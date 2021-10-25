Испытано на себе: лазерная коррекция зрения

Проблема ухудшения зрения знакома каждому второму жителю Европы. Решений существует несколько, но самое современное — лазерная коррекция зрения — до сих пор вызывает недоверие, несмотря на свою более чем 30-летнюю историю. Как на самом деле готовят к коррекции, что происходит на операционном столе, а главное — что ждет после? Кулинар и блогер Анна Бирмане (Anna Panna) отправилась в клинику д-ра Соломатина, чтобы испытать на себе лазерную коррекцию зрения и оценить результат.

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Когда мир вокруг размывается и становится нечетким, жизнь теряет былые краски и привычный комфорт. С каждым годом проблема усугубляется из-за широкого распространения гаджетов и длительной работы за компьютером. Впрочем, для Анны не гаджеты сыграли решающую роль, ведь с проблемой плохого зрения она столкнулась еще в детстве.

Жизнь "до"

"Плохое зрение у меня было еще со школы. Зрение с небольшим минусом — -1,5, но этого достаточно, чтобы без очков чувствовать себя некомфортно — они нужны мне каждый день. Надо признать, что очки всегда мешали в самых разных, вроде бы обычных делах.

Когда я в очках, мне очень некомфортно заниматься спортом. Когда все время приходится носить маску, также довольно трудно: когда надеваешь маску, очки запотевают, и я вообще ничего не вижу", — делится Анна. По словам девушки, она пробовала поменять очки на контактные линзы, но от этого варианта пришлось отказаться из-за сильного дискомфорта в глазах.

О лазерной коррекции Анна слышала, но сомневалась, может ли позволить себе такую операцию. Подсчитав свои регулярные расходы на простые и солнцезащитные очки, девушка обнаружила, что операция окупится уже за пару лет. Тем не менее, оставался еще один мешающий фактор — страх.

"Я несколько раз записывалась к врачу, но не пошла, потому что у меня были неверные представления о лазерной коррекции зрения: думала, что восстановление будет слишком долгим, а сам процесс болезненным и мучительным", — рассказывает девушка.

Страх неизвестности нередко останавливает пациентов, отдаляя их от комфортной жизни с отличным зрением. Как известно, страхи чаще всего возникают из-за мифов и отсутствия достоверной информации, поэтому Анна решила во всем разобраться сама. Начала девушка с исследования клиник. Она призналась, что определяющими факторами были опытные врачи и использование самых современных технологий, поэтому выбор пал на клинику д-ра Соломатина.

Быть или не быть?



Стоило Анне оказаться на консультации у врача, как все встало на свои места. После обследования врач подробно рассказал о ходе процедуры и реабилитации, а также заверил, что уже на следующий день после коррекции Анна сможет вернуться к привычной жизни. Страхи развеялись, и начался отсчет до дня икс.

"С этого момента я не могла дождаться, когда же я смогу просто видеть и мне не будет мешать оправа очков. Иногда они очень мешают, и мне доводилось натыкаться на стены, двери или другие объекты", — вспоминает блогер.

Пройдя двухчасовую диагностику глаз, обязательную для каждого, кто готовится к операции, Анна получила ответ: операцию делать можно. Врач подобрал наиболее подходящий метод лазерной коррекции FemtoLASIK под состояние ее зрения и назначил дату операции.

"Не успеваешь испугаться"



Утром, накануне лазерной коррекции зрения, Анна делилась волнением со своими близкими.

"Я ожидала, что после операции у меня будет зрение как у орла. Перед операцией я испытывала приятное волнение. Мне кажется, что нервозность — автоматическая реакция, когда готовишься к чему-то столь важному. Я узнала, что время, проведенное в операционном зале, составляет примерно 8 минут — за столь короткое время даже не успеваешь испугаться!" — делится ощущениями блогер.

