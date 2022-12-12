Даугавпилс приглашает насладиться чудесной рождественской атмосферой

В самые темные месяцы года, когда наши сердца жаждут света, радости и чудес, Даугавпилс облачился в праздничное убранство и приглашает насладиться чудесами рождественской поры.

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Поскольку девиз праздника во втором по величине городе Латвии — "Рождество в ледяном дворце — Даугавпилсе", в оформлении города этой зимой преобладают блеск льда и светлые тона.

Ледяная королева — главная елка Даугавпилса и парк развлечений

На Рождество Даугавпилс превратился в сказочный Ледяной дворец, в центре которого сияет главная городская елка, словно Ледяная королева в роскошном платье с короной из драгоценных камней. Ледяную королеву на площади Виенибас охраняют светящиеся белые медведи. Праздничную атмосферу дополняет парк развлечений с различными аттракционами и 27-метровым колесом обозрения, с которого открывается сказочный вид на город.

Звездное небо и Звездная арка на улице Ригас

Жители и гости Даугавпилса, прогуливаясь по улице Ригас, которая в этом году буквально усыпана звездами, могут убедиться в том, что звезды не так уж далеки. На новом участке пешеходной улицы напротив т/ц Solo установлена ​​специальная инсталляция "Звездное небо": если посмотреть через нее на небо, возникают волшебные ощущения. В свою очередь на перекрестке улиц Ригас и Михоэлса установлена ​​и освещена арка с яркой звездой, как напоминание о Вифлеемской звезде, которая сияла на небе, когда родился младенец Иисус. Улица Ригас — это главная пешеходная улица Даугавпилса. Каждый год ее украшают великолепные праздничные венки, при оформлении которых в этом году использовались традиционные символы „аусеклиши".

Самый большой в Латвии рождественский венок

Неотъемлемой традицией в преддверии Рождества является рождественский венок или венок Адвента. Обычно его делают из еловых веток и украшают четырьмя свечами, символизирующими четыре воскресенья Адвента. Истоки традиции рождественского венка можно проследить еще в 16 веке в Германии, но привычный вид венок обрел только в 19 веке. Соблюдая традицию Адвента, как и каждый год, в этом году в Даугавпилсе, в сквере возле Римско-католического костела Св. Петра в веригах, установлен большой рождественский венок, который является самым большим венком Адвента в Латвии.

Сказочный лес, Фонтан света и Серебряная роща

Рядом с Домом Единства в сквере А. Пумпура создан настоящий сказочный лес, где зимой расцвел чудесный цветочный луг и где посетителей ждут сказочные животные. В свою очередь, в парке Дубровина в праздничном сиянии переливается фонтан, а с деревьев яркими искрами капают сосульки. В Центральном парке расцвела серебряная роща, через которую ведет тропинка к воротам Новогодним воротам.

Традиционные и экологичные елки

Любителям более спокойных зимних прогулок рекомендуем посетить двор Даугавпилсского краеведческого и художественного музея, который каждый год на праздники превращается в тихий островок Рождества в самом центре города. Здесь установлена рождественская елка, украшенная шишками, пипаркуками, снежинками и другими традиционными украшениями. Праздничное настроение в музее дополняет особая выставка "Рождественские поздравления и подарки", на которой представлены праздничные фото-открытки фотохудожницы Александры Чудновской, а также рождественские подарки старых времен и наших дней из частной коллекции семьи художницы.

В свою очередь двор Даугавпилсской средней школы дизайна и искусства Saules skola украшен рождественскими елками, созданными преподавателями и учениками школы. Каждая елочка выполнена в своем цвете и фактуре, но все их объединяет одна идея — создать экологичный арт-объект. При изготовлении елок использовались производственные отходы — обрезки пластика, концы проводов и кабелей, которые школе любезно передала компания AXON CABLE. Добавив фантазию, немного света и обильно выпавший в этом году снег, удалось создать настоящее праздничное настроение.

Даугавпилсская крепость, укрытая снежным покрывалом

Даугавпилсская крепость — это уникальная архитектурная жемчужина и символ города Даугавпилса. В этом году крепость также приглашает всех увлекательно провести праздничную пору, наслаждаясь белоснежными зимними видами на территории крепости и променаде, прогуливаясь по тропе коменданта и разведчика крепости, осматривая зимнюю цитадель и укрепления и заглянув в таинственные казематы крепости. Рождественское настроение в Даугавпилсской крепости создают украшения, сверкающие гирлянды праздничных огней и украшенные рождественские елки.

