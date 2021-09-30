Эффективная борьба с акне: научно обоснованные решения для ухода за проблемной кожей

Прыщи и закупоренные поры не представляются нам особо большой проблемой, пока мы не сталкиваемся с ней сами. Если для некоторых акне является всего лишь неприятным неудобством, у других оно может радикально повлиять на самооценку и качество жизни. С учетом этого и в целях возвращения потребителям устойчивой и долгосрочной уверенности в себе, которую дарит здоровая и сияющая кожа, создатели товарного знака MATH Scientific, основываясь на современных научных достижениях в области косметологии, разработали средства, в минималистичных формулах которых представлены лишь самые передовые и высококачественные ингредиенты, чья эффективность обоснована результатами научных исследований. Создатели MATH Scientific не используют уже имеющиеся на рынке формулы — они сами разрабатывают продукты от первого до последнего шага, рассматривая каждый из них как отдельный научный проект, способный подарить потребителю желаемый результат благодаря простой, но эффективной рутине по уходу за кожей.

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Сегодня мы хотим вам рассказать, какие шаги вы должны выполнить для того, чтобы проблемная кожа стала более здоровой и сияющей, а борьба с прыщами, повышенным салоотделением и закупоренными порами — простой и эффективной.

MATH Scientific: Матирующая, балансирующая активная сыворотка SKIN BALANCE

1 шаг: тщательное очищение кожи

Если вы являетесь обладателем проблемной и склонной к высыпаниям кожи, тщательное умывание и продуманный процесс очищения кожи должны стать главной частью вашего ритуала по уходу за ней. Несмотря на то, что очень важно не переусердствовать и не пересушить кожу, необходимо удалить омертвевшие клетки кожи, излишки кожного сала, пот и прочие "несовершенства", которые могут поспособствовать закупорке пор и возникновению прыщей и спровоцировать воспаления.

Если у вас на лице макияж и/или солнцезащитный крем (который вы должны использовать круглый год) — выполните двойное очищение лица. Сначала используйте мицеллярную воду или гидрофильное средство для умывания и удалите макияж/солнцезащитный крем. Затем умойтесь средством для умывания на основе воды, лучше всего таким, которое нежно очистит вашу кожу и будет обогащено ингредиентами, способствующими борьбе с акне. Главные ингредиенты, которые необходимо упомянуть, — гликолевая и салициловая кислоты.

Гликолевая кислота является нежной, но эффективной, поэтому очень ценится как учеными, так и потребителями. Она прекрасно очищает кожу и способствует ее обновлению. Салициловая кислота, выделяемая из коры ивы белой, может проникать в самые глубокие слои кожи, прекрасно борется с воспалениями, способствует обновлению клеток кожи.

Надежным продуктом, формула которого обогащена обеими кислотами, является средство для умывания DEEP CLEANSING GEL WASH от MATH Scientific, уникальная формула которого в настоящий момент проходит процесс патентования. В составе продукта — гликолевая кислота (5 %) и салициловая кислота (1,5 %). Такая концентрация позволяет эффективно очистить кожу, но не раздражает ее, а оптимальный pH продукта (4,0) создает неблагоприятную среду для размножения бактерий на поверхности кожи. Эффективность средства для умывания также доказана клиническими исследованиями.

Ввиду того, что косметика MATH Scientific разработана учеными и отличается минималистичным и чистым составом, каждый входящий в него ингредиент обладает конкретным назначением, ориентированным на потребителя и ожидаемые им результаты. Девиз MATH Scientific — "пусть меньше, но лучше" — прекрасно подходит и обладателям проблемной кожи, поскольку упрощенная и обдуманная рутина — это одно из главных орудий борьбы с высыпаниями и раздражением.

MATH Scientific: Активное средство для умывания TOP 1, глубоко очищающее поры

2 шаг: подходящая сыворотка/увлажняющее средство (чрезмерно не усердствуя с количеством слоев)

Ваша кожа знает, как справиться с высыпаниями, — для ее оптимального функционирования ей лишь нужно немного помочь, и важную роль здесь играет подходящая сыворотка/увлажняющее средство. Для успешной борьбы с прыщами, закупоренными порами и избыточным салоотделением важно, как пресечь проблему на корню, так и не забывать об эффективном увлажнении, поскольку пересушенная кожа может начать производить избыточное количество сала и таким образом компенсировать сухость, а ведь именно этого и нужно избегать.