По пути в операционный зал Анна волновалась о том, как будет себя вести во время коррекции. Как и многих пациентов, ее беспокоило, что она может случайно повернуться или моргнуть, что поставит под угрозу весь процесс. Оказавшись в руках заботливого врача, который рассказывал о каждом своем действии, Анна смогла справиться со страхом и расслабиться.

"Врачи замечательно обо всем рассказывали — что они делают, что происходит, какие будут ощущения, поэтому ни в одно мгновение не было особого страха или непонимания того, что происходит. В клинике д-ра Соломатина работают профессионалы высочайшего уровня. Я чувствовала себя в безопасности", — вспоминает девушка. Во время операции Анна не ощущала боли благодаря анестезии, а чувствовала лишь легкое давление во время воздействия лазера.

Мгновение спустя



Операция продлилась обещанные 8 минут, и сразу после нее девушку отвели в уютную послеоперационную палату, усадили в кресло и надели солнечные очки, чтобы защитить глаза. Анну предупредили, что после процедуры можно сразу отправляться домой, но комфортнее будет это сделать в сопровождении кого-то из близких.

В первые несколько часов дискомфорта не ощущалось, но зрение вблизи было нечетким, поэтому, вернувшись домой, Анна воспользовалась рекомендацией врачей и легла спать.

"Когда я проснулась и выглянула в окно, то уже разглядела телевизионную тарелку на доме вдалеке и другие вещи, и фактуры, которых обычно никогда не видела. Было немного трудно сфокусироваться, но это совершенно нормально, потому что глаза после операции сухие. По совету врачей использовала лекарства и капли, которые мне дали с собой, а также пила много воды, что помогло почувствовать себя лучше", — так описывает свои первые впечатления блогер.

День икс



Следующее утро она будет вспоминать еще долго. Лишь только открыв глаза, девушка обнаружила, что видит каждую мелочь в комнате и за ее пределами. "Это было бесподобное ощущение! Я вообще не помню того момента, когда могла так хорошо видеть без очков. Посмотрела на свою дочь и обрадовалась тому, что могу все нормально видеть, что не надо искать, где оставила свои очки", — говорит Анна.

Переживая новые эмоции, через день Анна уже за рулем отправилась на контрольную проверку в клинику д-ра Соломатина. По дороге ее ждали еще более яркие открытия.

"Я могла свободно передвигаться на машине, издалека видела дорожные знаки, провода и другие детали, которые обычно не видела. Надо признаться, что раньше дорожные знаки в Риге я заучивала наизусть, потому что не всегда могла достаточно быстро сфокусировать зрение", — рассказывает девушка не без восторга.

Жизнь "после"



На контрольной проверке через месяц после операции Анну ждал еще один сюрприз — врач оценил ее зрение как стопроцентное. Сама блогер гордится тем, что решилась на этот шаг и изменила свою жизнь к лучшему.

"Сейчас я отлично вижу вблизи, да и проблем с фокусировкой больше нет. Замечательное ощущение, когда после операции все видишь, и я очень довольна результатом! Жить без очков намного удобнее!" — с улыбкой признается Анна.

Пройдя свой путь к отличному зрению, Анна уверенно говорит о том, что для страха и беспокойства перед операцией нет оснований.

"Ни в коем случае не откладывайте это на 10 лет, как сделала я. Главное — прийти к врачу, где ответят на все вопросы и рассеют сомнения. Возможности для улучшения зрения действительно фантастические!" — обращается девушка к тем, кто, как и она когда-то, мечтает обрести свободу от очков.

Лазерная коррекция — это безболезненный и надежный способ восстановить зрение. Для выбора и назначения операции необходимо провести тщательное обследование органов зрения у опытного офтальмолога. В клинике д-ра Соломатина офтальмологи проводят углубленную диагностику для определения индивидуальных параметров и особенностей строения глаз, а также подбирают метод операции, который подходит именно вам.

Для того чтобы пройти обследование глаз в клинике д-ра Соломатина и получить рекомендации по подходящему методу коррекции зрения, нужно записаться на прием к офтальмологу по телефону +371 67 217 317 или онлайн, заполнив форму.