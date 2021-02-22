Бизнес находит финансовую поддержку и средства для роста в надежных кредитах

Каждый опытный предприниматель скажет, что основой успешного бизнеса является развитие. Однако не у всех компаний, особенно в настоящих условиях, есть свободные средства для инвестиций в необходимом объёме. В этой ситуации многие компании привлекают финансовые средства третьих лиц – кредиты на выгодных условиях для повышения своей конкурентоспособности. Член правления West Kredit Артур Силантьев рассказывает о наиболее актуальных ситуациях, при которых компании находят наиболее успешное решение в безопасных кредитах.

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Удобный и безопасный способ быстрого оформления кредита

Обычно причины, по которым компании решают взять кредит, — это развитие существующей компании, начало нового бизнеса или реструктуризация, для которой необходимо действовать быстро, пока конкуренты ее не обошли. В этих случаях, небанковские кредиты могут быть подходящим и надежным решением, так как кредит обрабатывается онлайн за несколько дней.

Перенос бизнеса в сферу интернета

За последний год многие компании инвестировали в реорганизацию своей работы с розничной торговли на работу в интернет-среде, открывая интернет-магазины. Согласно информации, собранной Отделом сетевых решений (NIC) Института математики и информатики Латвийского университета, в прошлом году было зарегистрировано почти 40 000 новых доменов, и большинство из них содержало ключевое слово "доставка".

Обновление автопарка для более безопасной мобильности сотрудников.

Также, одной из наиболее часто упоминаемых причин, для которой компаниям необходимы дополнительные финансовые средства, является расширение и обновление автопарка. Мобильность и безопасность являются очень важными предпосылками для работы компании, поскольку все больше и больше компаний должны иметь возможность обеспечивать удобную и быструю доставку продуктов клиентам, думая о безопасности и здоровье сотрудников.

Новые помещения — новые расходы

Также очевиден процесс переезда компаний в новые помещения в связи с тем, что в настоящее время многие компании закрываются. Некоторым нужны более обширные помещения, другим наоборот — поменьше, но всегда это связано с новыми расходами: гарантийным взносом (депозитом), ремонтом, оборудованием, брендингом и т.п. Покрыть эти расходы также может помочь, к примеру, краткосрочный кредит, в особенности, если вы уверены в том, что в сравнительно короткие сроки предпринимательская деятельность будет развиваться и будет возможность без особых трудностей вернуть кредит за несколько месяцев или лет.

Непредвиденные расходы — будни динамично развивающейся компании

В конце концов, всем понятно, что в бизнесе всегда могут быть и взлеты, и падения. Иногда немного не хватает оборотных средств на покрытие различных повседневных расходов, например, чтобы рассчитаться с поставщиками, выплатить зарплату сотрудникам или покрыть непредвиденные расходы. В таких случаях, всегда можно положиться на гарантированные краткосрочные кредиты, которые можно вернуть очень быстро и легко, поэтому проценты будут практически незаметны. В наше динамичное время руководители компаний должны мыслить стратегически и дальновидно, и должны выбирать надежных финансовых партнеров для развития своего бизнеса.

Понимая сложившуюся ситуацию и современные вызовы, с которыми сталкиваются местные предприниматели, West Kredit в настоящее время предлагает особые условия кредита для любых видов бизнеса: не платить проценты и основную сумму целый год. Это — возможность продолжить развитие бизнеса или сделать крупные покупки, и год не беспокоиться о новых дополнительных расходах. Особое предложение действует для всех видов бизнеса, как для частных лиц, так и для компаний.

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