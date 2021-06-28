Холодильник, который помогает продуктам насыщаться витаминами, существует

Настает лето — время, когда можно приобрести свежие овощи, ягоды и фрукты, выращенные на местных грядках. Вкусные, полезные, полные витаминов. Но есть одна загвоздка: как только мы помещаем их в камеру холодильника, они начинают терять свою пищевую ценность. Да-да, количество витаминов в них буквально "тает" день ото дня. Но уже есть технология, позволяющая не только сохранить ценные натуральные витамины, но и приумножить их при хранении. Имя ей — HarvestFresh, и применяется она в холодильниках Beko последних моделей.

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Сейчас расскажем, как это работает.

Растения "живут" и после грядки

HarvestFresh симулирует природные световые циклы. Утром солнце встает, пробуждая природу, днем светит в полную силу, а к вечеру постепенно уходит за горизонт, погружая все живое в "сон". Все ягоды, овощи и фрукты, которые мы употребляем в пищу, растут, наливаются соками и наполняются витаминами именно благодаря этим циклам, повторяющимся день ото дня. Но и когда, например, помидор сорвали с грядки, он продолжает быть зависимым от наличия солнечного света. В нем продолжают происходить химические и биологические процессы. И он либо сохраняет свою свежесть и вызревает еще лучше, либо — увядает, портится.

Наличие солнечного света так важно для овощей, что один из экспериментов, проведенных учеными университета Райса и Калифорнийского университета (США), показал, что сорванные с грядки листья салата, которые продолжали освещаться в соответствии с природными ритмами, были более устойчивы к насекомым, чем те, которые отправили на хранение в темную холодильную камеру.

Да, в наших холодильниках ведь, как правило, темно. Свет загорается, только когда мы открываем дверцу. Тем временем, для овощей и фруктов, хранящихся в соответствующем отделении холодильника, более благоприятен другой режим хранения — с применением технологии HarvestFresh.

Витамина С становится больше

Холодильники Beko, оснащенные этой технологией, обеспечивают овощам и фруктам специальное освещение: утром камеру освещает синий свет, сигнализируя о начале фотосинтеза; днем камеру наполняет зеленый свет, симулирующий самый яркий солнечный свет; а вечером наступает черед красного света, который овощи воспринимают как сумерки и погружаются в "сон" в полной темноте до следующего "пробуждения".

Все это звучит немного странно: как будто овощи и фрукты живут своей жизнью в наших холодильниках. Но, если вдуматься, это действительно так. Нельзя воспринимать огурцы и морковь так же, как макароны и ветчину, которые мы просто забрасываем в корзину для покупок в супермаркете, а потом сколько нам вздумается храним в холодильнике или в шкафу. Овощи и фрукты — это биологически активные продукты, которые мы употребляем преимущественно для получения необходимых нам витаминов и микроэлементов, ценной клетчатки. И чем короче, чем естественнее их путь от грядки до нашего стола, тем больше витаминов мы получим.

Так, чем дольше купленный на рынке у крестьянина свежий помидор будет лежать в темной камере холодильника, тем менее ценным продуктом он станет. При этом результаты исследований показывают, что, если этот самый помидор хранить при правильном природном освещении (утро-день-сумерки-ночь), то его пищевая ценность растет. А именно, концентрация витамина С в помидорах по истечении пяти дней примерно на 30% выше, чем в начале хранения.



В цене — все натуральное

Для многих потребителей эта информация станет своеобразной революцией в подходе к собственному питанию и организации хранения продуктов. Однако реальность такова, что даже в производстве холодильников инженеры и ученые стремятся максимально приблизиться к природе. В последние годы мы стали высоко ценить все естественное, натуральное, свежее. И недаром, ведь именно естественность и натуральность еды, которую мы употребляем, дает нашему организму силы и здоровье.

Есть овощи и фрукты, в принципе, полезно. Но сегодня производители холодильников Beko, оснащенных технологией HarvestFresh, делают важную поправку в этом постулате. А именно: полезно есть свежие, максимально насыщенные витаминами овощи и фрукты! И холодильники Beko помогают их таковыми сохранить.

Технологии производства консервированных и замороженных овощей, сколь прогрессивными они не были бы, так или иначе приводят к тому, что продукты теряют до 50% своей пищевой ценности. При нагреве, резком перепаде температур снижается концентрация витаминов. Натуральных витаминов, которые усваиваются человеческим организмом лучше всего, и которое по этой причине не смогут полноценно заменить ни одни биодобавки.

Поэтому очень важно каждый день, а лучше — в каждый прием пищи, употреблять свежие овощи и фрукты. Тем более, что начинается сезон, когда они хорошо растут в наших широтах. А холодильники Beko с технологией HarvestFresh позволят закупить ягоды, овощи, и фрукты хоть на неделю вперед, и знать, что они не только останутся свежими дольше, но и станут более насыщенными естественными витаминами.

https://beko.com.lv/ru