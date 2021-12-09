Больше двигаться и улыбаться: тестируем новые смарт-часы Huawei

Умные часы уже давно не являются прерогативой только лишь пламенных энтузиастов спорта – в последние годы они стали обычной вещью для всех, кто хоть сколько-нибудь хочет следить за своими привычками и образом жизни, а также основными показателями здоровья. Конечно, немаловажно и то, что часы – это стильный и заметный аксессуар, который в известной мере сигнализирует о вашем образе жизни.

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Новые Huawei Watch GT 3 – какие они?

Это самые новые смарт-часы Huawei, которые объединили в себе все, чего мы ожидаем от хорошего умного гаджета – классический и стильный дизайн, который можно менять с помощью ремешка, точный контроль тренировок, длительное время работы аккумулятора

(4-14 дней в зависимости от модели и интенсивности использования), возможность отвечать на телефонные звонки или читать срочные сообщения, приемлемая цена и ряд других функций.

Новинка в этом устройстве – очень удобная навигация с помощью крутящейся кнопки, которая позволяет приближать и отдалять изображение на экране часов, а также выбирать необходимые приложения или функции.

Первый шаг к изменению привычек

К сожалению, как многие из нас уже убедились на практике, ни один гаджет не является волшебной палочкой. Надел часы и – оп, из округлого любителя посидеть на диване превратился в энергичного подтянутого красавца. Тем не менее мой опыт говорит о том, что смарт-часы могут стать полезным помощником на пути к изменению привычек.

Для этого новые Huawei Watch GT 3 предлагают опцию Healthy Living или путеводитель по изменению привычек. Приложение Huawei Health подберет наиболее подходящий тебе

режим и задачи в зависимости от того, на что вы жалуетесь: плохой сон, вес растет, а мотивации тренироваться нет, легко простужаетесь и т.д. Я выбрала вариант «в жизни слишком много стресса» и получила задания, при выполнении которых стресс должен уменьшиться. В приложении Health я настроила оповещения, которые вписываются в мой дневной ритм и вместе со своим новым тренером здорового образа жизни начала путь к расслаблению.





Foto: Privātais arhīvs

С утра меня разбудил умный будильник. За полчаса до отправления спать часы напомнили, что пора переключиться на более спокойные занятия. Несколько раз в течение дня я получила напоминания о том, что нужно встать и выпить стакан воды, а вечером после работы вибрация на руке напомнила, что пора отправиться на прогулку. Конечно, часы не в силах вытащить вас на улицу или налить стакан воды, но дружественное приглашение или напоминание – иногда это единственное, что нам нужно.

Цель всех заданий – упорядочить основы здорового образа жизни. Лично мне анализ сна, который стал доступен в приложении Huawei Health, благодаря ношению смарт-часов, показался самой полезной функцией. Но помимо правильных привычек для сна можно привить привычку потреблять достаточно количество воды, делать дыхательные упражнения для сохранения эмоционального состояния и ввести в свою жизнь физическую активность. Кстати, одно из заданий по уменьшению стресса было хотя бы раз в день улыбнуться. Мелочь, а приятно.

Помогут ли часы лучше заниматься спортом?

В этих часах вы найдете более 100 разных режимов тренировок, начиная от классического бега, ходьбы, езды на велосипеде и плавания, актуального сейчас сноуборда, катания на коньках и ходьбы на лыжах, заканчивая фехтованием, уличными танцами, лазертагом, прыжками с резинкой и автомобильными гонками.

В спортивных режимах каждый сможет подобрать наиболее подходящий себе. Как-то вечером, когда в борьбе между квартирой, заснеженной улицей и 15-градусным морозом победила первая, я поставила на часах режим танцев и просто танцевала под любимую музыку в течение получаса. В подсчете потраченных калорий часы были слишком щедры, однако показатели пульса и количество шагов свидетельствовали о том, что короткая тренировка была вполне эффективной. Во время тренировки часы сообщали, если пульс падал ниже рекомендованного показателя, и одобрительно приветствовали меня в начале и в конце тренировки. Так что в те моменты, когда сила воля вас покидает, часы помогают сделать физическую активность более интересной, можно попробовать что-то новое, импровизируя самостоятельно или же откопав какую-то интересную тренировку в глубинах интернета. В конце концов, это последний момент, когда можно начать готовиться ко всем крупным летним концертам, где нужно будет прыгать и скакать под музыку своих любимых групп.

