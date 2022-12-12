Если не мечтаешь стать программистом или финансовым аналитиком, какие еще есть варианты?

При выборе программы высшего образования родители и будущие студенты большое внимание уделяют потенциальной зарплате. СМИ обещают выпускникам программ IT и финансов высокие доходы сразу после получения диплома, но забывают добавить, что успеха добьются те, кому действительно нравятся и даются задачи, поставленные перед профессионалами этих областей. Однако не каждый молодой человек может быть программистом или финансовым аналитиком.
Что делать? Искать дальше! HOTEL SCHOOL Колледж гостиничного бизнеса предлагает энергичным и амбициозным молодым людям изучать гостиничный менеджмент! В течение двух лет студенты имеют возможность:
- учиться в международной среде у преподавателей-профессионалов в своей области;
- познакомиться с лучшими гостиницами и ресторанами Риги;
- отправиться на стажировку в самые престижные отели Европы и заработать деньги;
- получить сразу два диплома — латвийский и британский, ведь HOTEL SCHOOL предлагает образовательные программы, аккредитованные не только в Латвии, но и в Великобритании.
Чего ожидать от учебы в HOTEL SCHOOL?
Обучение ведется сначала на латышском, а позже на английском языке, поэтому в течение двух лет знание английского языка оттачивается до такой степени, что все выпускники HOTEL SCHOOL свободно владеют профессиональным английским языком. Содержание программы очень практическое — молодые люди изучают оперативную работу всех отделов гостиницы и посещают различные предприятия гостеприимства, знакомясь как со спецификой их работы, так и лично с их менеджерами. Большое внимание уделяется развитию лидерских и управленческих навыков студентов, без которых невозможно построить успешную карьеру менеджера гостиницы.
Стажировка в лучших отелях Европы
Каждое лето студенты отправляются за границу на длительные стажировки на несколько месяцев. Летом 2022 года большинство студентов HOTEL SCHOOL выбрали для стажировки атмосферную Италию — отели 4* и 5* в величественном Риме, романтичном Бари и у восхитительных Доломитовых Альп. Также можно отправиться на стажировку в другие страны — Испанию, Германию, Грецию и Кипр. Стажировка — это отличная возможность не только на короткий срок попробовать жить самостоятельной жизнью и получить ценные профессиональные навыки, но и заработать. В рамках стажировки студенты получают вознаграждение от 500 до 1000 евро в месяц, кроме того, работодатели обеспечивают проживание и питание. Часто покрываются даже авиабилеты и страховка. Все студенты HOTEL SCHOOL также могут получить финансовую поддержку в рамках программы Erasmus+.
Два диплома за два года
HOTEL SCHOOL также предлагает различные программы высшего образования, аккредитованные в Великобритании (BTEC Level 5 Higher National Diploma) — Hospitality Management, Business и Culinary Arts Management. Любую из этих программ можно совмещать с аккредитованной в Латвии программой обучения гостиничному менеджменту, получая таким образом сразу два диплома за два года. Диплом BTEC — это британский стандарт образования, который высоко ценится европейскими университетами и работодателями. Имея диплом BTEC, выпускники HOTEL SCHOOL могут поступать на 3-й курс бакалавриата в самые престижные университеты Великобритании, Швейцарии и других стран, таким образом экономя деньги на обучение в первые два года.
Если получение степени бакалавра не входит в планы на ближайшие несколько лет, найти работу по специальности несложно. Выпускники HOTEL SCHOOL получают предложения о работе гораздо быстрее, чем дипломы, так как индустрия гостеприимства быстро восстанавливается после пандемии Covid-19 и спрос на компетентных специалистов растет вместе с предлагаемой зарплатой, особенно в Западной Европе.
Для тех, кто еще учится
Учащиеся 10-х и 11-х классов имеют возможность сделать свои первые шаги в индустрии, посещая субботние курсы кулинарного искусства. Занятия проходят каждую субботу с 10:00 до 15:00 под руководством опытного шеф-повара. В течение двух лет молодые люди постигают секреты высокой кухни, которые потом могут применять либо на рынке труда, либо дома, радуя своими шедеврами родных и друзей. Во время летних каникул учащиеся программы могут ехать за границу и участвовать в экскурсиях и мастер-классах по гостеприимству.
Когда можно начинать?
Прием на все программы высшего и профессионального образования осуществляется два раза в год — летом и зимой. В настоящее время заявки можно подать до 27 января, заполнив Форму онлайн заявки. Поступить на программы высшего образования можно после получения среднего образования, а на курсы кулинарного искусства — после получения начального образования. Более обширное представление о том, что предлагает HOTEL SCHOOL, можно получить, посмотрев записи наших Дней открытых дверей 2022 года.
О нас: HOTEL SCHOOL Колледж гостиничного бизнеса — это высшее учебное заведение, предлагающее программы высшего образования в гостиничном менеджменте и бизнесе, а также программы профессионального образования в сфере гостеприимства и кулинарного искусства. Описание всех программ можно посмотреть здесь.