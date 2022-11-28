Инвестиционный договор на 24,3 млн евро и другие победы: Латгальская СЭЗ подводит итоги года

2022 год стал для Латгальской специальной экономической зоны (Латгальской СЭЗ) одним из самых успешных за все пять лет работы. 9 ноября были подписаны два инвестиционных проекта на общую сумму более 26 млн евро — с SIA Light Guide Optics International на 24,3 млн евро и с SIA Pulsar Optics почти на 1,7 млн евро.

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"Это исторически значимый показатель развития, — говорит Ивета Малина-Табуне, управляющая Латгальской СЭЗ. — Мощные инвестиционные проекты подтверждают, что крупные высокотехнологичные компании все больше доверяют потенциалу развития Латгальского региона и Латгальской СЭЗ".

В этот же день эффектно завершающим год мероприятием стал "День Латгалии 2022", организованный Латгальским регионом планирования (ЛРП), на котором наградили победителей ежегодного конкурса "Награда года предпринимателей Латгальского региона 2022". Примечательно, что оба предприятия, подписавшие новые инвестиционные проекты, были отмечены наградами на этом празднике.

"Предприятие года в СЭЗ Латгалии" и новый договор на 24,3 млн евро

Предприятие SIA "Light Guide Optics International" (Ливаны) победило в номинации "Предприятие года в СЭЗ Латгалии". С 2004 года компания занимается производством оптических волокон, волоконно-оптических изделий и механических компонентов.

В состав Латгальской СЭЗ компания SIA Light Guide Optics International вошла в 2018 году. До конца 2022 года в рамках 4-х заключенных инвестиционных договоров, направленных на расширение производственных мощностей, внедрение новых технологий, а также на создание новых рабочих мест, будет инвестировано более 12 млн евро и создано более 80 новых рабочих мест.

В рамках нового инвестиционного проекта "Увеличение производственных мощностей участка медицинских жгутов-катетеров" предприятие вложит в развитие своего производства более 24 млн евро до 30 декабря 2025 года.

"Спрос на медицинские жгуты-катетеры, которые мы производим с 2019 года, вырос в несколько раз, его рост прогнозируется и на ближайшие годы, так как все больше процедур по лечению сосудов проводится с помощью этой новой технологии", — отмечает руководитель компании Даумант Пфафродс. Важно также, что в рамках проекта будет создано еще как минимум 20 новых рабочих мест.

"Социально ответственное предприятие года" и новый проект почти на 1,7 млн евро

Важной наградой среди предприятий Латгалии отмечено и SIA "Pulsar Optics", победившее в номинации "Социально ответственное предприятие 2022 года".

SIA "Pulsar Optics" — дочернее предприятие литовской компании Yukon Advanced Optics Worldwide, работает в Даугавпилсе с 2021 года и обеспечивает рабочими местами около 200 человек. Компания стала ведущим мировым производителем тепловизионных оптических приборов ночного и дневного видения для гражданского использования, которые экспортирует в более чем 70 стран.

Председатель Совета по развитию Латгальского региона планирования Сергей Максимов, обращаясь к присутствующим на мероприятии "Дни Латгалии 2022", отметил: "В настоящее время в мире сложилась ситуация, когда нам нужно быть едиными, и те люди, которых мы награждаем, смогли это доказать. В основе этого предприятия — не только бизнес, рабочие места и экспорт, но и четко определенная система ценностей". Здесь уделяют большое внимание обучению сотрудников, а также их полноценному и качественному отдыху.

Предприятие активно участвует и в общественно значимых и социальных проектах — во время пандемии Covid-19 пожертвовало Даугавпилсской региональной больнице 41 новую функциональную медицинскую кровать, а в начале ноября компания пожертвовала 150 000 евро на поддержку украинских беженцев в Латвии.

SIA Pulsar Optics присоединилось к Латгальской СЭЗ в 2022 году. В рамках двух инвестиционных проектов предприятие вложило около 5 млн евро в развитие производства, создав в Даугавпилсе 112 новых рабочих мест.

Третий инвестиционный проект "Создание металлообрабатывающего участка на ул. Вишкю, 21F для производственных нужд" на сумму почти 1,7 млн евро будет реализован до конца 2023 года.

"Одной из целей развития компании является создание полного цикла производства в Латвии, в Даугавпилсе. Инвестиционный проект — очередной шаг к решению этой задачи. В результате планируется создать еще не менее 50 рабочих мест. Всего, реализуя три проекта, предприятие планирует инвестировать около 6,5 млн евро", — говорит председатель правления SIA Pulsar Optics Виктор Смирнов.

Председатель комиссии по надзору Латгальской СЭЗ Янис Лачплесис отмечает, что обе компании — высокотехнологичные, активные и надежные партнеры, которые вносят весомый вклад в развитие Латгальского региона. "Движущая сила этих предприятий поможет и другим предприятиям в регионе, наглядно подтвердив, что вместе мы действительно можем многое".

О Латгальской СЭЗ

Латгальская СЭЗ создана при ЛРП в 2017 году и сегодня стала одним из главных инструментов поддержки предпринимательства в регионе. Вкладывая деньги в свое развитие, компания может получить скидку 80% на подоходный налог и на налог на недвижимость. Так, например, SIA Light Guide Optics International благодаря сотрудничеству с Латгальской СЭЗ сможет вернуть в виде скидок на эти налоги около 17,5 млн евро!

Эффективность Латгальской СЭЗ доказывают цифры: сегодня здесь заключено 50 инвестиционных договоров на сумму 61,39 млн евро, планируется создание не менее 473 новых рабочих мест. Уже реализовано 28 проектов и создано 246 новых рабочих мест.

"Геополитическая ситуация повлияла на производственные процессы во всем мире, в том числе и на предприятия Латгальскй СЭЗ. Но некоторые нашли возможности для новых инвестиционных проектов! Эти предприятия являются примером новаторского мышления, ориентированного на развитие, и мы, правление Латгальской СЭЗ, рады наблюдать за ростом этих предприятий, который происходит с помощью преимуществ, полученных ими от сотрудничества с Латгальской СЭЗ", — подчеркивает Янис Лачплесис.

По вопросам сотрудничества с Латгальской СЭЗ обращайтесь к заместителю управляющего Латгальской СЭЗ Владиславу Станкевичу: тел. 29511462.