Фестиваль света в Вильнюсе соберет самые яркие произведения искусства иллюминации со всего мира

Долгожданный Вильнюсский фестиваль света возвращается с шедеврами в жанре иллюминации 25-28 января 2023 года. Фестиваль света официально открывает празднование 700-летия города. Гостей и жителей города ждут инсталляции художников из Франции, Канады, Великобритании, Нидерландов, Испании, Италии и Литвы.

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11 января 2023 года. Ежегодный Вильнюсский фестиваль света возвращается в столицу Литвы в пятый раз 25-28 января 2023 года. В этом году фестиваль, официальное открытие которого назначено на 25 января, приурочен к торжествам в честь 700-летия города. Начало праздничного года ознаменуется уникальным музыкально-световым шоу на Соборной площади, где посетители окажутся в мире волшебного света.

Олицетворением визуальной идентичности фестиваля станет вильнюсская телебашня, считающаяся одним из самых высоких зданий в мире (326 метров). Башня будет превращена в летающую тарелку, поднимающуюся в небеса как символ стремления людей открывать неизведанные горизонты и воплощение темы этого года — футуризма. Произведения искусства иллюминации исследуют концепции времени, объективной реальности, технологий, материи и пространства.

За последние четыре года Вильнюсский фестиваль света уже представил 77 проектов из 16 стран мира. В этом месяце Вильнюс станет европейской столицей фестиваля, объединившего всемирно известных художников из Литвы, Франции, Канады, Испании, Соединенного Королевства, Нидерландов и Италии, демонстрирующих исключительное мастерство, которое не оставит зрителей равнодушными.

Например, итальянский создатель Кристиан Риццути представит лазерную инсталляцию "Амнезия". Это авторская интерпретация идеи памяти — ее возрождения, и ритма и жизненной силы. Канадская студия цифрового искусства Iregular представит инсталляцию Control No Control, которая уже объехала весь земной шар. Эта минималистичная геометрическая световая инсталляция была представлена в других странах 35 раз и, наконец, прибыла в Литву на Вильнюсский фестиваль света. Французский художник Оливье Раци привезет в Вильнюсскую картинную галерею свою работу "Луковая шелуха". Креативное графическое решение представляет собой переосмысление концепций времени и пространства.

Как и каждый год, световые инсталляции, креативные решения по освещению архитектурных сооружений и объекты цифрового искусства будут представлены в самых неожиданных местах города: францисканский монастырь 14 века в Старом городе, церковь Святой Екатерины в стиле барокко, телебашня, тихие городские дворики, и, конечно, самые любимые жителями и гостями города площади и парки. Зрители получат уникальную возможность по-новому взглянуть на ночной Вильнюс — 700-летний, всегда молодой, смелый и яркий. Обновленное приложение фестиваля, доступное в App Store и Google Play, отобразит маршрут со всеми объектами в пешей доступности.

Кроме того, Вильнюс преподнесет VIP-подарок гостям из Латвии — 700 бесплатных билетов на автобус из Риги в Вильнюс на время фестиваля. Первые счастливчики смогут воспользоваться специальным кодом для получения билетов на сайте Lux Express с 11 по 17 января.

О GO VILNIUS

Go Vilnius — официальное агентство по туризму и развитию бизнеса города Вильнюса. Агентство предоставляет посетителям, инвесторам и предприятиям всю необходимую информацию о столице Литвы.

700-летие ВИЛЬНЮСА

В течение 2022-2023 годов в Вильнюсе пройдет ряд общегородских культурных, образовательных и художественных мероприятий, посвященных празднованию его 700-летия в 2023 году. В 1323 году Гедиминас, великий князь Литовский, впервые упомянул город в своих письмах иностранным купцам и ремесленникам. День 25 января стал официальным Днем рождения Вильнюса как города. 700-летие в этом году привлечет внимание к богатой истории столицы и станет всеобщим чествованием современного и молодого города, который постоянно растет и каждый день изобретает себя заново.