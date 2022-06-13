Диагностика и лечение бесплодия в клинике Northway – особо щадящие и эффективные

Длительные и безуспешные попытки пар зачать ребенка, к сожалению, не редкость в практике врачей-гинекологов. Причиной этого может быть бесплодие, которому способствуют многие различные факторы. Часто это непроходимость маточных труб, эндометриоз или патология матки, мешающая наступлению беременности. Однако все больше становится случаев бесплодия, которые связаны с возрастом женщины — как известно, после 37 лет способность женщины к зачатию существенно снижается. О том, как выяснить причину нарушения фертильности, какие методы диагностики и лечения бесплодия доступны в Латвии и в чем заключаются их преимущества, рассказывает гинеколог-репродуктолог клиники Northway, специалист по лечению бесплодия д-р Валерия Аглониете.

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Д-р Аглониете начала заниматься лечением бесплодия еще тогда, когда училась на 4-м курсе Рижской медицинской академии. Первый опыт доктор получила в иммунологии репродукции, а за последние 20 лет уже изучила и применяет все доступные в Латвии методы лечения бесплодия, в том числе медицинское оплодотворение. Д-р Валерия Аглониете получила профессиональный опыт во многих клиниках Латвии и за рубежом, а также уже 10 лет является председателем правления Латвийского общества репродукции человека. Больше всего в своей работе доктор ценит возможность получения успешного результата лечения, постоянногo внедрения различных новинок, повышающих эффективность лечения, а также возможность непрерывного совершенствования.

Диагностика бесплодия: первые шаги

Чтобы определить причину бесплодия, нужно исключить все возможные болезни, которые могут способствовать бесплодию, например, воспалительные заболевания, гормональные нарушения, изменения структуры половых органов у женщин. В свою очередь, мужчинам необходимо пройти исследование спермы и, при констатации каких-либо негативных изменений, углубленную диагностику.

"В клинике Northway мы применяем самые разные методы диагностики бесплодия — анализы крови, цитологическое исследование полости матки, для мужчин — спермограмму, в том числе углубленный анализ спермы. Из функциональных методов мы применяем ультрасоноскопию и проверку проходимости маточных труб с помощью ультразвука. Также в нашей клинике используется высококачественный хирургический подход к диагностике и лечению бесплодия и различных гинекологических заболеваний — лапароскопия, гистероскопия и фертилоскопия", — рассказывает д-р В. Аглониете, подчеркивая, что гистероскопия и фертилоскопия являются очень щадящими и малоинвазивными методами. Фертилоскопия особенно рекомендуется в тех случаях, когда проведение лапароскопии затруднительно или даже может быть опасным для пациентки. Этот метод позволяет получить полноценную картину причин женского бесплодия и помогает констатировать возможные особенности матки и яичников, которые часто невозможно рассмотреть во время УСГ-исследования. Также гистероскопия и фертилоскопия позволяют устранить различные патологии, которые могут служить причиной бесплодия. Важным преимуществом обоих этих методов является то, что после процедур не остается никаких рубцов, и уже через пару часов после их проведения пациентка может возвращаться к своей привычной жизни, что при нашем занятом ритме жизни особенно важно. О том, что происходит во время этих процедур и в чем их особенность, читайте в продолжении статьи.

Гистероскопия — эффективный, быстрый и максимально щадящий метод диагностики и лечения бесплодия

Гистероскопия — это непосредственная проверка полости матки с помощью специального оптического аппарата с увеличением, и ее применяют как в диагностических, так и в лечебных целях. Во время гистероскопии на экране можно четко рассмотреть освещенную полость матки и, если найдена патология, например, полипы, миомы матки, спайки, лечить их хирургическим способом — при условии, что в распоряжении врача есть аппаратура Look and treat, которая позволяет сразу же устранить диагностированную проблему. Также во время процедуры можно получить образец тканей, чтобы проверить структуру внутреннего слоя матки и исключить присутствие бактерий и вирусов.

