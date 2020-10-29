Инвестиционные тенденции fintech и роль латвийской компании в их развитии

С 2010 года fintech компании задают тенденции в областях и создают широкий спектр новых финансовых продуктов и услуг, чтобы упростить и повысить эффективность управления капиталом. Компании-участики финансового рынка, созданные еще до цифрового мира, сталкиваются с серьезными проблемами при внедрении инновационных услуг в свой ассортимент.

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Сегодня Европа достигла нового рекорда по инвестициям в финансовых технологиях — 58,1 млрд. долларов в 2019 году по сравнению с 43,4 млрд. долларов в 2018 году. Это увеличение отражено в приобретении FIS одной только WorldPay за 42,5 млрд. долларов, что составляет более половины этой суммы. Были и другие крупные сделки в первой половине 2019 года, такие как выкуп акций eFront на 1,3 млрд. долларов во Франции и выкуп на 894 млн. долларов акций SIA ​​(Милан) в Италии. Во многом благодаря приобретению WorldPay инвестиции fintech в Великобритании значительно выросли — с 25,4 млрд. долларов в 2018 году до 48,5 млрд. долларов в 2019 году. В Германии инвестиционный год в сфере финансовых технологий был очень успешным, достигнув 1,6 млрд. долларов благодаря инвестициям в размере 470 млн. долларов в N26 в третьей четверти 2019 года. Франция также не отстает от ведущих стран Западной Европы с общим объемом инвестиций в финансовом секторe в 1,8 миллиарда долларов.

Одним из лидеров рынка по привлечению инвестиций является fintech startup Revolut, который привлек 500 миллионов долларов в последней инвестиционной серии D-Series, благодаря чему компания получила оценку в 5,5 миллиарда долларов. За последние годы Revolut удалось привлечь в общей сумме 836 миллионов долларов.

GERLIONTI GROUP и ее команда опытных сотрудников работают в области новых технологий, улучшая доступные ресурсы, чтобы напрямую конкурировать с традиционными финансовыми учреждениями и посредниками, поддерживая цифровые финансовые услуги в качестве основной цели своей деятельности, что облегчит открытие текущего счета и осуществление ежедневных платежей в интернете. В результате у предпринимателей будет больше времени для ведения своего бизнеса и планирования роста в эти быстро меняющиеся и трудные времена.

"Мы хотим, чтобы наши клиенты могли полноценно работать и увеличивать доход своей компании, не думая о банковских комиссионных расходах и платежах, чтобы все прошло легко и без излишних усилий", — говорит глава латвийской компании Gerlionti Сигне Калниня.

GERLIONTI GROUP — это набор финансовых услуг нескольких международных компаний, которые стремительно развивают свои технологии, чтобы предоставить своим клиентам широкий, соответствующий областным требованиям, спектр платежных и финансовых услуг. В свою очередь, латвийская компания занимается проектированием, разработкой и внедрением IТ-решений, и недавно было представлено новое приложение GerliPay, доступное как на iOS, так и на Android-устройствах.

Целью руководства группы является создание финансовой службы, ориентированной на удобство клиентов, а также дальнейший рост группы, занимающей значительную долю рынка не только в Польше и Балтийском регионе, но и в Западной Европе. Клиентам нужны традиционные банковские услуги, но опыт последних лет показывает, что отношение к обслуживанию клиентов и доступности услуг быстро меняется.

Объединяя свой опыт и тенденции развития мирового финансового рынка, GERLIONTI GROUP продолжает разработку своего нового продукта — GerliPay, решения которого станут отличным дополнением к финансовой индустрии.

Для достижения цели был привлечен первый раунд инвестиций для создания платежной системы GerliPay.

В этом году было подписано соглашение о приобретении Modularbank Core программы для внедрения банковской платформы следующего поколения и создании платежной системы Gerlipay. В ближайшие 6 месяцев одна из существующих платежных систем компании группы будет заменена новым финансовым технологическим решением на базе платформы банковского программного обеспечения, которое будет включать:

Открытие мультивалютных текущих счетов (в EUR, USD, GBP и PLN);

Получение и рассмотрение онлайн-заявок на учетные записи клиентов;

Платежи SEPA;

Прием и исполнение SWIFT-платежей в 50+ валютах в 80+ стран мира;

Платежные карты Visa Business;

Платежные сервисы Apple Pay и Google Pay;

Использование учетной записи через клиентский портал на компьютере или в мобильном приложении;

Обслуживание клиентов 24/7.

В рамках утвержденного инвестиционного плана так же продолжается развитие группы в Польше и в результате этого решения уже вторая компания группы в этом году получила лицензию платежного учреждения в Польше.

Чтобы создать "экосистему" GerliPay, которая объединяет лицензии финансовых организаций из разных юрисдикций и соединяет разных поставщиков услуг на одной цифровой платформе, руководство GERLIONTI GROUP начало переговоры с потенциальными инвесторами о привлечении второго раунда инвестиций в размере 5 миллионов евро. Средства, полученные от привлечения инвестиций, позволят нанять специалистов самого высокого уровня в отрасли и выбрать поставщиков услуг самого высокого качества для достижения этой цели.

Приведенные выше цифры характеризуют высокий интерес инвесторов к инвестициям в финансовый сектор и рост числа активных fintech компаний, который продолжает расти.

По оценкам экспертов финансовой и технологической отрасли, стоимость компаний GERLIONTI GROUP после второго раунда привлечения инвестиций составляет 15 млн евро, что свидетельствует о стабильном положении в отрасли.