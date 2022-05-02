Банк, ориентированный на устойчивое развитие

Глобальный тренд на декарбонизацию, разработку экологических стандартов производства и повышение социальной ответственности бизнеса приводит к пониманию того, что участники рынка, не учитывающие эти факторы, будут создавать повышенные риски не только для окружающей среды, но и для финансового сектора, если тот останется в стороне. Именно поэтому устойчивое развитие уже становится частью ДНК LPB Bank, который развивает сферу социальной, экологической и финансовой устойчивости. Устойчивое развитие затрагивает все уровни коммуникации: вопросы экологии, социальной справедливости и корпоративного управления.

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Глобальное потепление, повышение уровня Мирового океана, наводнения, торнадо, циклоны — все эти катаклизмы напрямую связаны с загрязнением окружающей среды. Поэтому люди вынуждены были задуматься о защите планеты в целом. В этой связи в конце 2015 года произошли два важнейших события, которые изменили всю дальнейшую жизнь человечества: страны — члены ООН определили глобальные цели устойчивого развития. В 2016 году было принято Парижское соглашение, по которому более 190 государств обязались приложить совместные усилия для решения проблемы изменения климата и сокращения выбросов парниковых газов. С тех пор экологическая повестка стала приоритетной не только для правительств, но и для бизнеса. Одну из главных ролей в глобальном процессе сокращения выбросов CO2 (декарбонизации) играют банки, которые последовательно увеличивают долю так называемого зеленого финансирования в своих кредитных портфелях.

LPB Bank четко осознает свою социальную ответственность перед обществом, поэтому уделяет особое внимание интеграции международных стандартов и принципов устойчивого развития во все ключевые бизнес-процессы и сферы деятельности. Все это ориентировано на достижение устойчивых результатов в долгосрочном периоде. Банк уже принял на себя обязательства снижать отрицательное воздействие своих продуктов и услуг на окружающую среду в соответствии с глобальными целями на уровне бизнес-стратегий, ответственно работать со своими клиентами, поощряя устойчивые методы в экономической деятельности корпоративных партнеров.

Как отметил председатель правления банка Роберт Шепф:

«В прошлом году банк начал поддержку проектов устойчивого корпоративного финансирования. Эту стратегию в сфере кредитования LPB Bank продолжит и в 2022 году. Банк готов предоставлять льготные условия кредитования зеленому бизнесу — тем, кто внедряет систему управления и аудита воздействия на окружающую среду. Уже сейчас при анализе экономической составляющей сделки анализируется не только текущая платежеспособность заемщика, но и его способность выполнять все обязательства на протяжении жизненного цикла предоставляемого займа. Обращается внимание также на условия охраны среды. LPB Bank планирует сосредоточиться в тех сферах народного хозяйства, которые способствуют движению Латвии к производству продуктов с добавленной стоимостью, к экономической деятельности с учетом окружающей среды, к стабильности и прогнозируемости в развитии разных отраслей. К примеру, для строительства CO2-нейтральных сооружений процентные ставки по кредитам могут быть ниже, чем в случае с обычным проектом многоквартирного жилого здания».

Принимая во внимание, что пандемия изменила не только бизнес, но и повседневные привычки людей, а также стало заметно, что все большее количество горожан стремится быть ближе к природе, банк, понимая персональную ответственность и переходя к осознанному потреблению, кардинально изменил в том числе и интерьер самого банка, сделав его более зеленым не только в переносном, но и в прямом смысле слова.

К работе над проектом было приглашено дизайнерское бюро Katz. Проект возглавил совладелец студии — дизайнер Станислав Кац.

«Перед нами была поставлена непростая задача: вдохнуть новую жизнь в интерьеры, которые несколько устарели морально, — рассказывает С. Кац. — Наверное, уже мало кто помнит, что это здание, находящееся на углу улиц Бривибас и Блауманя, было построено для нужд руководства «Аэрофлота» Балтийского региона. Так как это был объект союзного значения, все тут было сделано с размахом, на века: высокие потолки, стеклянный купол, роскошная лестница и не менее великолепные полы из гранита. Удивительно, что это дошло до нынешних времен не сильно поврежденным.

Уже в наши дни предыдущий владелец недвижимости, оформляя здесь свой офис и устанавливая необходимые ему конструкции, повредил пол. Самое простое было бы — застелить битый гранит ковролином, но мы вместе с банком решили восстановить пол. Это была, пожалуй, самая сложная часть работы при создании нового интерьера. Зато точно соответствовала курсу, который выбрал банк, — на устойчивое развитие: гранит — природный материал, использование которого позволяло избежать дополнительных выбросов в атмосферу при производстве, в отличие от производства ковролина.

Мы вынуждены были заказать гранит из Италии, так как пол в лобби пришлось собирать, как пазл: укладывая плиты так, чтобы максимально совпали цвет и узор. Затем обрабатывали камень специальными средствами и вручную шлифовали. Мы решили сохранить и центральную линию, выложенную гранитом другого цвета, которая визуально делила пространство на две зоны и при этом, будучи светлой, освежала довольно мрачный пол.

Другой, не менее важный, чем пол, элемент, который тут же притягивает взгляд входящего, — роскошная полукруглая лестница. Мы решили не менять ее, но именно она задала тон и ритм всему остальному, что мы делали: закругленная стойка администратора, светильники в форме колец, барельефы на стенах. Благодаря стеклянному куполу, через который естественный свет освещает весь холл, светильники скорее выполняют декоративную роль, что тоже соответствует идее устойчивого развития.

И, наконец, третий кит, на котором базируется вся концепция интерьера, — вертикальная фитостена высотой 7 метров. Идея эта, конечно, не новая, но именно стена с живыми растениями, уход за которыми автоматизирован, вдохнула жизнь и тепло в эти достаточно холодные помещения.

Насыщенный пол задал цвет стенам: только светлые, чтобы главная роль осталась за камнем. На стенах — такие же белые барельефы, уникальные и по своей технологии, которую я сам разработал, а наше бюро выполнило. Двух одинаковых барельефов просто не существует. Круглые диваны продиктовала та же лестница. Кожи, разумеется, нигде нет.

В переговорных комнатах более сдержанный стиль: встроенные шкафы с деревянным фасадом. А сами столы выполнены из инновационного вальхромата, который, будучи натуральным материалом, уже на стадии его изготовления может быть прокрашен «насквозь», что позволяет его обрабатывать в процессе производства из него готового изделия. Поверхности столов покрыты специальным материалом, разработанным компанией Wilkhahn."

Клиенты и сотрудники банка могут насладиться ощущением гармонии с природой. Посещая помещения банка с улицы, вы попадаете в оазис спокойствия, наполненный естественным светом, звуками леса и живыми растениями. Все это создает атмосферу бережного отношения к ресурсам нашей планеты и разумного их потребления.

Подробнее: www.lpb.lv