Что подарить на Новый год близкому человеку, у которого все есть?

Зимние праздники у порога наших домов, а подарки всем еще не куплены… Выбор подарков близким, друзьям, знакомым — это всегда сложный процесс, требующий много времени, энергии и сил. Компания Eco-Wood-Art желает помочь в этом деле, а именно сэкономить Ваше время и средства.
Немного о себе.
Eco-Wood-Art молодая компания, которая создает креативные и творческие механические модели из дерева. Модели представлены в виде конструкторов для самостоятельной сборки и большинство из них собираются без клея.
Многие модельки были вдохновлены теми или иными современными веяниями. Например, в нашем ассортименте есть танки, конструкция которых была вдохновлена очень популярной онлайн-игры "World of Tanks". Наш топ продаж составляют необычные 3D пазлы животных:
Лев, Пантера, Рысь, Лиса, Хамелеон, Динозавр T-Rex.
У нас абсолютно каждый сможет найти уникальный подарок, который придется по души близкому человеку.
В нашем каталоге большое количество моделей разного уровня сложности — от 1 до 5. Выбор остается за вами! Какой подарок выберете Вы?
Заказы принимаются онлайн через наш интернет-магазин:
eco-wood-art.lv/ru
Скидка 10% всем кто приобретет любую модельку до 31 декабря с ПРОМОКОДОМ: EWA2021
Присоединяйтесь к нам, и будем коллекционировать и собирать модели вместе!
С уважением, команда Eco-Wood-Art!