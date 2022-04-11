Хрупкие и тонкие волосы? Не паникуйте!

Клинически проверенные таблетки HAIR VOLUME с яблочным экстрактом.

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

В состав препарата Hair Volume входит совокупность биологически активных веществ, которые питают волосяные фолликулы. Hair Volume изготавливается из экстрактов хвоща, проса, аминокислот L-цистеина и L-метионина, меди, биотина, цинка, а также экстракта из яблок, который содержит биологически активное вещество процианидин B-2. Цинк и биотин помогают поддерживать нормальное состояние волос. Экстракт хвоща является естественным источником кремния. Аминокислота L-цистеин входит в состав образующего волосы вещества — кератина. Очень важно разнообразное, сбалансированное питание и здоровый образ жизни.

Компания New Nordic также выпустила новинку, которая вместе с таблетками может обеспечить еще лучшие результаты. Шампунь и кондиционер Hair Volume TM, которые в сочетании с таблетками Hair Volume питают и омолаживают волосы как изнутри, так и снаружи. В два раза эффективнее!

Шампунь Hair Volume TM и

Кондиционер Hair Volume TM:

восстанавливают блеск и силу волос;

обеспечивают объем и увлажнение волос;

подходят для всех типов волос;

содержат 100% натуральные ароматизаторы.

Подходят для всех типов волос.

Шампунь и кондиционер для волос Hair Volume TM можно приобрести в интернет-магазине www.newnordic.lv или заказать по телефону 67113130

ПИЩЕВАЯ ДОБАВКА. ПИЩЕВАЯ ДОБАВКА НЕ ЗАМЕНЯЕТ ПОЛНОЦЕННОГО И СБАЛАНСИРОВАННОГО ПИТАНИЯ.