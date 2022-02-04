AVER Brokerage – первая и единственная созданная в Латвии франшиза по посредничеству в области недвижимости

AVER также единственное агентство по недвижимости в Латвии, которое ясно определило, что работает в интересах продавца недвижимости, чтобы помочь клиенту быстрее и более выгодно продать квартиру, дом или земельный участок. Предприятие на рынке с 2017 года. Каждый год оно увеличивается в два-три раза как по обороту, так и по числу агентов. Его команда руководителей обладает более чем 10-летним опытом в сфере недвижимости. Если в 2019 году в команде AVER Brokerage было всего 9 агентов, то сейчас - 35 сертифицированных и зарегистрированных в реестре посредников, работающих по всей Латвии и заключающих более 250 сделок в год. Мы продолжаем расти с целеустремленными и нацеленными на успех людьми с высокими амбициями. На сегодня филиалы AVER есть в Риге, Лиепае, Даугавпилсе и Салдусе. В 2022 году планируется открыть отделения в Юрмале, Сигулде и Цесисе.

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Что такое франшиза?

Франшиза — это бизнес-модель, которую организация может принять как стратегию для расширения предпринимательской деятельности. Когда она реализуется, франшизодатель лицензирует свои знания, процедуры, интеллектуальную собственность, модель предпринимательской деятельности, бренд и право франшизополучателя продавать продукты и услуги свой фирмы. Франшизополучатель платит определенное вознаграждение и соглашается соблюдать определенные обязательства, которые обычно установлены в договоре франшизы.

Для франшизодателя использование такой системы - стратегия предпринимательской деятельности, по сравнению с расширением, когда открываются корпоративные места торговли, предоставления услуг или "сетевые магазины". Для франшизополучателя использование такой бизнес-системы для распространения и продажи товаров и услуг уменьшает вложение капиталов и риск ответственности.

Франшиза - это не равноправное партнерство: франшизополучатель находится в частичном подчинении франшизодателя. Однако, если это сотрудничество успешно, и обеспечена прозрачность, есть благоприятные правовые аспекты, финансовые средства и другое, франшиза выгодна как франшизодателю, так и франшизополучателю.

Причин создания франшизы AVER Brokerage несколько:

чтобы поднять уровень оказания посреднических услуг в Латвии; чтобы дать агентам, решившим начать свой бизнес, все необходимое для создания эффективного, прибыльного и растущего бизнеса; чтобы дать возможность лидерам компании AVER развивать себя в качестве предпринимателей.

В 2021 году договоры франшизы заключили три франшизополучателя. Двое из них - лидеры "AVER", начавшие самостоятельный бизнес, а третий — предприятие SIA "Trusted Latvija", решившее присоединиться к нам, чтобы быстрее расти и развивать свой бизнес.

Почему франшизополучатели решили купить франшизу?

Один из франшизополучателей, Ритварс, до этого более трех лет был успешным агентом "AVER", а в течение двух лет работал team leader, обучая новых агентов. Со временем он понял, что хочет сделать следующий шаг — создать свое предприятие. Ритварс рассказывает:

"Это другая ответственность, следующий шаг вперед. Когда одна цель достигнута, нужно двигаться к следующей. Цель — вырастить такую же большую или даже более крупную компанию, чем стандартная компания AVER сейчас, по числу сотрудников и оборота. Я действительно верю, что сделаю это. То, что получают люди, приобретая франшизу, — одно из лучших, наиболее структурированных обучений. Это очень помогает в начале предпринимательской деятельности и для успешной работы компании. Дается такой хороший фундамент, которого нет ни у одной другой компании в Латвии, связанной с имуществом. Дополнительно ты получаешь превосходный менторинг, а также название AVER, которое завоевало свое место на рынке и становится все более узнаваемым. Для меня лично преимущество и то, что я могу реализоваться и делать то, что хотел — создавать успешную компанию".

Оскарс видит и чувствует единую цель и философию жизни с руководством компании, поэтому ему не пришлось долго раздумывать, когда руководитель компании Дейвидс Баронс предложил ему приобрести франшизу в Курземе. Он рассказывает:

"Я готов принять разные вызовы в своей жизни, с головой уходить в неизвестное. Я уже проверил AVER, работая как агент по недвижимости на протяжении нескольких лет до того, как руководитель компании Дейвидс Баронс обратился с предложением приобретения франшизы в Курземе. Недолго думая, я согласился. Покупая франшизу, получаешь очень многое, но если стать руководителем — не твое призвание, то для получения превосходного опыта и знаний можешь присоединиться к нам в качестве агента по недвижимости. AVER"позаботился о превосходно разработанной системе обучения, чтобы каждый, у кого есть желание и правильное отношение, мог изучить все, что необходимо, чтобы успешно работать агентом по недвижимости. Мы как большая семья, которая беспокоится и заботится друг о друге, и с каждой франшизой мы расширяемся и становимся сильнее. В команде сила, и вместе мы можем больше, чем поодиночке!"

Илзе представляет компанию SIA Trusted Latvija, которая недавно решила присоединиться к AVER Brokerage, чтобы компания могла достичь новых высот.

"Было очень большое желание расти и развиваться, работать еще лучше и более профессионально. Хотя клиенты были довольны, мы сами знали, что можно лучше. Присоединение к Aver Brokerage дало такую возможность - это казалось совершенно логичным шагом. Маленькая компания может сделать свою работу только до определенного предела, однако союз с сильной на рынке и быстро растущей компанией открывает гораздо лучшие возможности. Мы были удивлены, насколько агенты AVER углубляются в каждую сделку. Насколько вся система отработана до последней мелочи для достижения лучших результатов. За каждым действием идет следующий шаг, нет принципа случайности, только профессионализм на высочайшем уровне", - делится впечатлениями Илзе.

Приобретение франшизы связано с различными преимуществами. Это:

узнаваемость на рынке и доверие;

опыт в обслуживании девелоперов проектов;

CRM;

система управления бизнесом;

стандарт управления качеством ISO 9001:2008;

Brandbook;

система обучения и экзаменации агентов;

система обучения руководителей по продажам;

система внутреннего контроля KYC;

политика конфиденциальности компании;

внутренняя политика обработки данных;

подготовленные адвокатами договоры купли, договоры о задатке, акты сдачи, приемки, договоры аренды (на латышском, русском, английском языках, для квартир, домов, земельных участков, помещений и т. д.);

договоры о сотрудничестве с агентами;

база электронных адресов компаний, индивидуальных клиентов, посредников;

администраторский доступ к ADIFY.lv;

группы по недвижимости на Фейсбуке около 210k участников;

маркетинговая система.

AVER соблюдает и новую традицию, связанную с франшизами. Каждый раз, когда присоединяется новый франшизополучатель, организуется благотворительная акция в том месте, где открывается франшиза. В этом году она была проведена в Лиепае - пожертвованы средства на приобретение инвентаря для Ballistic Boxing club. При открытии филиала в Салдусе AVER начал поддерживать Салдусский баскетбольный клуб, так как мы хотим поддерживать начинающих и опытных латвийских спортсменов. В будущем планируется поддерживать и другие виды спорта, и спортивные клубы.

Ключ к успеху любой успешной компании — довольные клиенты, которые хотят вернуться. Именно поэтому в центре внимания AVER - клиенты. Поэтому мы призываем и вас поддержать молодых предпринимателей, воспользовавшись услугами AVER, и рекомендовать их друзьям, родственникам и знакомым. Мы сделаем все, чтобы вы получили то, чего вы хотите, и были довольны конечным результатом!