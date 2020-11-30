Европейская помощь — опора латвийского бюджета

Ни для кого не секрет, что Латвия тратит больше, чем "зарабатывает". Разницу между доходной частью и тратами кто-то должен покрывать. В случае Латвии эта дыра заполняется деньгами из европейского бюджета. Поэтому для благосостояния большинства латвийцев чрезвычайно важно, каков будет объем этого бюджета и на какие цели будет направлено его содержимое. Как раз эти вопросы решаются сейчас в Европарламенте и в Совете ЕС.

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Если деньги из еврофонда выделены, например, на утепление школы, то они приходят в Латвию извне. Их получают предприниматели, поставщики материалов и рабочие. Получив зарплату, эти люди тратят заработанное на товары и услуги. Их производители тоже получают дополнительный доход и тоже платят налоги. Налоги с доходов, зарплат и с оборота товаров идут в бюджет. В итоге, и люди, и государство, и самоуправления могут позволить себе больше, а утепление школы повысит ее энергоэффективность и позволит сэкономить на отоплении.

В проекте латвийского бюджета на 2021 год в разделе "доходы" есть строчка ārvalstu finanšu palīdzība — помощь иностранных государств. Это и есть деньги еврофондов. Так вот, в следующем году "помощь иностранных государств" Латвии составит — 1 миллиард 200 миллионов евро.

В проекте бюджета Латвии на 2021 год указано, что его доходная часть составит 9,58 миллиарда евро. Это значит, что каждый девятый евро в латвийском бюджете — это "помощь иностранных государств". Теперь представим, что будет, если эти деньги однажды не поступят…

Татьяна Жданок (Русский союз Латвии) депутат Европейского парламента от группы Зеленые/Европейский свободный альянс:

"Валовой национальный продукт Латвии составлет около 30 миллиардов. В страну ежегодно поступают 1,2 миллиарда европомощи, что дает около 3-4 процентов роста ВВП каждый год. До пандемии латвийская экономика росла примерно с такой же скоростью. Из этого можно сделать вывод, что собственный рост латвийской экономики (без еврофондов) был примерно около нуля".

Европейский бюджет принимается на семь лет и называется Многолетняя финансовая основа (MFF — Multiannual Financial Framework). Он должен был быть меньше, чем в завершающейся в этом году семилетке. В первую очередь, из-за ухода одного из доноров — Великобритании.

Но не было бы счастья, так несчастье помогло. Для преодоления кризиса, связанного с Covid-19, будет создан фонд "Следующее поколениее ЕС" в размере 750 миллиардов евро, половина из которых выделяется в виде грантов, то есть возвращать их не придется. Таким образом, Латвия получит и деньги из бюджета ЕС, и из "Следующего поколения ЕС". В итоге, финансирование в следующей семилетке будет даже больше, чем в предыдущей.

Европейский парламент поддержал резолюцию по бюджету на 2021-2027 годы. 471 депутат проголосовал за, 218 — против или воздержались. Но процесс не закончен, многие решения еще предстоит принять.

Татьяна Жданок (Русский союз Латвии) депутат Европейского парламента от группы Зеленые/Европейский свободный альянс:

"Латвия получит в ближайшие семь лет около 10 миллиардов евро. Это больше, чем госбюджет Латвии на следующий год. Наша парламентская группа Зеленые/ Европейский свободный альянс активно боролась за увеличение европейского бюджета, и, в том числе, благодаря усилиям нашей группы, расходы на программы будут увеличены на 16 миллиардов евро. Однако надо иметь в виду, что, благодаря, в том числе, нашей группе, Европарламенту удалось настоять, чтобы условием получения денег было соблюдение государством такого критерия, как "верховенство закона". Сейчас под прицелом по этому признаку находятся Венгрия и Польша. Но и нашим правящим я бы посоветовала не расслабляться. С другой стороны, важно следить за тем, чтобы полученные Латвией деньги были потрачены с умом и не разворованы. "Освоение" денег еврофондов — это не цель. Латвийскому правительству надо помнить, что деньги еврофондов должны быть не суповой кухней для латвийской экономики, а приправой к супу. Суп надо уметь готовить самим".