Даугавпилс удивляет: Искусство на сотни миллионов и гул сотни моторных сердец

Самым большим туристическим магнитом в Даугавпилсской крепости вот уже 10 лет является Даугавпилсский арт-центр имени Марка Ротко, который этим летом готовится принять своего миллионного посетителя. За это время более 900 тысяч посетителей со всего мира побывало в арт-центре, чтобы насладиться современным искусством и увидеть оригинальные работы Ротко стоимостью в миллионы. С такими же смелыми амбициями, как в свое время заявил о себе арт-центр им. Марка Ротко, в исторической крепости готовится открыть свои двери для посетителей и запустить сердца моторов крупнейшая в Латгалии выставка ретро-техники — Даугавпилсский центр техники и индустриального дизайна "Инженерный арсенал".

Ads disabled Ads disabled Ads disabled Ads disabled

Ads disabled

В апреле исполняется 10 лет со дня открытия Даугавпилсского арт-центра им. Марка Ротко. Торжества начнутся уже 22 апреля, а на 28 апреля запланировано центральное событие цикла юбилейных мероприятий — открытие новой экспозиции оригинальных работ Марка Ротко и встреча с семьей художника.

Даугавпилсский Арт-центр им. Марка Ротко

Даугавпилсский арт-центр им. Марка Ротко — один из самых амбициозных культурных проектов 21 века в Восточной Европе. Это — уникальное культурное пространство, многофункциональный центр современного искусства, культуры и образования в Даугавпилсской крепости, в историческом здании артиллерийского арсенала. Также это — единственное место в Восточной Европе, где можно ознакомиться с работами Марка Ротко (1903-1970) — всемирно известного американского художника, родившегося в Даугавпилсе, основоположника абстрактного экспрессионизма и живописи цветового поля.

За эти 10 лет в Даугавпилсском арт-центре имени Марка Ротко было проведено 330 художественных выставок, а коллекция центра включает 3122 работы в различных жанрах искусства, которые не только дополняют постоянные экспозиции арт-центра, но и регулярно выставляются в других культурных пространствах Даугавпилса, Латвии и за границей. Групповые и персональные выставки латвийских и зарубежных художников, проекты сотрудничества, созданные совместно с галереями и художественными музеями Великобритании, Германии, Норвегии и Литвы, а также симпозиумы искусств и экспозиции работ, созданных во время них, составляют содержание арт-центра и свидетельствуют о разнообразии современного искусства. За 10 лет Даугавпилсский арт-центр им. Марка Ротко успешно вышел на европейскую и мировую культурную арену, ежегодно организуя до 30 высококачественных выставок, освещающих актуальные тенденции в региональном, латвийском и зарубежном искусстве.

За время существования центра было вложено много труда, чтобы идея, зародившаяся еще в далеком 2002 году, претворилась в уникальную дань памяти всемирно известному художнику Марку Ротко, родившемуся в Даугавпилсе. Это открыло небывалую возможность увидеть в Латвии оригинальные работы художника стоимостью в миллионы, замену которых центр уже несколько раз осуществлял в тесном сотрудничестве с семьей художника. Таким образом, за последние 10 лет посетители смогли увидеть в общей сложности 17 оригинальных работ Марка Ротко, стоимость которых достигает несколько сотен миллионов евро.

Дом Матринсона — постоянная экспозиция керамики П. Мартинсона "Город грез"

Год назад арт-центр реализовал еще один масштабный проект, в результате которого был отреставрирован пороховой погреб Даугавпилсской крепости, где сейчас располагается Дом Мартинсона, который является данью памяти даугавпилсскому художнику, известнейшему латвийскому керамисту Петерису Мартинсону. В новом выставочном зале представлена крупнейшая в мире коллекция работ Петериса Мартинсона.

Казематы 7-го бастиона крепости, приспособленные для нужд открытых фондов керамики Центра Ротко

Еще одна захватывающая часть Даугавпилсского арт-центра им. Марка Ротко находится в процессе создания. Это — вал 7-го бастиона Даугавпилсской крепости и расположенные под ним казематы. После тщательного исследования, планирования и реставрации вал 7-го бастиона обрел свой исторический вид, а казематы приспособлены для нужд открытого фонда керамики и выставочного пространства арт-центра.

Празднование десятилетия Даугавпилсского арт-центра имени Марка Ротко пройдет с 22 по 28 апреля. В день юбилея, 28 апреля, вход для посетителей будет бесплатным. Остальные мероприятия праздничной программы также можно будет посетить бесплатно.

Более подробная информация и программа доступны ЗДЕСЬ.