Тем, кто серьёзно увлекается бегом или только делает первые шаги на пути к полумарафону, который запланирован на следующее лето, часы станут полезным партнером в достижении новых результатов – тут есть возможность выбрать один из предустановленных курсов по бегу, которые разделены по разным уровням физической подготовки, или же выбрать свой, а часы во время пробежки будут работать как виртуальный тренер.

После тренировки в приложении Huawei Health можно изучить и проанализировать полученные результаты, посмотреть маршрут и даже поделиться им с друзьями – точно регистрировать свои тренировки можно благодаря тому, что эти часы поддерживают такие спутниковые системы, как GPS, Beidou, GLONASS, Galileo и QZSS. Благодаря защите от помех сигнал всегда стабилен, что гарантирует точное определения местоположения за пределами помещений. Кроме того, часы принимают двухполосные сигналы в диапазонах GT 3 L1 и L5, что также обеспечивает очень точное определение местоположения.

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Новые часы Huawei обещают особо точное измерение пульса, благодаря недавно появившемуся в Huаwei Watch GT 3 обновленному модулю контроля сердечной деятельности и стеклянной панелью, которая защищает от попадания внешнего света. А улучшенный алгоритм на основе ИИ эффективнее фильтрует внешние шумовые сигналы и таким образом позволяет более точно контролировать сердечную деятельность в различных обстоятельствах и улучшает точность других данных о здоровье.

Не подведет ни на морозе, ни в заграничных поездках

Huawei Watch GT 3 обладает разными преимуществами, которые приятно облегчают жизнь. Когда дни стали совсем короткими, пригодилась информация о восходе и закате – это позволило мне более эффективно планировать день в небольшой зарубежной поездке и успеть посмотреть самые красивые места до захода солнца.

Кроме того, часы предлагают контроль SpO2 (уровень насыщения крови кислородом) в течение всего дня, что позволяет следить за тем, как кровь снабжается кислородом и в тех случаях, когда он падает ниже нормы, нужно поторопиться на улицу, чтобы вдохнуть свежего воздуха, а в случае серьезных проблем – обратиться к врачу.

Новинка в модели GT 3 – это возможность следить за температурой кожи (не путать с температурой тела), что особенно полезно, если длительно находиться на холоде или жаре. Таким образом можно предотвратить замерзание организма или наоборот – перегревание. Кстати, эта функция может помочь в сильно перетопленных помещениях.

Foto: Privātais arhīvs

Мне самой удалось на практике испытать одну из самых привлекательных функций часов – навигацию маршрута обратного пути для тренировок – бега или прогулки. Я активировала ее, пока гуляла в Варшаве по Пражскому району, и она позволила мне быстро и удобно сориентироваться в пространстве и найти самый прямой обратный путь к торговому центру, от которого я начала свой путь. Записанный во время прогулки маршрут очень пригодился по возвращении в Латвию – когда я рассказывала друзьям о том, какие улочки нужно обязательно посетить во время поездки в Варшаву.

Часы можно легко подсоединить к смартфону с другой операционной системой, но нужно учитывать, что в этом случае некоторые функции будут недоступны – например, при подключении к iOS часы нельзя будет использовать как пульт для фотокамеры.

Если вы планируете на новогодние праздники себя или близкого человека порадовать действительно полезным подарок, стоит задуматься о смарт-часах Huawei Watch GT 3 – они могут стать прекрасным партнером в достижении намеченных целей, вдохновляя и мотивируя больше двигаться и становиться еще более лучшей версией себя.