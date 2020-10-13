Что такое мигрень и как ее лечить?

От мигрени в мире каждый год страдают один миллиард человек, и Всемирная организация здравоохранения назвала ее одной из 10 болезней, больше всего влияющих на трудоспособность. В 90 % случаев человек во время мигрени не способен нормально функционировать, не говоря о выполнении рабочих обязанностей. Хотя мигрень — это сложное неврологическое заболевание, вызванное ей чувство дискомфорта, можно уменьшить, а также в определенных случаях полностью устранить. Д-р Лига Мекша (Отделение головных болей РВКУБ "Гайльэзерс", "GK Neiroklīnika", "Клиника боли DAP") рассказала о мигрени и возможностях ее лечения.

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Что такое мигрень?

Мигрень – это болезнь, это реальность, а не просто фантазии. Мигренью болеют так же, как другими болезнями, например, повышенным артериальным давлением или сахарным диабетом. Это заболевание мозга, возникновение которого связано с нарушениями в частях мозга, отвечающих за возникновение боли и других ощущений. Чувствительность этих центров боли можно унаследовать от родителей или дедушек и бабушек.

Каковы симптомы мигрени?

Мигрень – это эпизоды от умеренно-сильной до крайне сильной головной боли, обычно односторонние, но могут быть и по всей голове. Эта сильная головная боль обычно связана с неприятными ощущениями, которые вызывают звуки, свет, различные запахи. Может отмечаться тошнота, и даже рвота. Во время мигрени обычные ежедневные действия, например, ходьба по лестнице или бег до остановки общественного транспорта, усиливают головную боль. Чаще всего во время приступа мигрени человек не может работать, подавлен, ему сложно концентрироваться, и он хочет только спать. Такие эпизоды головной боли длятся от 4 до 72 часов.

Что может вызвать мигрень?

У разных пациентов с мигренью можно наблюдать различные факторы или триггеры, вызывающие мигрень. Самые распространенные – бессонница, пропущенный прием пищи, употребление алкоголя, употребление кофеина, недостаточный прием жидкости, различные запахи, яркий свет.

Для одного приступа мигрени может потребоваться один триггер, но иногда они могут комбинироваться, например, человек устал, плохо спал, а приступ мигрени начнется, когда он пропустит запланированный прием пищи.

Приступы мигрени могут быть вызваны слишком частым приемом обезболивающих. Тогда их называют головной болью, зависимой от медикаментов. О зависимости от медикаментов мы говорим в случае, когда человек принимает какое-либо обезболивающее чаще 10 раз в месяц, тогда возникает замкнутый круг – у человека мигрень, которая никогда не проходит, но для улучшения ситуации он принимает обезболивающие, облегчающие приступ, которые его все же не устраняют... Снова болит голова, и человек снова принимает медикаменты.

Чтобы избежать головной боли, зависимой от медикаментов, необходимо тщательно следить за их количеством. В случае частых приступов мигрени следует подумать о профилактическом лечении мигрени – это означает, что специальные медикаменты необходимо принимать регулярно, каждый день, чтобы снизить силу, продолжительность и частоту приступа головной боли, а также для уменьшения количества обезболивающих, используемых для лечения приступов.

Как можно избежать мигрени?

Мигрень следует воспринимать как союзника, от нее не нужно бежать, ее следует изучить и научиться с ней жить. Это означает планировать свой режим дня: ежедневную физическую активность, регулярные приемы пищи, пить не менее 6 стаканов воды в день, не употреблять алкоголь, регулярно спать достаточное количество часов, но не спать слишком много. Важно уделять внимание своему душевному здоровью, распознавать стрессовые ситуации и избегать их, распознавать нездоровые отношения и делать их здоровыми и т. д.

Рекомендуется также планировать и другие свои занятия, например, на следующий день после длинного путешествия не планировать важных дел, а принимать тот факт, что длинный переезд может быть связан с возможным приступом мигрени. Важно, чтобы всегда были доступны правильные медикаменты в достаточном количестве.

Можно ли вылечить мигрень?

