FuturaClinic — современная клиника в самом центре Риги, на 6-м этаже торгового центра Galleria Riga

FuturaClinic предлагает различные услуги для поддержания здоровья и хорошего самочувствия, а также услуги реабилитации. Деятельность клиники направлена на удовлетворение повседневных потребностей современного занятого человека, быстрое оказание медицинских услуг в центре города, что очень удобно для клиентов.

Ads disabled Ads disabled Ads disabled Ads disabled

Ads disabled

Основные услуги FuturaClinic:

консультации специалистов (кардиолог, травматолог-ортопед, эрготерапевт, онколог-химиотерапевт, дерматолог, диетолог, спортивный врач, интернист);

обследование сердечно-сосудистой системы (ЭКГ, холтер- мониторирование);

УЗИ (брюшная полость, молочные железы, мягкие ткани, щитовидная железа, лимфатические узлы, суставы);

лабораторные исследования, в т.ч. генетические тесты

вакцинация (оплачиваемая государством и платная)

Внутривенные системы для улучшения состояния здоровья;

индивидуальная физиотерапия и массаж, в т.ч для беременных женщин и детей, Бобат-терапия и хендлинг для новорожденных;

инъекции, в т.ч. блокады, инъекции PRP и гиалуроновой кислоты в травматологии;

косметологические услуги.





Мы бережем Ваше время и хотим облегчить труд наших коллег, работающих в больницах и отделениях неотложной помощи, поэтому предлагаем услуги помощника врача, который может, в случае экстренной необходимости, обеспечить:

консультации специалиста;

исследования, анализы, инъекции, внутривенные системы;

направления и рецепты на лекарство

Помощник врача FuturaClinic: «Помощник врача представляет очень широкий спектр профессиональной деятельности в своей совокупности. Мы ежедневно оказываем неотложную медицинскую помощь пациентам в состоянии, опасном для их жизни, назначаем необходимые манипуляции и препараты, работая при этом как единая команда. Мы также консультируем пациентов с хроническими, длительно текущими заболеваниями, предоставляя различные рекомендации. Во время консультации помощник врача проводит общий осмотр и обследование пациента, при необходимости делает ЭКГ и расшифровывает ее, измеряет артериальное давление, проводит аускультацию, забор анализов и постановку диагноза, после чего выдает рекомендации по оптимальной тактике лечения, дополнительным обследованиям или дальнейшим консультациям у врачей-специалистов при наличии такой необходимости. Помощник врача является профессионалом в своем способе коммуникации и в своей работе, всю свою деятельность он осуществляет в команде с врачами-специалистами».

Здоровье имеет для нас первостепенное значение, поэтому забота о себе должна быть всегда в приоритете, и особенно – в нынешнее неспокойное время. Спрос на различные медицинские услуги и консультации специалистов , имеющих целью поддержание здоровья и хорошего самочувствия, растет.

В FuturaClinic практикуется холистический подход, что означает восприятие человеческого тела как единого целого. Различные биохимические и метаболические особенности отражаются в деятельности разных систем и органов, и только оценивая картину в целом можно найти правильное решение, что мы и предлагаем в нашей клинике.

Также в нашей клинике можно пройти специальные генетические тесты, на основе которых обеспечивается современная, индивидуальная и высококачественная диагностика и лечение. После проведения теста, вместе с доктором Антрой Бриеде – интернистом и специалистом по ортомолекулярной медицине мы разрабатываем самые совершенные меры по профилактике, лечению или дополнению терапии, направленные на улучшение Вашего здоровья.

Иногда возникают проблемы со здоровьем, требующие незамедлительных действий, и мы их в состоянии осуществить для наших пациентов, часто в тот же самый день.

FuturaClinic

+371 2 6434333

info@futuraclinic.lv

www.futuraclinic.lv

улица Дзирнаву, 67, Т/Ц Galleria Riga (6 этаж)

Часы работы: с 8:00 до 20:00 (по предварительной записи).

Facebook: https://www.facebook.com/FuturaClinicLV/

Instagram: https://www.instagram.com/futuraclinic_lv/

Видео: https://fb.watch/gpaN4bag-u/