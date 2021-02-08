Билингвальный детский сад: фундамент для успеха вашего ребенка
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Сегодня свободное владение двумя языками считается нормой. Это дает массу познавательных преимуществ. Помимо удобства в путешествиях, чтения книг в оригинале и увеличения шансов на рынке труда, двуязычие меняет работу нашего мозга. Исследования показали, что билингвальный ученик, в отличии от одноязычного, может обладать большей внимательностью и способностью переключаться на разные задачи. Двуязычие также позволяет более целостно понимать социальный и эмоциональный контекст, легче приспосабливаться к быстро меняющемуся миру, преуспевать там, где требуется сосредоточенность и терпение. Все это хорошо знают в Международной школе Exupery (EIS), где полноценное билингвальное обучение начинается с детского сада – с 2,5 лет.

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Уникальность академического подхода в Exupery в том, что дети с первых дней в детском саду общаются и обучаются на двух языках: английском и родном (латышском или русском). Дополнительно дошколята изучают латышский и французский языки, которые пригодятся им в будущем.

Марселла ван Линен, руководитель детского сада и начальной школы EIS, росла и училась в Азии, Африки, на Среднем Востоке, голландский и английский – два ее главных языка, поэтому о билингвизме она говорит увлеченно и со знанием дела. "Программа двуязычного погружения в детском саду EIS призвана обогатить знание языков и обучить грамотности, — рассказывает руководитель. – Мы не упрощаем общение с детьми на новом языке, напротив: наши педагоги используют богатый, выразительный язык и создают для маленьких учеников живую, увлекательную атмосферу. Дети активно вступают в диалог, делятся своими мыслями и эмоциями, стремятся узнать как можно больше. В перспективе "переключение" с одного языка на другой происходит автоматически. Родителям не стоит беспокоиться, что ребенок запутается в языках и упустит что-то важное. Исследования показывают, что по мере того, как дети учатся "переключаться" между языками и определять, какой язык использовать, у них развиваются навыки эмпатии, наблюдательность, способность быстро принимать решения. Малыши не стесняются совершать ошибки, им нравится тестировать новые навыки, они лучше копируют новые звуки и правильное произношение".

Марселла уверена, что для успешного изучения нового языка крайне важно хорошо владеть родным языком: "Родной язык – это фундамент обучения в целом, и в том числе, другим языкам. Если мы строим дом, мы закладываем прочный фундамент. Так и с языком: недостаточное знание родного языка может привести к проблемам в учебе, снижению способности мыслить и овладевать навыками на более высоком уровне, к упрощенной лексике и трудностям восприятия и дальнейшего использования полученных знаний".

Поэтому приоритетная задача для преподавателей детского сада Exupery – создать для малышей благоприятную, комфортную среду, в которой языки, новый и родной, будут поддерживать друг друга. Ведь новый язык – это не просто большой словарный запас. Это новый способ познания мира и взаимодействия с ним.

Программа развития дошкольника EIS основана на 4 ключевых принципах и сфокусирована на развитии у детей базовых, необходимых для дальнейшей учебы навыков:

  • Обучение через исследование и игру
  • Глубокие знания языка и математики
  • Видимые результаты обучения
  • Выстраивание открытых, чутких отношений со сверстниками и взрослыми.

Руководитель поясняет, что малыши могут, например, изучать новую тему на родном языке, а затем обсуждать ее с преподавателем уже на английском, или наоборот. Так дети в EIS развивают одновременно оба языка, в отличии от большинства дошкольных учебных заведений, где язык преподается изолированно, на отдельных занятиях.

"Важность родного языка невозможно переоценить, – говорит Марселла. – Помимо уроков родного языка, которые обязательны в программе обучения в детском саду, мы также рекомендуем родителям уделять особое внимание общению с ребенком на родном языке дома. Навыки письма и чтения во многом зависят от того, насколько ребенок преуспел в устной речи. Способов развить у ребенка любовь к языкам достаточно, например:

– интересные разговоры, особенно с использованием длинных описательных предложений,

– совместное чтение увлекательной и познавательной литературы, которая нравится и ребенку, и родителю,

– моделирование любопытства к языку: обсуждение, чем языки похожи и чем отличаются".

Неоспоримый факт: ребенок начинает познавать мир и учиться новому с рождения. Детский сад закладывает основу и навыки обучения, которые в полной мере раскроются в будущем. Будучи единой школой, EIS обучает и поддерживает своих студентов от детского сада до старшей школы, вдохновляет их быть творческими, упорными и ответственными, помогает стать успешными и счастливыми людьми.

Коротко о важном:

  • В детском саду учатся дети от 2.5 до 6 лет.
  • Детский сад работает ежедневно с 8:30 до 17:30.
  • Основные языки обучения английский и французский, а также осуществляется поддержка родного языка ребенка.
  • В основе обучения — программа дошкольной и начальной школы Международного бакалавриата (IB PYP). Она обеспечивает целостный образовательный подход, включающий социально-эмоциональное, физическое и познавательное развитие ребенка.
  • В каждой группе: учитель и ассистент учителя, а также няни.
  • В течение дня предусмотрено время для прогулок и дневного сна.
  • В EIS постоянно работает логопед, есть педагог для работы с детьми с особыми потребностями.
  • Здоровое четырехразовое питание обеспечивается на базе кухни знаменитого ресторана "36 линия" с учетом индивидуальных диетических потребностей детей.
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