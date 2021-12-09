Что подарить на Новый год близкому человеку, у которого все есть?
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Зимние праздники у порога наших домов, а подарки всем еще не куплены… Выбор подарков близким, друзьям, знакомым — это всегда сложный процесс, требующий много времени, энергии и сил. Компания Eco-Wood-Art желает помочь в этом деле, а именно сэкономить Ваше время и средства.

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Немного о себе.

Eco-Wood-Art молодая компания, которая создает креативные и творческие механические модели из дерева. Модели представлены в виде конструкторов для самостоятельной сборки и большинство из них собираются без клея.

Наши проекты вдохновлены механизмами из реальной жизни. Мы уверены, что сборка этих прекрасных моделек интересна и увлекательна для всей семьи не зависимо от возраста.

Многие модельки были вдохновлены теми или иными современными веяниями. Например, в нашем ассортименте есть танки, конструкция которых была вдохновлена очень популярной онлайн-игры "World of Tanks". Наш топ продаж составляют необычные 3D пазлы животных:
Лев, Пантера, Рысь, Лиса, Хамелеон, Динозавр T-Rex.

У нас абсолютно каждый сможет найти уникальный подарок, который придется по души близкому человеку.

В нашем каталоге большое количество моделей разного уровня сложности — от 1 до 5. Выбор остается за вами! Какой подарок выберете Вы?

Заказы принимаются онлайн через наш интернет-магазин:
eco-wood-art.lv/ru

Скидка 10% всем кто приобретет любую модельку до 31 декабря с ПРОМОКОДОМ: EWA2021

Присоединяйтесь к нам, и будем коллекционировать и собирать модели вместе!

С уважением, команда Eco-Wood-Art!

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