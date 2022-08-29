Храп – повод для развода или симптом серьезного заболевания?

По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), 10% взрослых европейцев храпят так громко, что их слышно даже в соседней комнате. Иногда уровень громкости храпа достигает 80-100 дБ, что соответствует громкости движущегося грузового поезда на расстоянии 15 метров или громкости работающего пневматического молота. Опросы Всемирной организации здравоохранения подтверждают, что по крайней мере 31% мужчин и 19% женщин храпят каждую ночь. Храп является следствием ночных нарушений дыхания и может быть предвестником апноэ во сне. Апноэ, в свою очередь, может вызывать заболевания с высоким риском смертности. ПРОЙДИТЕ ТЕСТ и узнайте уровень риска для себя или своего близкого человека.

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Храп — бесконечная тема для шуток и анекдотов, но нередко он может стать причиной семейных скандалов и даже распада семьи. В Великобритании, например, 10% называют храп причиной развода.

Как возникает храп?



Обычно интенсивный храп возникает во время эпизодов фаз глубокого сна. Около 20% всего времени сна человек проводит в фазе глубокого сна. Во время медленной фазы сна снижается частота дыхания и замедляется частота сердечных сокращений, мышцы расслабляются. После засыпания тонус мышц постепенно ослабевает. Затем мышцы горла расслабляются, спинка языка отваливается и возникает храп, который усиливается в положении лежа на спине. Дыхание через нос в этот момент также затруднено, и человек начинает дышать ртом. В результате мягкое небо вибрирует, и звук этой вибрации воспринимается ухом как храп.

Люди с избыточным весом более склонны к храпу, потому что жировая прослойка в области шеи и горла сужает дыхательные пути и увеличивает риск остановки дыхания ночью. Самый эффективный способ борьбы с храпом — похудеть. Доказано, что при снижении веса на 10% дыхание в ночное время улучшается в 2 раза. С возрастом храп усиливается.

Причины храпа

Сужение трахеи — анатомические особенности строения глотки, деформация носовой перегородки, врожденно узкая трахея, слишком длинная трахея.

Челюстно-лицевые патологии, такие как нарушение прикуса.

Воспалительный процесс в трахее, воспаление носа или бронхов (насморк, увеличение миндалин, полипы в носу и др.)

Слабые мышцы мягкого неба (особенно у пожилых людей). Поток воздуха через суженные дыхательные пути заставляет мягкие ткани тереться друг о друга. В результате возникает ощущение дискомфорта, боли или сухости в горле.

Заболевания сердечно-сосудистой системы.

Аллергия

Курение, снижающее мышечный тонус и вызывающее отек горла и трахеи, что провоцирует апноэ во сне и храп. Употребление алкоголя, который расслабляет мышцы горла и вызывает храп и остановку дыхания.

Менопауза как следствие нарушения гормонального баланса, так как в период менопаузы часто снижается мышечный тонус и увеличивается масса тела.

Избыточный вес, который затрудняет дыхание во время сна.

Хроническая усталость.

Заболевания щитовидной железы.

Последствия храпа



Храп провоцируют нарушения обмена веществ, сердечно-сосудистые заболевания, гормональные нарушения, ожирение, гипертония. Это может вызвать сердечные приступы, инсульты, изменения личности, связанные с хроническим недосыпанием и импотенцией. Эти последствия апноэ сна существенно ухудшают качество жизни больных. Храп также часто является симптомом потенциально смертельного заболевания — апноэ во сне. Из всего вышесказанного делаем вывод, что храп может иметь самые разные причины, начиная от обычных простуд и заканчивая серьезными заболеваниями. Выяснив причину, вы сможете избежать не только храпа, но и обезопасить свою жизнь и сохранить семейные отношения. Любите себя, берегите свое здоровье и здоровье своих близких!