Центр культуры и информации Даугавпилсской крепости предлагает экскурсии в сопровождении гида, а также сувениры с символикой города и крепости. Для гостей крепости доступна историческая экспозиция "Николаевские ворота — дверь в прошлое". Даугавпилсский арт-центр им. Марка Ротко приглашает насладиться современным искусством. 10 лет назад во дворе арт-центра была посажена серебристая ель, которую в этом году украсили украшениями, сделанными маленькими посетителями центра.

Активный отдых и неспешные прогулки

С наступлением настоящей зимы Даугавпилсская трасса активного отдыха и спорта в Стропах готова принять больших и маленьких любителей покататься на лыжах. Трасса полностью освещена, поэтому на лыжах можно кататься как в светлое, так и в темное время суток. Любители активного отдыха могут отправиться в путешествие по дистанции протяженностью от 1,1 до 2,8 км или покататься на лыжах в самом Стропском лесу. Можно брать с собой личный инвентарь или же взять его напрокат, позвонив по телефонам 20555591 или 29644492.

Этой зимой у любителей кататься на коньках есть возможность посетить Даугавпилсский ледовый дворец и установленный рядом с ним открытый каток. Плата за катание в Даугавпилсском ледовом дворце: взрослые — 2,50 евро/час, дети до 18 лет и сениоры старше 60 лет — 1,50 евро/час, аренда коньков — 1,50 евро/час. В свою очередь посещение открытого катка, который открыт для посетителей в вечерние часы, стоит 1,00 евро/час, также доступна аренда коньков — 1,50 евро/час. Информация о времени катания на обоих катках доступна на домашней странице Даугавпилсского олимпийского центра.

Каждый может насладиться неспешными прогулками и заснеженными городскими пейзажами на городских променадах. Чтобы полюбоваться белоснежным озером и лебедями, можно отправиться на променад вдоль озера Большие Стропы. Во время прогулки по променаду улицы Бругю открываются живописные пейзажи берегов Даугавы. В свою очередь историческое дыхание города можно ощутить на променаде возле Даугавпилсской крепости.

Рождественская ярмарка на улице Ригас и зимний блошиный рынок в Даугавпилсской крепости

Всех, кто еще не успел купить праздничные угощения и подарки, приглашаем 17 декабря посетить Даугавпилс, так как в субботу в Даугавпилсе пройдут ярмарка и блошиный рынок!

С 10.00 до 16.00 на улице Ригас будет Рождественская ярмарка, где каждый сможет найти вкусные угощения для праздничного стола и отличные подарки, чтобы порадовать своих близких.

В свою очередь в Даугавпилсской крепости, на площади возле Центра культуры и информации крепости, с 10.00 до 15.00 будет работать зимний блошиный рынок. На нем даугавпилчане и гости города обязательно найдут необычные и полезные вещи для создания праздничной атмосферы.

Обзорные экскурсии по городу

Чтобы насладиться особым зимним волшебством, Даугавпилсский туристический информационный центр приглашает на зимнюю прогулку по Даугавпилсу в сопровождении сертифицированного гида. Центр предлагает 1,5 или 2,5-часовую обзорную экскурсию по Даугавпилсу, во время которой вы сможете осмотреть исторический центр города, уникальную Церковную горку и историческую Даугавпилсскую крепость. В Даугавпилсе также можно отправиться в особое путешествие на уникальном ретро-трамвае. Во время поездки вместе с гидом вы сможете увидеть достопримечательности города и насладиться праздничной атмосферой в теплой обстановке. Экскурсии можно заказать по тел. +371 2644810.

В холодные зимние дни взрослые гости Даугавпилса могут согреться в Музее шмаковки, и, пока взрослые знакомятся с историей Даугавпилса и кулинарным наследием Латгалии, маленькие посетители могут творчески провести время в детском уголке.

Праздничные мероприятия

Учреждения культуры и туризма самоуправления позаботились о специальной программе праздничных мероприятий для жителей Даугавпилса и гостей города — пройдут различные спектакли, концерты и музыкальные представления, творческие мастерские, конкурсы и выставки. Более подробная информация о всех мероприятиях доступна на сайте Даугавпилсского городского самоуправления.

Более подробная информация о возможностях проведения досуга и мероприятиях в Даугавпилсе: www.daugavpils.lv и www.visitdaugavpils.lv.

Ждем вас в Даугавпилсе!