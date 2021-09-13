BAN теперь также страхует риски Covid-19

К сожалению, Covid-19 задержался в нашей жизни, и общество понимает, что с этим придется научиться жить. Это означает, что произойдут изменения в покупательских привычках, увеличится доля удаленной работы, важную роль получит вакцинация, мы более тщательно будем взвешивать возможности развлечений и необходимость путешествий.

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Пандемия очень сильно ударила по индустрии туризма, количество поездок резко сократилось, и только сейчас поездки постепенно возобновляются по мере увеличения темпов вакцинации. Однако путешественников по-прежнему мучают сомнения о том, что же будет, если они заболеют незадолго до или во время запланированной поездки. Тогда ведь деньги за билет и отель пропадут!

Сейчас отрасль и путешественники дождались возможности застраховать ряд рисков, связанных с Covid-19, поскольку некоторые компании включают их в страхование путешествий. Baltijas Apdrošināšanas Nams (BAN) также разработал предложение, которое может стать одним из самых привлекательных и выгодных для путешественников. Стоит отметить, что расширение спектра страхового покрытия рисками Covid-19 абсолютно бесплатно — полиса не становятся дороже.

От каких новых рисков теперь страхуют путешественников, и что стоит учитывать, при покупке полиса?

Прежде всего, у путешественников возникает вопрос о возмещении расходов в случае отмены поездки из-за положительного результата теста на Covid-19. Этот риск можно застраховать. Более того, в некоторых программах BAN предлагает компенсацию, даже если сам путешественник не болен, но ему необходимо соблюдать изоляцию как контактному лицу или из-за симптомов болезни ему отказано в посадке в транспортное средство или въезде в страну.

Следующая новинка — это покрытие медицинских, транспортных расходов и расходов на репатриацию заболевших Covid-19. В настоящее время это возможно, и страховка обеспечит оказание необходимой медицинской помощи во время поездки, а также оплату дорожных расходов по транспортировке заболевшего в Латвию.

Страхование путешествий BAN также покрывает риски из-за прерывания поездки, когда путешественник получает положительный тест на Covid-19, но не нуждается в лечении в больнице — оплачивается проживание за границей во время карантина в отеле (до 120 евро в день) и транспортные расходы для возвращения в Латвию по окончании карантина. Я убежден, что для многих, кто сэкономил деньги на поездку, но не имеет лишних средств для таких неожиданных дополнительных расходов, это действительно важно.

Наша страховая компания оплачивает даже проживание в отеле в Латвии, если после возвращения домой получен положительный тест на Covid-19 и, следовательно, необходима ​​обязательная самоизоляция.

Конечно, каждый сам должен оценить возможные риски путешествия и выбрать те, от которых необходимо себя застраховать. Различные программы включают разные страховые риски и покрытия. Поэтому призываем Вас внимательно ознакомиться с программами, оценить лимиты, условия и цену, чтобы в итоге приобрести подходящий полис. Не каждая компания предлагает именно то, что нужно Вам.

Например, мы предлагаем приобрести полисы с услугами, которые другие еще не предоставляют — компенсация отмены поездки для контактных лиц, билеты для возвращения в страну проживания после карантина в гостинице, нахождение на карантине в отеле до 120 евро в сутки, а так же у нас нет ограничений на кумулятивный показатель Covid-19 в стране. Покрытие действует во всем мире.

По сравнению с большинством страховых компаний, у нас также более широкий спектр рисков, включенных в полис — мы организуем встречу в стране проживания, оплачиваем похороны за границей, в некоторых программах мы также оплачиваем медицинские расходы в родной стране и самоизоляцию в отеле в Латвии.

Наконец, следует отметить, что у предложения BAN одна из самых привлекательных цен на рынке.

Необходимо помнить, что заражение происходит внезапно и его последствия обычно неприятны не только с точки зрения здоровья, но и с точки зрения финансов. Поэтому правильнее было бы искать программы с наилучшим покрытием и страхованием от более широкого спектра рисков. Также необходимо учитывать условия страховщиков, незнание которых, к сожалению, может привести к неприятным сюрпризам.

Страхование рисков, связанных с пандемией, это новинка, поэтому компаниям все еще сложно точно предсказать результаты. Страховщики, скорее всего, будут дорабатывать свои предложения, и цены на полисы могут измениться. Однако важно, что был сделан шаг, и можно надеяться, что страхование рисков, связанных с Covid-19, станет еще одной серьезной предпосылкой для восстановления туризма и пассажирских перевозок, уменьшения беспокойства людей и возобновления их путешествий, которых многим из нас так сильно не хватает.

Читать больше о страховании путешествий Baltijas Apdrošināšanas Nams.