Carguru - размер автопарка сильно отстает от спроса на услугу.

Для индустрии кар шеринга в Латвии, прошедший, 2021 год, был однозначно успешным. На протяжении всего периода наблюдался рост всех основных показателей – продолжительность аренды, количество поездок, пробег на машину и прирост новых пользователей.

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"Компания Carguru является основоположником индустрии кар шеринга в Латвии, благодаря этому у нас есть уникальная возможность наблюдать за тем как меняется спрос на услугу с самого первого дня появления машин общего пользования на улицах Риги. Основной вывод очень короткий — интерес растет из года в год и текущий размер автопарка сильно отстает от спроса." — ситуацию комментирует руководитель компании Владимир Рескайс.

Помимо растущего спроса наблюдается процесс "легитимизации" кар шеринга как индустрии. "Если 6 лет обратно, когда я рассказывал о своей идее о создании сервиса кар шеринга в Риге, потенциальные партнеры (банки, страховые компании, инвесторы и т.д.) смотрели, мягко говоря, с удивлением, то теперь ситуация изменилась. У большинства уже нет сомнений в том, что кар шеринга это тренд, который находится в самом начале своего роста." — говорит Владимир.

Если говорить о прошедшем годе с точки зрения процессов в компании, то считаем необходимым выделить следующие моменты:

Привлекли более 2 миллионов евро для обновления автопарка и заменили 2/3 машин на абсолютно новые модели;

Расширили круг партнеров среди автопроизводителей. Добавили машины марки Volkswagen (e-up! и Passat) и Nissan (Juke и Qashqai);

Накопили опыт работы с электромобилями (VW e-up!);

Полностью обновили мобильные версии приложений;

Добавили новые тарифы (более выгодная аренды на 2, 3 и 7 дней);

Ввели максимальный лимит суммы аренды на 1 и 3 часа;

Добавили реферальную программу.



"Отдельно хотелось бы остановится на эксперименте с электрическими машинами. С весны прошлого года и до поздней осени у наших пользователей была возможность арендовать электрические VW e-up!, а у нас, в свою очередь, оценить все прелести повседневного обслуживания. К сожалению, после более 6 месяцев эксплуатации, мы пришли к решению о замене электрических машин на гибриды. Основные причины — слабо развитая зарядная инфраструктура, низкая эффективность в целом и еще более низкая эффективность в зимний сезон, а также рост цен на электроэнергию. Тем не менее, я уверен в том, что электрические машины вернутся в наш автопарк, но только тогда, когда общие затраты на владение (TCO) будут сопоставимы с машинам с гибридными двигателями.", признался руководитель компании.

Основные сложности в 2021 году были связаны с уникальной для рынка ситуацией, а именно (не)доступностью новых автомобилей. Вместо привычных сроков на поставку в 1-3 месяца, во второй половине года начался острый дефицит новых автомобилей — их было просто не достать в необходимом для компании объеме. Три месяца на поставку с момента заказа превратились в 9, а то и 12 месяцев. Ситуация повлияла на наши планы по увеличению автопарка в 3 и 4 квартале 2021 года, и скорректировала планы на 2022 год.

В этом году мы продолжим инвестировать в развитие нашей IT инфраструктуры — под этим подразумевается как совершенствование сервиса и его разнообразие, так и укрепление команды разработчиков.

Следующим приоритетом для нас является увеличение размера автопарка. Цель на конец 2022 года — рост в два раза. В связи с продолжающимся кризисом поставок, основной приток новых машин ожидается начиная с 2-го квартала.

Выход за пределы Латвии. Беря во внимание ситуацию с поставками новых машин, экспансия запланирована на 3 квартал этого года.

"От имени всей компании мы хотим поблагодарить всю большую семью пользователей Carguru и наших партнеров –Toyota Baltic AS, WESS Motors, Moller Auto Lidosta, Skandi Motors, Luminor, Swedbank, OP Finance, Citadele, Circle K и остальных! Благодаря вам кар шеринг в Риге стал возможным, и городская среда стала лучше!", с уважением команда Carguru