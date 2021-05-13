Carguru и каршерингу в Риге исполнилось 4 года

Основоположнику каршеринга в Риге, бренду Carguru, исполнилось 4 года. Сейчас уже редко кого-то удивишь термином "каршеринг", а машины Carguru уже давно стали частью городской среды. Но так было не всегда.

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"На этой неделе компании исполнилось 4 года, а я до сих пор помню, как 12 мая 2017 года, я лично на улицах города расставил первые двенадцать гибридов Toyota Yaris. Тогда меня не покидало странное чувство — вот так вот взять и оставить машину на улице для публичного доступа?! Признаться я был полон забот и сомнений, потому что редко кто верил, что каршеринг в Риге приживется. Скорее наоборот, почти все, с кем я говорил, не понимали для чего это нужно, и кто этим будет пользоваться. И вот уже четыре года. Намотаны миллионы километров, совершены сотни тысяч поездок и десятки тысяч зарегистрированных пользователей. Сегодня, хочется сказать слова благодарности нашим пользователям, ведь, благодаря вам каршеринг в Риге возможен!" — комментирует Владимир Рескайс, руководитель компании Carguru.

Несмотря на изменения, которые пандемия внесла в наш привычный образ жизни, Carguru продолжает работать и развиваться, расширяя свой автопарк и делая сервис еще более доступным для пользователей. Исторически, автопарк компании состоял только из гибридных автомобилей марки Toyota. В начале этого года в автопарке появились электромобили VW e-up!, но и сотрудничество с Toyota продолжается. На протяжении последних двух месяцев каждую неделю на улицах Риги появляются новые гибриды этой марки.

"Мы планируем удвоить свой автопарк в этом году и будем радовать наших пользователей новыми моделями машин. Также, в ближайший месяц, планируем обновить приложение, сделав его еще более удобным. Мы всегда старались радовать наших пользователей и этот год не будет исключением." — отмечает Владимир Рескайс.

Удаленная работа, которая была редким явлением для большинства сфер бизнеса, стала вынужденной технологией организации рабочих процессов, постепенно внедряясь и в послековидную реальность. Все больше и больше людей выбирают гибкий график, финансовую и географическую независимость. Новая философия потребления постепенно внедряется в жизнь современных людей, а каршеринг все больше и больше становится привычным образом жизни. Краткосрочная аренда удобна и выгодна не только частным лицам, но и компаниям. Все больше и больше компаний становятся корпоративными клиентами Carguru, забывая о лизинге, страховках, обслуживании авто, цен на топливо, парковку и других расходов, связанных с содержанием собственного автопарка.

В шеринг экономике потребительские предпочтения определяются не правом собственности, а удобством и мобильностью. А также более выгодными ценовыми параметрами. Не мало важен и экологический аспект, который играет ключевую роль в философии Carguru. Сделаем Ригу зеленой вместе!

Бери.Едь.Оставляй.Повторяй.