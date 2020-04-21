Covid-19 расшатывает рынок недвижимости и вводит новые тренды

При анализе рынка рекламы недвижимости просматривается тенденция попыток обращения к потенциальным покупателям новыми методами, а также предложения разнообразных эластичных решений, заключил www.inch.lv.

Не смотря на то, что спрос на приобретение новых жилищ не пропал, резкие изменения на рынке труда, простой и непрогнозируемое будущее в целом заставляют потенциальных покупателей недвижимости воздержаться от долгосрочных обязательств и приобретения квартир, домов и другого рода недвижимости.

Квартиросъемщики просят о скидках наемной платы или спешат сменить дорогостоящие съемные квартиры на более дешевые варианты, в свою очередь инвесторы, которые приобретали квартиры специально для их съема студентам или гостям через AIRBNB, вынуждены выставлять их на продажу по сниженным ценам.

В то время как покупатели недвижимости осторожничают с долгосрочными вложениями и ищут более дешевые предложения, девелоперы и другие продавцы недвижимости приспосабливаются к ситуации и предлагают различные эластичные решения, такие как, например, оплата в рассрочку или любимый в свое время и уже подзабытый вариант – съем жилья с правом выкупа.

Ведущий специалист AVER Brokerage Дейвид Цьюкша прогнозирует, что в условиях экономического кризиса лишь способность приспосабливаться и предлагать эластичные условия способна помочь продавцам удержаться на рынке, так как покрыт мраком неизвестности не только спрос на рынке в будущем, но и условия выдачи банковских кредитов.

«Предполагается, что именно эластичность будет решающей в наличии сделок, стабильные игроки с качественным предложением обязательно смогут приспособиться к новой ситуации. Скорее всего, рынок отсеет тех, кто вошел в отрасль как неопытный девелопер, без стандартов качества и перспектив на будущее», - указывает Дейвид.

Комментируя изменения на рынке недвижимости, Дейвид Цьюкша обращает внимание на то, что на данный момент такое заманчивое предложение как съем жилья с правом выкупа заинтересует многих, но стоит понимать, что сейчас сложно прогнозировать будущую стоимость и так же затруднительно ее определить и зафиксировать, при этом выбор, будет ли стоимость исходить из оценки будущей ситуации или это будет фиксированная цена на сегодняшний день, остается в руках продавца.

Следуя новым тенденциям на рынке недвижимости, рекламный портал недвижимости www.inch.lv ввел новые и удобные для пользователей решения, облегчающие просмотр и позволяющие быстро сделать выбор при поиске соответствующего Вашим требованиям предложения в области недвижимости.

Обратите внимание на www.inch.lv объявления о продаже недвижимости, включающие предложение съема жилья с правом выкупа, или другие эластичные условия, например, оплату по частям или уместность торга, а также те объявления, в которых поменялась стоимость, можно будет отметить какой-либо «из данных возможностей», добавив символ (*), чтобы при помощи «звездочки» готовые пойти навстречу продавцы эффективнее и быстрее пересеклись с потенциальными покупателями.