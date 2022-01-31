Гидроизоляция – и зимой

Нередко только самый влажный и прохладный сезон года показывает нам, что крыша здания уже не полностью устойчива к осадкам или что конструкции фундамента недостаточно хорошо задерживают влагу, содержащуюся в почве. Стоит знать, что даже в нынешнем сезоне возможно немедленное решение ситуации и не нужно ждать весны, чтобы привести в порядок гидроизоляцию строения и вернуть комфорт.

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Разнообразие современных строительных продуктов обеспечивает возможность позаботиться о гидроизоляции здания как в новостройках, так и в процессе реновации зданий. Кроме того, качественно укладывать гидроизоляцию можно в любой сезон. Чтобы сделать это, самое важное условие — тщательно соблюдать условия использования продукта, которые производитель указал на упаковке. "Говоря о гидроизоляции строений, чаще всего мы имеем в виду крышу и фундамент", — рассказывает технический специалист TN International Айнар Дударс. — "Крыша — очень важная составляющая здания. Если у дома есть только стены, но нет крыши, конструкции здания подвергаются воздействию влаги. А если это происходит несколько сезонов подряд, здание очень быстро превращается в развалину". О гидроизоляции крыши нужно подумать минимум четыре раза в год. Это нужно делать путем осмотра, не повреждены ли покрытие и конструкция крыши в результате воздействия ветра или людей. В свою очередь, если крыша течет, важно понять, почему это происходит.

Схожим образом рекомендуется регулярно обследовать и фундамент здания. Важно убедиться, что фундамент изнутри сухой. О поврежденной гидроизоляции фундамента говорят влажные пятна. Возможно также, что в здание пробиваются грунтовые воды, и подвал становится мокрым. На старых стенах, гидроизоляция которых повреждена, внутри начинают появляться белесоватые солевые выцветы. "В последние годы, когда для многих повседневной стала удаленная работа, все больше людей решают восстановить и свои родные дома. Нередко им в этом процессе приходится столкнуться с неожиданными препятствиями", — рассказывает представитель TNi Айнар Дударс. — "Нужно учитывать, что наши родители, построившие эти старые деревенские дома, знали некий важный для строительства секрет. В свою очередь, мы, утепляя здание, отрываем фундамент, освобождаем его от всего, как нам кажется, лишнего, а потом оказывается, что мы избавились и от этих старых строительных качеств: мы снесли старые знания, и теперь фундамент просто впитывает воду… Но и такую ситуацию, конечно, можно решить. Единственное, это не стоит надолго откладывать, потому что трещины в фундаменте впитывают воду, которая зимой замерзает и повреждает конструкцию. Прочность здания в такой ситуации — лишь вопрос времени".

Низкая температура — не препятствие

Для гидроизоляционных работ в осенне-зимний период нужно выбирать битумно-полимерные рулонные материалы или же специальные битумные или битумно-полимерные мастики. Хотя эти гидроизоляционные материалы подходят для укладки в холодных погодных условиях — некоторые даже при температуре до -25 oC — для достижения качественного результата важно, чтобы во время выполнения строительных работ не шел дождь, снег и не было густого тумана. "При всех остальных погодных условиях, соблюдая температуру укладки, можно работать", — объясняет представитель TN International Айнар Дударс.

Битумно-полимерные рулонные материалы производства TN International, например, Technoelast или Unifleks, предназначены для пологих/совмещенных крыш. Если немного подумать над укладкой материала, его можно использовать и на покатых крышах. "Во время осадков работы нужно прекратить", — напоминает технический специалист TN International и обосновывает это: "Большая часть кровельных материалов укладывается с помощью открытого огня, а вода в соприкосновении с пламенем превращается в пар. Если этот пар останется между слоями гидроизоляции, летом в этом месте образуются пузыри, которые со временем повредят гидроизоляцию".

Для фундамента удобнее мастика

В свою очередь, для гидроизоляции фундаментов строений можно использовать не только битумно-полимерные рулонные материалы, но и битумные или битумно-полимерные мастики. "Более проста для пользователя обмазочная гидроизоляция — битумные мастики, которые легко наносить и на углы, и на выносы или переходы. Немного сложнее будет укладка наплавлением рулонного материала на фундамент", — дает совет Айнар Дударс. Работая с этими материалами, также обязательно нужно учитывать указанную на упаковке продукта температуру укладки материала. "Например, для гидроизоляционной мастики, использующейся на фундаментах, а также других подземных конструкциях из бетона, железобетона и дерева — Technonicol Nr.24 — температура укладки составляет до -20 oC", — объясняет представитель TN International и продолжает: "В свою очередь, важным для битумно-полимерных рулонов параметром является эластичность при низкой температуре — этот показатель указывает границу, до которой материал сохраняет свои свойства. Если температура при укладке будет ниже, материал будет ломаться, в гидроизоляции образуются микротрещины, а за несколько лет с попаданием туда воды трещина станет больше, и появится дыра".

Важно помнить, что в холодное время года не рекомендуется использовать гидроизоляционные мастики на водной основе. Поверхность, на которую будет укладываться гидроизоляция, должна быть сухой — высушенной с помощью обогревателей. Кроме того, при ознакомлении с инструкцией на упаковке важно не перепутать температуру эксплуатации и использования материала. "Нужно помнить о том, что любой материал, который хранится вне помещения, принимает ту температуру, которая снаружи", — объясняет Айнар Дударс. — "Если ночью было -19 °C, а на этикетке указано, что материал можно укладывать при температуре до -15 °C, то перед укладкой его нужно нагреть. В противном случае материал не будет гибким и, если выпрямлять его силой, будет ломаться. В идеальном варианте рулоны гидроизоляции следует сутки выдержать при комнатной температуре".