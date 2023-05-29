Энергоэффективность и современное отопительное оборудование уменьшают загрязнение воздуха в Латвии

Правильное использование современных, соответствующих экологическим требованиям отопительных установок, а также более широкое использование подключения к центральному отоплению в густонаселенных районах – факторы, помогающие во время отопительного сезона уменьшить выбросы вредных веществ, которые загрязняют окружающую среду, одновременно создавая серьезные проблемы со здоровьем человека. Сейчас самое время подготовиться к следующему отопительному сезону: поменять или улучшить имеющееся оборудование, чтобы оно не вредило окружающей среде и людям, а в холодное время года эффективно обогревало жилье.

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В отопительный сезон вредные выбросы домашних хозяйств, особенно в густонаселенных городах, являются одним из сильнейших источников загрязнения, размеры которого нельзя оценить, а влияние на здоровье нередко ощущается только в течение длительного времени.

Существенный источник загрязнения – старые отопительные установки, работающие на древесной биомассе

Одним из наиболее существенных источников загрязнения воздуха в Латвии являются отопительные установки, в которых сжигается древесная биомасса – дрова, брикеты, гранулы или другие материалы из древесины. Согласно данным Центрального статистического управления (ЦСУ) в домашних хозяйствах (при индивидуальном теплоснабжении) на долю твердой биомассы приходится почти 80% используемых энергоресурсов, при этом в 2021 году домашние хозяйства потребили приблизительно 31% всей топливной древесины. В результате сжигания древесной биомассы образуются различные соединения, которые считаются серьезной угрозой здоровью общества, в частности, возбудителями болезней дыхательной системы, а также загрязняют окружающую среду.

Министерство охраны окружающей среды и регионального развития (МООСРР) признает, что дрова не являются самым экологичным видом топлива, поэтому рекомендует выбирать другие виды отопления, а также менять старые отопительные установки на более новые, выделяющие меньше загрязняющих воздух веществ.

За 30 лет воздух стал чище

Наша страна ратифицировала Конвенцию Организации Объединенных Наций (ООН) о трансграничном загрязнении воздуха на больших площадях (CLRTAP), а также внедряет директивы Европейского союза о сокращении выбросов загрязняющих воздух веществ в стране — государство принимает меры к снижению данного загрязнения. Чтобы следить за прогрессом в достижении цели, Латвия обязана ежегодно подготавливать и отправлять отчет в Европейское агентство окружающей среды о совокупных выбросах в стране, а также информационное обзорное сообщение, в котором разъясняются проведенные расчеты выбросов и тенденции изменения выбросов с 1990 года. Данные, опубликованные в новейшей "Обзорной инвентаризации загрязняющих воздух веществ" о ситуации в Латвии, позволяют сделать вывод, что в нашей стране систематическая работа по снижению загрязнения воздуха увенчалась успехом: объем различных вредных выбросов (в зависимости от вещества) за 30 лет снизился довольно существенно – выбросы некоторых веществ, в т. ч. распространявшихся в результате отопления, сократились вплоть до 70%.

Загрязнение в густонаселенных местах больше

В Латвии анализируется, где именно сосредоточена львиная доля загрязнения воздуха. Большая часть выбросов зафиксирована в Риге и ее окрестностях, а также в других крупных городах Латвии, например, Лиепае и Резекне. Это можно объяснить повышенной интенсивностью транспортного потока, концентрацией производственных мощностей, а также "вкладом" домашних хозяйств в отопительный сезон: при пониженной температуре воздуха в атмосфере наблюдается повышенная концентрация диоксида серы и тонкодисперсных частиц PM 10 и PM 2,5 , что подтверждается анализом измерений станций, расположенных в Риге, Резекне, Вентспилсе и Лиепае, за последние десять лет. По мнению МООСРР, особенно важно поощрять использование центрального отопления на густонаселенных городских территориях, где более распространено использование древесного топлива. Если это технически невозможно или экономически необоснованно, нужно поощрять замену имеющихся отопительных установок на более экологичные и эффективные, например, на соответствующие современным экологическим требованиям котлы, работающие на гранульном топливе, тепловые насосы и др.

Но чтобы ограничить вредное влияние, необходимо принять и другие меры. В утвержденном Кабинетом министров в 2020 году "Плане действий по сокращению загрязнения воздуха на 2021–2030 годы" существенная роль отведена самоуправлениям, которые обязаны проанализировать ситуацию на своей территории, определить основные источники загрязнения, разработать соответствующий план действий и реализовать включенные в него мероприятия. При этом установка Европейской Комиссии (ЕК) в сфере качества воздуха требует стараться еще больше укреплять защиту здоровья жителей Европы от вредного влияния загрязнения воздуха. Поэтому ЕК в октябре прошлого года опубликована новую законодательную инициативу, которой должна установить для стран ЕС более строгие требования к качеству воздуха, предполагая к середине этого века достичь уровня загрязнения, не оказывающего неблагоприятного воздействия на здоровье человека.

