому что в глаза закапали анестезию, ничего нельзя было почувствовать, кроме небольшого давления, но об этом врачи предупредили заранее. Конечно, это не самое суперское, что может быть, но вполне можно потерпеть. Я определенно волновалась из-за операции больше, чем требовалось, ведь процедура длится всего 8 минут, и на это может отважиться каждый, если хочет иметь хорошее зрение. Мне кажется, что волнение необходимо в тот момент, когда тебе надо прийти к врачу на консультацию, чтобы провериться и узнать все о ходе этой операции. Это то, что успокаивает, и, если все заранее известно, то идти на операцию можно уже с совершенно спокойным сердцем, как я это и сделала.

Через мгновение после

Сразу после операции меня вывели из операционного помещения, я надела солнечные очки и села. Солнечные очки необходимы для защиты глаз, потому что в них ничего не должно попасть. После операции передо мной довольно долго все было как в тумане, до самого вечера, из-за этого было трудно добраться до дома, потому что не видела вблизи. Поэтому врачи порекомендовали, чтобы после операции кто-то помог добраться домой. Днем по совету врачей я поспала, но не было дискомфорта или сильных покалываний в глазах и слезотечения.

Когда я проснулась и выглянула в окно, то уже разглядела телевизионную тарелку на доме вдалеке и другие вещи и фактуры, которых обычно никогда не видела. Было немного трудно сфокусироваться, но это совершенно нормально, потому что глаза после операции сухие. По совету врачей, использовала лекарства и капли, которые мне дали с собой, а также Omega 3, и пила много воды, что помогло почувствовать себя лучше.

Через день после операции

Первые ощущения были утром, уже на следующий день после операции. Я проснулась, и мне нельзя было тереть глаза, потому что после операции делать это не разрешается. Но представший передо мной вид вызвал удивление — я видела то, что находится за пределами комнаты, видела разные пустячки в гостиной, и это было бесподобное ощущение! Я вообще не помню того момента, когда могла так хорошо видеть без очков. Даже в очках всегда была какая-нибудь загвоздка, потому что не всегда они были идеально чистыми. Посмотрела на свою дочь и мужа и обрадовалась тому, что могу все нормально видеть, что не надо искать, где оставила свои очки.

Через день после операции надо было отправиться к врачу на проверку. Я могла свободно передвигаться на машине, издалека видела дорожные знаки, провода и другие вещи, которых обычно не видела. Надо признаться, что раньше дорожные знаки в Риге я заучивала наизусть, потому что не всегда могла достаточно быстро сфокусировать зрение. Теперь смогу заметить их вовремя.

Жизнь после операции

После операции могу с уверенностью сказать, что для страха и беспокойства нет оснований — ни в коем случае не откладывайте это на 10 лет, как сделала я. Главное — прийти к врачу, где ответят на все вопросы и рассеют сомнения. Возможности для улучшения зрения действительно фантастические!

После операции надо прийти на проверку к врачу на следующий день, потом через неделю и, наконец, через месяц. Во время обследования врач оценила мое зрение как стопроцентное. Во время послеоперационного периода, который продолжается около месяца, надо считаться с тем, что в глаза ничего не должно попадать, даже вода. Не рекомендуется использовать косметику для глаз, но, учитывая то, что операцию я делала во время пандемии, это не доставило мне больших трудностей.

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