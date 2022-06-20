"Доктор, я плохо сплю!" так звучит самая частая жалоба в кабинете у специалиста по сну. Практически в 90% случаев пациенты жалуются на трудности с засыпанием, частые эпизоды пробуждения ночью, чувство усталости и слабости на следующий день, что негативно влияет на качество их жизни, трудоспособность, эмоциональное состояние и отношения с окружающими. Наверное, каждый из нас в течение жизни сталкивался с проблемами сна. Например, в школе перед экзаменом, на работе перед важной встречей или даже перед долгожданным отпуском, когда важно было проснуться пораньше и не опоздать на самолёт. Однако вместо того, чтобы накануне уснуть вовремя и выспаться, часто бывает очень сложно уснуть, сон тревожный и чуткий, нередко приходится периодически просыпаться и проверять время чтобы не проспать.

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В остальных 10% случаев жалобы звучат по-другому. Например, "Я все время сплю и не могу проснуться" или "Не могу заснуть, потому что лежа в кровати мне нужно двигать ногами, и это очень мешает". Эти виды жалоб сигнализируют о специфических расстройствах сна, часто связанных с нарушением дыхания во сне (обструктивная апноэ сна) или неврологическими расстройствами (нарколепсия, парасомния и др.).

Какой бы ни была причина проблем со сном, практически невозможно игнорировать последствия расстройства сна, особенно в течение длительного времени. Пациенты обычно жалуются на сильную усталость в течение дня, необходимость употреблять больше, чем обычно напитков с содержанием кофеина (кофе, энергетические напитки). А также пациенты нередко отмечают повышенный аппетит и тягу к пище, богатой углеводами и жирами, что в свою очередь приводит к набору лишнего веса. Повышенная эмоциональность, плаксивость, раздражительность, неспособность справляться с повседневными трудностями, сложности с концентрацией внимания, ухудшение памяти — этот список можно продолжать очень долго и у каждого пациента будут свои специфические жалобы, в зависимости от причины нарушения сна, типа личности, возраста и даже времени года.



Первым шагом к качественному сну и хорошему самочувствию является осознание проблемы, за которым следует второй шаг — работа с этой проблемой. Не всем людям с проблемами сна необходима консультация специалиста по сну, так как многое можно улучшить и самостоятельно. В таких случаях следует начать с внедрения основных принципов гигиены сна.

Основные принципы гигиены сна:

1. Сон и подъем в одно и то же время, будь то рабочий день или выходной;

2. Проводите не менее 2 часов на улице в течение дня и будьте физически активны, но избегайте чрезмерной физической активности не менее чем за 2 часа до сна;

3. Введите ритуалы перед сном, которые помогут вам расслабиться и уснуть;

4. Не пейте напитки с кофеином после 13:00;

5. Не ложитесь спать с чувством голода. В качестве легких закусок можно выбрать продукты, богатые белком, такие как творог или несладкий йогурт;

6. Подберите удобный матрас, одеяло, подушку и постельное белье;

7. Следите за температурой воздуха в спальне, она должна быть ниже, чем в других комнатах;

8. Обратите внимание на влажность воздуха, особенно если проблемы со сном присутствуют в осенне-зимний период, когда включается центральное отопление и воздух в квартире становится сухим;

9. Используйте шторы или жалюзи, чтобы создать темноту в комнате;

10. Используйте кровать только для сна и интимной близости. Чтение книг, использование телефона, просмотр телевизора и другие действия в постели категорически запрещены!

Однако если ситуация не улучшается и нарушения сна все же присутствуют, то стоит обратиться за помощью к специалисту. Врачи клиники лечения расстройств сна Miega slimību centrs специализируются на лечении различных нарушений сна. В зависимости от жалоб человека, пациенту может быть предложено посещение невролога или психиатра, врачей, работа которых связана со специфическими нарушениями сна. Если обращение за помощью к неврологу является относительно частым и воспринимается нормально, то слово "психиатр" нередко вызывает негативные эмоции и страхи.

Психиатр/специалист по сну, особое внимание уделяет жалобам пациента о качестве и количестве сна, подробно расспрашивает о симптомах расстройства, а также анализирует другие жалобы пациента. Зачастую дополнительно может быть назначена диагностика сна.

Не секрет, что эмоциональное состояние человека очень влияет на качество сна, например, при тревожных состояниях часто наблюдаются проблемы в момент засыпания, ведь накапливающиеся в течение дня мысли мешают расслабиться и заснуть.

Более распространенный страх, который пациенты упоминают, когда им предлагают консультацию психиатра/специалиста по сну, заключается в том, что им пропишут лекарство, "от которого я стану зависимым". Но эти опасения необоснованны, поскольку первым выбором при лечении бессонницы является CBT-i или когнитивно-поведенческая терапия. Важно помнить, что рекомендации врача — это только половина успеха, так как 50% ответственности за успех лечения лежит на самом пациенте, который должен согласиться и следовать этим рекомендациям для достижения положительного результата в лечении нарушений сна.



Качественный сон — основа хорошего самочувствия, высокой продуктивности и полноценной жизни человека!



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