В начале мая к девяти уже существующим объектам культуры и туризма Даугавпилсской крепости с новой мощностью присоединится десятый — Даугавпилсский центр техники и индустриального дизайна "Инженерный арсенал". Это — крупнейшая выставка техники в Латгалии, на которой посетители смогут увидеть автомобиль любимой марки Джеймса Бонда, шпионскую камеру Minox, а также ознакомиться с разнообразием ретро-техники.

Даугавпилсский Центр техники и индустриального дизайна "Инженерный арсенал"

Выставка "Инженерного арсенала" не оставит равнодушным ни одного посетителя. Любители кино обязательно оценят не только довоенный спортивный автомобиль класса люкс любимой марки знаменитого шпиона Джеймса Бонда "Aston Martin", но и "Chrysler De Soto" 1931 года выпуска, который 30 лет был замурован в стенах одного из рижских зданий и был снят в нескольких фильмах. Крупнейшая в Латгалии коллекция мото-техники завода "Sarkanā Zvaigzne" ("Красная звезда"), которая включает в себя более 40 отреставрированных мопедов "Рига", "Дельта", "Мини", а также различные экспериментальные модели, побудит погрузиться в воспоминания о молодости и поделиться своими мотоциклетными приключениями.

Особая роль при создании "Инженерного арсенала" отведена именно индустриальному наследию Даугавпилса. Поэтому у каждого будет возможность выведать секреты старейшего в Балтии железнодорожного гиганта — "Даугавпилсского локомотиворемонтного завода" — и осмотреть специализированную технику, которая в прошлом веке курсировала по улицам Даугавпилса.

В "Инженерном арсенале" представлена самая обширная в Латгалии экспозиция ретро-техники

Говорят, что спидвей — это религия Даугавпилса. Международные соревнования в Даугавпилсе проводятся уже 60 лет. Коллекция, посвященная этому виду спорта, также представлена ​​в "Инженерном арсенале": здесь можно увидеть старые и новые модели гоночных мотоциклов, трофеи, аксессуары и ощутить настоящий дух скорости.

"Инженерный арсенал" является одним из самых больших зданий в Даугавпилсской крепости, а также одним из наиболее протяженных исторических зданий во всей Латгалии — 275 метров. Оно было построено в период с 1840 по 1845 год и является последним из зданий, спроектированных архитектором Александром Штаубертом. В свое время здесь находилась кузница, различные мастерские и склады. В советские годы помещение использовалось под нужды авиационного училища, а с 1994 года здание не использовалось. В 2016 году "Инженерный арсенал" перешел от государства в собственность Даугавпилсского самоуправления. Работы по реставрации здания были начаты в 2019 году за счет финансирования из структурных фондов Европейского Союза. В марте 2023 года здание "Инженерного арсенала" Даугавпилсской крепости вошло в число лауреатов конкурса "Награда года в латвийском строительстве" и получило гран-при как лучшая постройка 2022 года в Латвии.

Просторный двор "Инженерного арсенала" и трамвай производства Рижского вагоностроительного завода с высоты птичьего полета

Благодаря масштабным реставрационным работам "Инженерный арсенал" возродился, чтобы стать новым эпицентром культуры и ретро-техники в Латгальском регионе. Экспозиция центра включает более 30 ретро-автомобилей, более 75 мотоциклов и мопедов, 350 моделей автомобилей и мототехники, а также уникальную коллекцию фототехники.

Даугавпилсский центр техники и индустриального дизайна "Инженерный арсенал" распахнет свои двери для посетителей 5 мая, предлагая даугавпилчанам и гостям города множество бесплатных развлечений: посещение экспозиции, концерты, мастер-классы и другие праздничные мероприятия. В свою очередь, 6 мая "Инженерный арсенал" приглашает принять участие в акции "Принеси свой инструмент" — каждый посетитель или семья, которая принесет старый гаечный ключ, принадлежности для черчения или книгу о технике, получит бесплатный входной билет.

Более подробная информация и программа доступны ЗДЕСЬ.

Даугавпилсская крепость — это уникальный памятник архитектуры и истории культуры государственного значения, последняя крепость бастионного типа в мире, которая возрождается не только как исторический объект, но и как место для культуры и творчества. Здесь находится ряд культурных и туристических достопримечательностей, которые призывают посетителей насладиться искусством, исследовать историю и увлекательно провести время. Самые яркие из них — Даугавпилсский арт-центр им. Марка Ротко и Даугавпилсский центр техники и индустриального дизайна "Инженерный арсенал" — ждут гостей уже в конце апреля и начале мая.