Biomotorai предлагает ресторанам заработать на сдаче отработанного масла

Каждый владелец ресторанного бизнеса знает ‒ ресторан это не только вкусная еда, красивый интерьер, инстаграмные фотографий блюд и довольные клиенты. Это еще и скрытая от внешнего взгляда напряженная операционная деятельность, которая требует соблюдения определенных норм и стандартов. Один из таких обязательных стандартов ‒ это правильное управление отходами отработанного кулинарного масла. Компания Biomotorai предлагает услугу по сбору отработанного масла, что для ресторана значит поймать двух зайцев сразу: правильно утилизировать пищевые отходы и заработать.

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Как это работает?

Отработанное кулинарное масло нельзя просто взять и слить в городскую канализацию, потому что остывшее масло забивает трубы и засоряет окружающую среду. Его нужно передать компаниям, имеющим право обрабатывать такие отходы. Именно с этим помогает компания Biomotorai.

Biomotorai сотрудничает с кафе, ресторанами, гостиницами, предприятиями по производству и торговле продуктами питания и другими компаниями, которые генерируют пищевые отходы. После заключения договора клиенту бесплатно предоставляется контейнер для хранения отходов. Когда контейнер заполнен, клиент может заказать вывоз отработанного масла ‒ по телефону, электронной почте или с помощью удобного мобильного приложения Biomotorai LV. Компания забирает полные контейнеры с отработанным маслом, оставляет пустые контейнеры для дальнейшего заполнения, после чего обрабатывает отходы и подготовленное сырье экспортирует в Евросоюз для последующего производства биотоплива.

Biomotorai делает ставку на скорость, поэтому ресторан может быть уверен, что вывоз отработанного масла будет произведен быстро. В рамках сотрудничества компания использует электронные накладные, что упрощает документооборот для обеих сторон, а также влияет на экологию за счет уменьшения бумажных кип. На основании накладных в конце месяца клиенту по электронной почте отправляется отчет об объемах отходов, сданных в текущий месяц. На основе отчетов ресторан выставляет счет Biomotorai, после чего быстро происходит оплата, и ресторан получает деньги на счет.

После того как водитель Biomotorai забирает масло, оно проходит проверку качества. На основе данных, полученных в результате проверки, ресторан может получить рекомендации от Biomotorai по хранению и использованию масла, что в конечном итоге может улучшить качество еды в ресторане.

Почему нужно сотрудничать с Biomotorai?

Литовская компания Biomotorai ‒ лидер по сбору и переработке отработанного кулинарного масла в странах Балтии с 15-летним опытом работы. Компания сертифицирована в соответствии с Директивой ЕС о стимулировании использования энергии из возобновляемых источников 2009/28/EC.

Несмотря на то, что учредителем SIA "Biomotorai Latvia" является литовская компания, в латвийской компании работают исключительно граждане Латвии ‒ таким образом увеличивается объем латвийского экспорта.

"В Литве с нами работают более 2500 клиентов. В Латвии мы начали работать 2 года назад, и за это время нашими клиентами стали более 200 компаний. С нами любят работать сетевые предприятия, которые работают во всех странах Балтии, потому что им удобно сотрудничать с одним поставщиком услуг. Мы работаем по всей Латвии и можем предложить сотрудничество и тем клиентам, которые производят относительно небольшое количество отработанного кулинарного масла", ‒ рассказывает директор Biomotorai Донатас Каранаускас.

Он подчеркивает, что компания делает все возможное, чтобы снизить влияние на окружающую среду. "Мы не используем бумагу для накладных. Рестораны тоже все документы получает по электронной почте. Все наши машины новые, они имеют сертификат соответствия Евро 6, то есть отвечают современным требованиям к уровню выбросов СО2".

Поскольку отработанное масло в дальнейшем используется для производства биотоплива, каждая компания, которая передает отработанное кулинарное масло Biomotorai, вносит свой вклад в использование возобновляемых источников энергии и в сокращение выбросов парниковых газов (CO2). Таким образом, если ресторан заинтересован в уменьшении экологического следа, сотрудничество с Biomotorai ‒ это отличный инструмент по достижению этой цели. Компании, правильно управляющие пищевыми отходами и задумывающиеся об экологическом следе, могут использовать этот факт в своей публичной коммуникации, привлекая в ряды своих клиентов тех людей, которым важен "зеленый курс".

"По окончанию календарного года мы выдаем каждому ресторану сертификат, в котором написано, какой объем парниковых газов ресторан сократил, благодаря тому, что передал нам отработанное масло. Вместе с нашими клиентами мы обеспечиваем отделение использованного кулинарного масла от общего потока отходов и его вторичное использование для производства биотоплива. В каждом литре дизеля, который мы используем, есть часть биодизеля, изготовленного из отработанного кулинарного масла. Поэтому наш сервис ‒ это устойчивая, ответственная и эффективная деятельность, благодаря которой и мы сами, и наши клиенты делают весомый вклад в экологию", ‒ поясняет Каранаускас.

Если вам актуальны услуги Biomotorai, то оставьте заявку на сайте или в мобильном приложении Biomotorai LV или позвоните по телефону +37120003132.