"Обычно гистероскопию проводят в том случае, если есть подозрения на патологию, но ее невозможно увидеть с помощью ультразвукового исследования, например, если есть маточное кровотечение неясного происхождения. Также гистероскопию используют в случаях неудачного медицинского оплодотворения, чтобы проверить состояние здоровья полости матки", — рассказывает доктор.

Гистероскопия длится до 45 минут и проводится в операционном зале с применением легкой внутривенной анестезии малого риска, поэтому пациентка не испытывает никакой боли. "Наша цель – провести максимально щадящую операцию, не ранив или не расширив канал шейки матки, устранив таким образом риск невынашивания беременности, поэтому мы используем очень тонкий гистероскопический аппарат и оперируем микроинструментами. Важно, что гистероскопия позволяет оперировать без разрезов. Мы уже 15 лет используем этот метод в диагностике и лечении бесплодия, и результаты очень успешны — часто у пациенток после этого наступает беременность", — рассказывает гинеколог-репродуктолог Валерия Аглониете, добавляя, что гистероскоп большего диаметра, который называется гистерорезектоскопом, применяется только в том случае, если в полости матки обнаружены крупные образования.

Наиболее подходящее время для проведения гистероскопии — сразу же после менструации. Тогда слизистая оболочка матки самая тонкая, поэтому можно лучше рассмотреть возможную патологию и эффективнее ее лечить. Единственные условия, которые необходимо соблюдать в день процедуры — перед ней пациентке нельзя есть и пить, а после операции не рекомендуется управлять автомобилем. Несмотря на то, что пациентка после гистероскопии чувствует себя хорошо и у нее практически никогда не бывает никаких жалоб на боль или дискомфорт, в день операции желательно взять выходной на работе и просто отдохнуть.

Фертилоскопия — уникальный для Латвии метод диагностики и лечения бесплодия

Фертилоскопия является уникальным методом диагностики и лечения бесплодия, и гинеколог-репродуктолог Валерия Аглониете — единственная, кто в Латвии, в клинике Northway, уже 15 лет проводит эту процедуру. "Мы очень заботимся о своих пациентках, поэтому проводим диагностику и лечение бесплодия с максимально небольшим хирургическим вмешательством, обеспечивая максимально щадящие операции, сохраняющие красоту женщины", — рассказывает доктор.

Фертилоскопия проводится в два этапа. Сначала делается гистероскопия в целях диагностики и лечения патологии полости матки. В свою очередь, на втором этапе выполняется трансвагинальная жидкостная лапароскопия, предназначенная для диагностики патологий органов малого таза (яичников, маточных труб, поверхности матки, брюшины).

Фертилоскопия проводится в дневном стационаре, в операционном зале, с применением внутривенной анестезии. Для проведения процедуры используется специальное оборудование с маленькими инструментами, которые вводятся через влагалище. "Наибольшим преимуществом фертилоскопии является то, что во время операции можно точнее всего диагностировать патологии, вызвавшие бесплодие, к тому же операция проводится без разрезов и без интубационной анестезии, таким образом, предотвращаются нежелательные реакции организма. Чтобы сделать фертилоскопию, пациентке не нужно лежать в больнице; не считая времени проведения операции, пациентка находится в дневном стационаре всего два-три часа", — рассказывает гинеколог-репродуктолог В. Аглониете.

Столкнувшись с трудностями в зачатии ребенка, не нужно бояться как можно скорее обратиться за помощью к специалистам, потому что с помощью современных высокоэффективных методов диагностики и лечения, которые применяются в клинике Northway шансы на излечение бесплодия высоки, к тому же без беспокойства насчет боли и дискомфорта в ходе лечения и с исключением любых рисков для здоровья женщины в будущем. Врач Валерия Аглониете желает: "Будьте настойчивыми, целеустремленными и вооружитесь терпением! Найдите врача, которому вы будете доверять! И главное — не медлите с посещением врача, потому что с годами возможности женщины забеременеть существенно уменьшаются! Желаю удачи на своем пути к появлению в семье ребенка!".

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