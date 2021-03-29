Интеллектуальное освещение SMART+ WiFi позволяет легко создать атмосферу в доме

Производитель осветительной техники Ledvance представляет новую группу интеллектуальных осветительных приборов SMART+ WiFi. Эти продукты позволяют разнообразить освещение дома и предлагают множество решений для освещения дома на основе технологии Wi-Fi, которая уже используется в большинстве домов.

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Планируя освещение, необходимо учитывать необходимое освещение в зависимости от цели использования каждого помещения, которое меняется в течение дня и времени года. Соответствующее освещение может создавать желаемую атмосферу, выделить предметы, сохранять активность, поддерживать концентрацию внимания и усиливать чувство безопасности. Продукты SMART+ WiFi от LEDVANCE сочетают в себе современные интеллектуальные функции освещения с привлекательным дизайном для различных жилых помещений внутри как внутри дома, так и зон отдыха на открытом воздухе.

Освещение сегодня — это гораздо больше, чем просто "включить" и "выключить". Освещение SMART+ WiFi можно отрегулировать в соответствии со своим режимом дня, свой свет для сна и для пробуждения, для работы и отдыха, а также для повседневных дел. Автоматическая последовательность включения и выключения света позволяет использовать таймер и устанавливать точное время для включения света. Вы можете создать любую атмосферу и выделить любой объект — существует бесконечное множество вариаций и 16 миллионов восхитительных оттенков света — от теплого до холодного белого.

Продукция SMART+ WiFi позволяет вам включить или выключить, приглушить или отрегулировать освещение, как вам удобно, из любого места, где бы вы ни находились, с помощью смартфона с установленным бесплатным приложением LEDVANCE SMART+. Приборами освещения SMART+ можно легко и удобно управлять голосом с помощью Google Assistant или Amazon Alexa. С помощью световых решений SMART+ WiFi можно легко создать индивидуальное освещение по своему настроению и фантастическую подсветку не только в помещениях, но также в саду и вокруг дома.

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