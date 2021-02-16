Это лучшее время для похудения: Янису из Кекавы быстро и легко удалось сбросить 15 кг
Foto: Publicitātes foto

«Eще недавно я посмотрел на себя в зеркало и увидел большое бревно. Тогда мой друг убедил меня попробовать в течение 3 дней программу похудения MonacoFit.com. Я начал без особой веры в успех, но уже через 3 месяца сбросил 15 кг, и вот – посмотрите на меня», - вдохновляет читателей rus.delfi.lv Янис из Кекавы.Читайте дальше, чтобы узнать, как Янис удалось это сделать.

close-ad
Продолжение статьи находится под рекламой
Реклама

Янис, что изменилось после того, как ты решил попробовать эту программу?

Лучше всего то, что я начал худеть уже в первую же неделю. При этом энергии у меня прибавлялось. Объем талии с каж дым днем уменьшался, и вскоре начали просматриваться мышцы.

В общей сложности я сбросил около 15 килограммов и не собираюсь на этом останавливаться, потому что моя мечта о шести кубиках теперь кажется мне реалистичной! Я сменил весь свой гардероб! Вместо прежнего XL теперь ношу одежду размера М. Наконец-то я могу выбирать одежду, которая мне нравится и которая подчеркивает мое тело. Сейчас я чувствую себя настоящим мужчиной (смеется)!

В чем была ваша главная ошибка до того, как вы попробовали MonacoFit.com?

Я с 16 лет занимаюсь тяжелой атлетикой и периодически хожу в спортзал. По сути, я всегда был довольно спортивным, но при этом любил жирную пищу. До того, как воспользоваться MonacoFit.com, я считал, что можно похудеть, только мучая себя голодом. Я не имел никакого представления о правильном питании. Теперь я понимаю, что главный секрет хорошей фигуры — это питательное (и вкусное) меню, а не спорт.

Чем данная программа отличается от других способов похудения?

Ее главное отличие — в индивидуальном подходе и плане здорового питания, который приносит быстрый и реальный результат. И, конечно же, во вкусных рецептах, которые даже близко не напоминают те, что я когда-то пробовал.

Когда я начал придерживаться MonacoFit.com, то поразился, насколько это продуманная и простая программа. Я быстро адаптировался к ней, и мой организм начал работать, как часы, — он

знает, когда и что есть. Все буквально преподносилось на блюдечке; мне оставалось лишь выполнять. Максимально приятный процесс и быстрый результат убедили меня в том, что MonacoFit.com — та самая программа, которая приведет меня к цели.

Что бы вы порекомендовали тем, кто хочет сбросить весь, но никак не может начать?

Будьте честны с собой. Вам нравится, как вы выглядите в зеркале и на фотографиях?! Если нет, попробуйте MonacoFit.com хотя бы в течение нескольких дней! Самое сложное — начать. Но сделайте это для себя и своих близких! Когда, если не сейчас?! Сделайте это вопреки лени и отговоркам типа "о, нет, позже" или "не сейчас". Вы сохраните эти формы еще на год или, наконец, похудеете?! Выбор — за вами. Решайте прямо сейчас!

Воспользуйтесь ГАРАНТИЕЙ MonacoFit.com вы тоже- если вы сбросите минимум 15 кг, вы
полученные деньги обратно! Регистрируетесь MonacoFit.com сегодня и получите:

+ меню, составленное специально для вас на каждый день недели
+ персональная поддержка диетолога БЕСПЛАТНО

Внимание! Начните здесь!

Теперь у нас есть Телеграм-канал Rus.Delfi.lv с самыми свежими новостями Латвии. Подписывайтесь и будьте всегда в курсе!

Source

Sharing Options

Source

Опубликованные материалы и любая их часть охраняются авторским правом в соответствии с Законом об авторском праве, и их использование без согласия издателя запрещено. Более подробная информация здесь.

Comment Form

DELFI Brand Studio Читайте также
Простые упражнения для уменьшения стресса
Заказы на дальние дистанции стали выгоднее
Советы от IKEA: как выбрать самые подходящие комнатные растения?
Путеводитель по секс-игрушкам: все, что тебе нужно знать
Место для занятия хобби и увлечениями: простые и доступные решения для вашего дома
В Латвии создали революционную систему борьбы с выгоранием, адаптации к стрессам и агрессии
Советы психотерапевта для работы из дома: как отделить работу от отдыха

Новые проекты

Saulkrastu iela, Babītes nov.,
От 77 000€
Saulkrastu iela, Babītes nov.,
От 79 000€
Kupriču iela, Pļavnieki, Rīga,
От 89 700€
Maskavas iela, Krasta masīvs, Rīga,
От 79 000€
Strēlnieku iela, Centrs, Rīga,
От 118 338€
Maskavas iela, Centrs, Rīga,
От 40 000€
Ķīpsalas iela, Ķīpsala, Rīga,
От 130 400€
Eiženijas iela, Dzirciems, Rīga,
От 67 700€
Briežu iela, Mīlgrāvis, Rīga,
От 41 600€
Pūces iela, Purvciems, Rīga,
От 85 000€
Hipokrāta iela, Mežciems, Rīga,
От 63 000€
Rūpniecības iela, Centrs, Rīga,
От 89 000€
Lielā iela, Mārupes nov.,
От 87 400€
Viļānu iela, Centrs, Rīga,
От 26 100€
Robežu iela, Dreiliņi, Rīga,
От 68 000€
Koknešu iela, Stopiņu nov.,
От 81 540€
Zasulauka iela, Pleskodāle-Šampēteris, Rīga,
От 29 000€
Stirnu iela, Purvciems, Rīga,
От 59 400€
Akāciju iela, Imanta, Rīga,
От 78 369€
Dzintaru prospekts, Dzintari, Jūrmala,
Anniņmuižas bulvāris, Imanta, Rīga,
От 82 200€
Ernestīnes iela, Āgenskalns, Rīga,
От 97 000€
Strēlnieku iela, Centrs, Rīga,
От 279 140€
Ganību dambis, Centrs, Rīga,
От 88 000€
Pulkveža Brieža iela, Centrs, Rīga,
От 80 000€
Nometņu iela, Salaspils nov.,
От 49 150€
Brīvības iela, Centrs, Rīga,
От 69 000€
Krišjāņa Barona iela, Centrs, Rīga,
От 99 900€
Upeņu iela, Purvciems, Rīga,
От 56 700€
Raņķa dambis, Pārdaugava, Rīga,
От 120 707€
Anniņmuižas bulvāris, Imanta, Rīga,
От 67 800€
Gaiļezera iela, Mežciems, Rīga,
От 102 000€