Мигрень вылечить невозможно, потому что мигрень – особенность мозга. Мы не можем стереть мозг человека и запрограммировать его заново. Однако можно уменьшить мигрень, уменьшить ее значение в нашей жизни.

В случае мигрени необходимо проконсультироваться у специалиста, и, выходя из кабинета специалиста по головной боли, пациент должен быть вооружен главным оружием – информацией о том, как действовать в случае приступа мигрени.

Каковы методы лечения мигрени?

Как первый выбор пациентам с мигренью предлагаются простые обезболивающие препараты, нестероидные противовоспалительные и обезболивающие препараты, которые обычно можно купить в аптеке без рецепта. Рекомендуется принимать достаточную дозу этих медикаментов, не превышая рекомендуемую суточную дозу, а также не принимать их более 10 дней в месяц.

Если эти легкодоступные обезболивающие препараты не помогают, следует подумать о следующей ступени – препаратах группы триптанов. Это специальные препараты — рецептурные медикаменты — облегчающие вызванную мигренью головную боль. Чтобы их принимать, необходимо обязательно проконсультироваться с врачом, потому что они подходят не всем, у каждого медикамента есть свои показания, противопоказания и возможные побочные эффекты.

В профилактической терапии применяются медикаменты 3 основных групп, это серьезные препараты – противоэпилептические препараты, антидепрессанты и препараты, регулирующие артериальное давление/пульс. Изначально, они не были разработаны для лечения мигрени, но с годами было обнаружено их благоприятное воздействие на мигрень. К сожалению, эти медикаменты не всегда могут хорошо облегчить боль или профилактически лечить мигрень. Они действуют, уменьшая возбудимость центров боли.

Нам повезло, поскольку сейчас созданы и специальные профилактические препараты от мигрени – это специальные моноклональные антитела, воздействующие на пути появления мигрени, поэтому они действуют исключительно на мигрень, не влияя на настроение, артериальное давление, пульс и др.

Что делать в случае подозрения на мигрень?

Если есть подозрение на мигрень, необходимо начать вести дневник, оценивая силу головной боли по шкале от 1 до 10, где 1 – минимальная боль, а 10 – невыносимо сильная боль. Необходимо отмечать, связана ли головная боль с неприятными ощущениями, вызванными звуками, светом, запахами, отмечать тошноту, рвоту, локализацию боли, продолжительность боли. Обратить внимание, есть ли во время головной боли нарушения речи, нарушения зрения, сопровождающие обратимые неврологические симптомы.

Ведение дневника не только поможет поставить правильный диагноз, но и поможет запомнить все сопутствующие симптомы, их будет проще обсудить с врачом.

Куда обратиться за помощью в случае мигрени?

В первую очередь к своему семейному врачу, он поможет оценить причину головной боли и даст рекомендации для ее лечения. В Латвии есть неврологи, алгологи, специализирующиеся на диагностике, обследовании и лечении головной боли.

Доступны и консультации специалиста за государственный счет – в отделении головной боли РВКУБ «Гайльэзерс». Отделение головной боли было основано для лечения сложных пациентов с головными болями и болями в области лица, там предоставляются как консультации специалистов, так и консилиумы специалистов для лечения особо сложных случаев головной боли. Главное - не молчать, а искать помощь.

Продукты TEVA каждый день облегчают жизнь почти 200 миллионам человек. Миссия TEVA – создавать и делать доступными продукты, позволяющие пациентам решать различные проблемы, связанные со здоровьем. Благодаря развитию медицины и технологий пациенты с мигренью сейчас могут профилактически снижать и даже предотвращать вероятность головной боли. Мы осознаем, что хронические заболевания различными образами влияют на жизнь пациента. Поэтому мы создали информационный онлайн-ресурс Rūpes par veselību, где пациенты делятся своим опытом и историями жизни с другими пациентами. На ресурсе опубликованы ценные советы и информация о технологиях, которые помогут облегчить жизнь с хроническим заболеванием, а также реальные рассказы о том, как жить с хроническим заболеванием.

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