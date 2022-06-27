ASUS ExpertBook: надежный и мощный ноутбук для бизнеса

Чем более динамичным и активным становится наш образ жизни, тем сильнее ускоряется предпринимательство, которое требует соответствующих надежных технологий — таких, которые позволят не страдать качеству работы, а также не тратить лишнее время и ресурсы. Именно таким является ноутбук ASUS ExpertBook B1, который был разработан специально для бизнеса — особенно для малых и средних предприятий. Больше о преимуществах ASUS ExpertBook B1 рассказывает исполнительный директор SIA Skrīveru saldumi и SIA Dimdiņi Оскарс Бредикс.

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"У нас есть производства в Гулбенском крае в 180 км от Риги, в Скривери — в 80 км от Риги и офис в Риге. В принципе работа все время происходит на ходу, поэтому мне было важно выбрать прочный компьютер. Эти компьютеры устойчивы к ударам, пыли и влаге, поэтому меньше риск, что они выйдут из строя", — так Бредикс поясняет выбор в пользу ASUS ExpertBook B1.

Foto: Viesturs Radovics, DELFI

ExpertBook B1 соответствует многим индустриальным стандартам прочности, в том числе высокому стандарту MIL-STD 810H, который подтверждает, что компьютер создан для работы в экстремальных условиях — от обжигающего холода до зноя пустыни. Стандарт также подтверждает, что устройство устойчиво к ударам.

ExpertBook B1 подвергается строгим внутренним проверкам, в том числе тестам на давление, удар и падение — таким образом подтверждается прочность ноутбука. Нужно добавить, что другие производители не предлагают подобной защиты устройствам в этой ценовой категории.

Foto: Viesturs Radovics, DELFI

Как рассказывает Бредикс, разные дополнительные функции делают ежедневное использование устройства очень удобным, например, подсвеченная клавиатура с цифрами на TouchPad. "ASUS — единственные, кто предлагают такую функцию. Да, есть возможность купить компьютер большего размера, где клавиатура с цифрами уже встроена, но он не будет таким компактным и с ним будет не так удобно перемещаться. Из технических спецификаций нас интересовал быстрый RAM и большой объем памяти. Если нужно открывать большие маркетинговые файлы, что происходит регулярно, то нужна соответствующая оперативная память".

ExpertBook B1 имеет 14-дюймовый экран, его вес — 1,4 кг (для сравнения — в основном вес ноутбуков в этой ценовой категории составляет около 2 кг). В нем есть все встроенные входы, необходимые для ежедневной работы, — USB 3.2 Gen 2, USB 2.0 Type-A, Ethernet, порт для карты microSD, Thunderbolt 4, HDMI и VGA. Пользователи также рады наличию механической шторки для веб-камеры, которая обеспечивает дополнительную защиту приватности.

Что особенно важно для тех, кто работает удаленно — ASUS ExpertBook B1 с новейшим встроенным WiFi 6 обеспечивает скорость до 2,4 Гб/с, что позволяет наслаждаться равномерным стримингом FHD видео онлайн и пересылкой больших файлов в течение нескольких секунд. Технология ASUS WiFi Master, которая помогает автоматически подключаться к WiFi с самым лучшим сигналом, обеспечивает стабильное соединение, где бы вы ни находились.

Foto: Viesturs Radovics, DELFI

Для видеоконференций и онлайн-собраний ASUS разработал специальную технологию шумоподавления для микрофонов, которая очень пригождается, если не пользоваться наушниками — качество звука при этом не страдает. А если необходимо что-то показать коллеге, который сидит на другой стороне стола, то это можно удобно сделать с помощью съемного экрана, который можно развернуть на 180 градусов.

Приятно, что при работе ASUS ExpertBook B1 не слышно систему охлаждения благоданя особенной системе в механизме открытия. При открытии экрана задняя часть клавиатуры немного приподнимается, что обеспечивает охлаждение и более легкое использование клавиатуры. Это также продлевает работу батареи, которая и так более чем удовлетворительная — 10 часов в полноценном режиме работы", — перечисляет преимущества ASUS ExpertBook B1 Бредикс.

Персонализированная программа сотрудничества для бизнеса

"При покупке компьютера очень важен сервис — если появляются какие-то технические проблемы, то сервис помогает сразу их решить, а не обеспечивает лишь гарантийный ремонт, когда только и остается ждать, когда с тобой свяжутся в неопределенный период времени. Программа сотрудничества для бизнеса от ASUS очень удобная — у нас есть прямой контакт с производителем и это многое облегчает", — рассказывает исполнительный директор SIA Skrīveru saldumi.

Foto: Viesturs Radovics, DELFI

Бизнес-клиентам доступно приложение MyASUS с персонализированным профилем, в котором есть вся необходимая информация. В профиле также возможно продлить время гарантии. У всех компьютеров из серии ExpertBook гарантийное время составляет три года, а остальные производители в этой категории предлагают стандартную гарантию только на 1-2 года.

Покупку компьютера существенно облегчает возможность протестировать устройство — если бизнес выбирает больше одного компьютер, то можно связаться с представителем ASUS и протестировать устройства перед приобретением. Представитель компании выясняет нужды клиента и предлагает наиболее подходящую модель. Выбор доступных продуктов достаточно большой — начиная от ноутбуков для рядовых сотрудников и заканчивая устройствами, подходящими для руководителей бизнеса.

"Доставка была очень оперативной — заказали и уже на следующий день товары доставили в наш офис. Сейчас мы используем шесть компьютеров, а осенью планируем купить еще, потому что мы полностью довольны и устройствами, и сервисом", — рассказывает Бредикс.

Foto: Viesturs Radovics, DELFI

Почему малым и средним предприятиям стоит выбрать ноутбук ExpertBook? "Бизнес-серия и домашняя серия — это две разных вещи, которые соответственным образом тестируются. Бизнес-серию можно интенсивно использовать по меньшей мере 8-9 часов в день, а домашнюю серию при такой нагрузке нужно будет нести в сервис уже через полгода", — поясняет Каспарс Калниньш, представитель коммерческой торговли ASUS в Балтии.

Foto: Viesturs Radovics, DELFI

"Все функции, который доступны в компьютерах высочайшего класса, в этом случае включены в компьютер по более доступной цене, но который тем не менее предназначен для бизнес-среды. ExpertBook B1 предназначен именно для бизнеса — он разработан таким образом, чтобы шасси и клавиатура выдерживали большую нагрузку, чем компьютер для домашнего использования. Тесты подтверждают, что в гарантийный период качество работы будет обеспечено. Пока что мы не получили ни одной жалобы на компьютеры из серии ExpertBook — это доказывает, что компьютеры идеально выполняют свою работу. А что еще нужно для оптимизации ИТ структуры, как не уверенность в качестве техники в долгосрочном периоде?" — резюмирует Калниньш.

Больше информации о продуктах и услугах можно получить на домашней странице ASUS Baltics.