Влияние на здоровье человека

Одними из крупнейших источников загрязнения воздуха частицами PM и бенз(а)пиреном являются старые и неэффективные печи и котлы отопления. Согласно исследованию Орхусского университета в Дании неэффективные отопительные установки, использующие древесину, выделяют намного больше выбросов, чем один большой грузовой автомобиль, не оснащенный фильтром сажи.

Эдгарс Вигантс (Edgars Vīgants), ассоциированный профессор и ведущий исследователь Института охраны окружающей среды и тепловых систем Факультета электротехники и экологических наук Рижского технического университета, поясняет: "Эксплуатация сжигательных установок имеет очень большое влияние, поскольку даже самые современные сжигательные печи и котлы отопления при их ненадлежащем использовании могут выделять значительные выбросы пыли".

Выбросы домашних отопительных установок зависят от используемого вида топлива, от эффективности оборудования и условий сжигания. Отопительные установки загрязняют воздух не только снаружи, но и в помещениях. В качестве примера исследователь приводит угарный газ – моноксид углерода (СО), одно из наиболее опасных веществ. Он возникает, когда процесс горения в топке еще не закончился, но дымоход был слишком рано закрыт (как говорят в народе, "задвинута заслонка"), чтобы тлеющий топливный материал дольше поддерживал тепло. Подсчитано, что при неправильной топке дровами возможна утечка 1000 мг/кВт·ч угарного газа. Этот ядовитый газ не имеет запаха, поэтому человек его не чувствует. Если заснуть в помещении, наполненном угарным газом, можно не только отравиться, но даже умереть.

Если обеспечены идеальные условия сгорания, то при топке биомассой выделяются только диоксид углерода, пепел и водяной пар. Однако неэффективное сгорание приводит к выбросу большого количества дыма, содержащего различные загрязнители, например, моноксид углерода, оксиды азота, летучие органические соединения и тонкодисперсные частицы PM 2,5 , а также канцерогенные и мутагенные соединения, которые при длительном воздействии на организм могут вызвать злокачественные опухоли и генетические изменения.

Э. Вигантс еще раз обращает внимание на тонкодисперсные частицы PM 2,5 , содержащие остатки пепла и сажи, которые вместе с дымовыми газами через трубу попадают в атмосферу. "Отопительную установку мы используем в собственном частном доме, рядом с которым обычно есть огород. Частицы, выделяющиеся в результате неполного сгорания и использования некачественного топлива, осаждаются вокруг дома — на земле, растениях. Когда наши дети играют на улице, срывают и прямо с грядки съедают ягоды, они получают эти канцерогенные вещества. Безусловно, их концентрация не настолько велика, чтобы тяжело отравиться одной-двумя ягодами, однако такие вещества накапливаются в организме. К сожалению, многие грешат тем, что сжигают в печах бытовые отходы: старую мебель и ее лакированные части, старую обувь, изделия из пластмассы, картон, которые при горении выделяют вредные для человека и окружающей среды вещества, имеющие едкое, раздражающее и даже токсичное воздействие", – отмечает исследователь.

Тонкодисперсные частицы PM 2,5 , которые возникают в процессе горения топлива, настолько микроскопичны, что мы не можем их увидеть и ощутить обонянием. Зимой при повышенном загрязнении можно увидеть частицы только более крупной фракции PM 10 , когда снег становится не ослепительно белым, а сероватым. Согласно данным Государственной инспекции здравоохранения частицы PM 2,5 и PM 10 в долгосрочной перспективе вредят окружающей среде и здоровью людей – мелкие частицы попадают в кровообращение и ткани (они считаются наиболее опасными), вызывают аллергии, болезни дыхательных путей, сердца и даже онкологические заболевания. Частицы более грубой фракции PM 10 задерживаются в носу и верхних дыхательных путях. PM 10 нарушают нормальное функционирование легких и неблагоприятно влияют на слизистые оболочки, а также вызывают аллергии при вдыхании пыльцы, пыли древесины и других органических веществ.

Еще одна группа вредных и недружественных людям веществ, выделяющихся в процессе сгорания топлива, – оксиды азота и серы. В городах это выглядит как смог или кислотные дожди. Влияние этих веществ на наше здоровье аналогично мелкодисперсным частицам.

По оценке Европейского агентства окружающей среды в Латвии в 2018 году загрязнение частицами PM 2,5 вызвало 1800 случаев преждевременной смерти, загрязнение диоксидом азота – 70, а озоновое загрязнение – 60 случаев преждевременной смерти.

Статья написана при финансовой поддержке Латвийского фонда охраны окружающей среды в рамках информационной кампании "Мой дом. Моя среда", ответственность за содержание которой несет Ассоциация проектов в сфере образования, культуры и инноваций (АПСОКИ). Проект информирует владельцев частных домов и широкие круги общественности о правильной эксплуатации индивидуального отопительного оборудования, о надлежащей практике сжигания топлива и влиянии различных видов топлива на здоровье и окружающую среду.