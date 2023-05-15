AstraVelo - дистрибьютор велосипедов KTM и SUPERIOR в Латвии

AstraVelo — один из новейших и крупнейших профессиональных велосипедных магазинов в Латвии, предлагающий высококачественные спортивные, прогулочные и повседневные велосипеды и их оборудование, а также услуги по обслуживанию и сервису велосипедов. Магазин расположен в самом центре Пурвциемса в помещении автосалона в Риге на улице Гунара Астра, 5. Общая площадь экспозиции превышает 400 м2, в магазине представлено более 250 велосипедов. Магазин специализируется на велосипедах, велосипедном оборудовании, велосипедной одежде и запасных частях. В магазине представлены бренды, которые являются лидерами по качеству и технологиям в своей отрасли: KTM, SUPERIOR, TREK, BBB Cycling, SKS, Lazer, Lezyne, Muc-off, Shimano, Continental, Bobike, SRAM и другие.

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Компания KTM хорошо известна как производитель мотоциклов, но мало кто знает, что KTM также производит велосипеды с 1964 года, а в 2020 году KTM дебютировал на самой важной в мире велосипедной гонке "Тур де Франс". Велосипеды KTM практичны и долговечны. Superior — известный чешский бренд, специализирующийся на спортивных и динамичных велосипедах. На велосипедах Superior ездили спортсмены на Олимпийских играх и побеждали в многочисленных гонках Кубка мира UCI. Велосипеды Superior легкие, спортивные и хорошо оснащенные. Superior F.L.Y. — это особенно популярная и любимая модельная линия для детей и подростков.

AstraVelo предлагает широкий ассортимент велосипедных аксессуаров и принадлежностей, которые позволяют настроить и оборудовать велосипед в соответствии с вашими индивидуальными потребностями. Наиболее популярными аксессуарами и оборудованием являются велосипедные фонари Lezyne, брызговики и насосы SKS, велосипедные сумки BBB Cycling. Одежда и термобелье Endura, велотуфли Shimano и шлемы Lazer пригодятся для комфортной и безопасной езды при любых погодных условиях.

AstraVelo является аккредитованным "Сервисным центром Shimano" (высшая классификация обслуживания Shimano), что подтверждает квалификацию персонала и широкую доступность продукции и запасных частей Shimano. Специалисты сервисного центра помогут вам отремонтировать велосипед любой марки. В сервисной зоне также представлен широкий выбор шин Continental, запчастей SRAM и других марок, а также средств по уходу за велосипедом Muc-off.

Уделяя особое внимание поддержке устойчивого общества, клиенты могут выбрать из широкого ассортимента электровелосипедов с мощными двигателями Shimano и Bosch. Имеются бесплатные демонстрационные электровелосипеды. Будущее за электричеством и в велосипедной индустрии!

Магазин AstraVelo находится в Риге, Gunāra Astras iela 5. Обращайтесь в "сервисный центр Shimano" или к консультантам AstraVelo. Также посетите сайт www.astravelo.lv и продолжайте кататься!

Во время своего первого сезона мы предлагаем специальные цены на велосипеды и сервисные услуги!