Проверенными и научно обоснованными увлажняющими ингредиентами являются глицерин и гиалуроновая кислота. На фазе сыворотки/увлажнителя их полезно сочетать со специфическими ингредиентами, предназначенными именно для склонной к высыпаниям кожи, например, упомянутые кислоты AHA, BHA, PHA (глюконолактон, галактоз), экстракт ивовой коры (источника салицина, из которого добывается салициловая кислота).

В данной категории также стоит обратить внимание на минималистичные продукты MATH Scientific — сыворотки SKIN BALANCE и ANTI-ACNE SOS. Сыворотка SKIN BALANCE обогащена экстрактом ивы белой, который защищает поры от закупорки, способствует выравниванию тона кожи и уменьшению пигментации, борется с угрями и прыщами. Данная сыворотка исключительна тем, что в ней также содержатся и суперингредиенты, способствующие увлажнению кожи, — глицерин и гиалуроновая кислота. Кроме того, формула продукта составлена таким образом, что после его нанесения нет необходимости в увлажняющем креме — лицо и так получает эффективное и длительное увлажнение.

Сыворотка ANTI ACNE SOS предназначена для местного применения — она наносится на отдельные прыщики. В ее состав входят кислоты AHA, BHA и PHA. Продукт помогает "усыпить" как уже появившиеся, так и только наметившиеся прыщики. Кроме того, он создает неблагоприятную среду для бактерий и загрязнений. Эффективность данной сыворотки в борьбе с бактериями акне также доказана научными исследованиями.

Если вы все-таки нуждаетесь в дополнительном увлажнении и без нанесения крема испытываете дискомфорт, выбирайте крем, который "не перегрузит" кожу ненужными ингредиентами — отдушкой, "плохими" видами алкоголя, эфирными маслами и т. п. Обратите внимание на кремы, которые будут способствовать укреплению защитного барьера кожи, в состав которых входят пантенол (витамин B5), ниацинамид, глицерин. Легким и эффективным кремом, который прекрасно сочетается с уже упомянутыми сыворотками, является MATH Scientific BALANCE3, содержащий сбалансированные, увлажняющие и борющиеся с высыпаниями ингредиенты.

Поскольку большинство ингредиентов, предназначенных для борьбы с высыпаниями и иными проблемами кожи, являются сильнодействующими, их последовательное нанесение (наслаивание) требует особенно ответственного подхода. При уходе за проблемной кожей чем меньше, тем действительно лучше. В основе рекомендуемой MATH Scientific двух- или трехшаговой рутины лежат наиболее обоснованные с научной точки зрения ингредиенты, что позволяет им работать беспрепятственно и в полную силу.

Нежная рутина по уходу за кожей — эффективная рутина по уходу за красотой

Для преодоления вызовов, связанных с проблемной кожей, важно не только знать, какие ингредиенты использовать, но и те, от которых стоит отказаться. Приводим несколько советов, которые следует запомнить:

1. Смело говорите НЕТ физическим пилингам;

2. Различные ингредиенты могут раздражать различные типы кожи, поэтому рекомендуем избегать ингредиентов, которые вызывают раздражение, например: "плохие" виды алкоголя (alcohol denat., ethanol, methanol), отдушка, интенсивные эфирные масла, такие как масло лаванды или цитрусовых;

3. Старайтесь не мыть лицо очень холодной или очень горячей водой. Отдавайте предпочтение слегка теплой воде, близкой к температуре тела;

4. Не используйте для ухода за лицом кусковое мыло. Что бы ни утверждалось в сети TikTok, кусковое мыло не является тем продуктом, к которому должны прибегать обладатели проблемной кожи, поскольку оно, как правило, сильно сушит ее;

5. Откажитесь от физических приспособлений для умывания, таких как различные перчатки, мочалки для пилинга и т. п.

6. Важное ДА: большинство ингредиентов, предназначенных для борьбы с акне, могут повысить фоточувствительность кожи, поэтому необходима защита от солнца. Научными исследованиями доказано, что самая эффективная защита от солнца — кремы с SPF и лосьоны, которые являются более надежными, чем пудры и спреи. Также рекомендуется выбирать кремы с минеральными фильтрами, поскольку они защищают и от синего цвета, который излучают экраны используемых нами устройств. Надлежащая защита от солнца — одна из самых хороших услуг, которую вы можете оказать своей коже в долгосрочной перспективе.